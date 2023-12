Google recommande aux développeurs Android de réduire les exigences matérielles

Alors que l’écosystème Android continue de croître, les développeurs doivent désormais s’adapter à divers appareils. Ils doivent désormais prendre en compte des appareils tels que les écrans pliables, les téléphones à grand écran et les tablettes. À mesure que l’écran devient plus grand, les ratios d’écran varient également largement. Cela signifie que les développeurs devront travailler davantage dans ce domaine. Il n’est plus plausible de concevoir simplement une application avec des caractéristiques spécifiques et de s’attendre à ce qu’elle fonctionne parfaitement sur tous les appareils. Une application conçue pour un téléphone portable de 6 pouces peut ne pas fonctionner parfaitement sur une tablette de 10 pouces. Une application conçue pour un téléphone pliable de type livre peut ne pas fonctionner parfaitement sur un téléphone à clapet.

De plus, pendant le processus de développement, les applications Android seront conçues pour différents scénarios où elles pourront être utilisées. Par exemple, si vous souhaitez scanner un code, vous devez appeler l’appareil photo. La condition préalable à cette fonction est qu’elle doit répondre aux exigences matérielles « d’avoir un appareil photo ». Cela entraîne un problème : la plupart des développeurs ne font pas délibérément la distinction entre ces applications pour différents modèles. Ils sont plus susceptibles de fournir directement toutes les fonctions que les utilisateurs peuvent utiliser dans leur vie quotidienne dans une seule application. En conséquence, certaines exigences matérielles qui s’appliquent à un appareil spécifique sont également présentes dans d’autres appareils.

Exemple

Un exemple courant de ce problème est la conception d’applications spécifiques aux appareils tactiles et aux appareils dotés d’un appareil photo. Ces applications peuvent bien fonctionner sur les téléphones portables et les tablettes qui sont presque toujours équipés d’un écran tactile et d’un appareil photo. Cependant, certaines télévisions intelligentes et projecteurs basés sur des systèmes Android ne sont pas dotés d’appareils photo et d’écrans tactiles. Cela signifie que de nombreuses applications courantes ne fonctionnent souvent pas sur ces appareils en raison de la limitation hardware.

Par conséquent, Google a publié un article sur le blog des développeurs Android pour rappeler aux développeurs qu’ils doivent supprimer certaines exigences fonctionnelles inutiles afin d’améliorer l’utilisabilité des applications sur différents types d’appareils. Google estime que les développeurs devraient adopter des solutions plus flexibles. Ils devraient rendre ces fonctionnalités « optionnelles » plutôt que « obligatoires » lorsque cela est possible. Par exemple, même si un appareil n’a pas d’appareil photo, il devrait pouvoir utiliser l’application car les utilisateurs peuvent télécharger des photos par d’autres moyens.

Ceci est crucial pour Google. Après tout, il y a relativement peu d’applications disponibles sur les ordinateurs portables, les systèmes de voiture et autres appareils IoT sans écran tactile. Cependant, les développeurs n’ont généralement pas l’énergie pour s’adapter à ces appareils. Après tout, le nombre d’utilisateurs de tels appareils est trop faible. De plus, Google rappelle également aux développeurs d’applications de gérer de manière flexible les écrans horizontaux ou verticaux. Par exemple, les grands écrans de voiture sont généralement horizontaux. Actuellement, de nombreuses applications ne peuvent pas être utilisées sur les voitures car elles ne prennent pas en charge de tels écrans. Même si elles ne prennent pas en charge la rotation automatique, cela entraîne une expérience utilisateur très médiocre.

Réduction des exigences matérielles

Pour réduire les exigences matérielles pour le développement Android, les développeurs peuvent envisager les stratégies suivantes :

Exigence d’affichage

Envisagez de rendre toutes les applications compatibles avec l’affichage vertical et horizontal

Prise en charge de plusieurs résolutions d’affichage

Exigences matérielles pour le développement Android

Google recommande les exigences matérielles suivantes pour le développement Android :

Un environnement 64 bits pour Android 2.3.x (Gingerbread) et les versions supérieures.

Au moins 250 Go d’espace disque libre pour vérifier le code et 150 Go supplémentaires pour le construire.

Il est recommandé d’avoir au moins 64 Go de RAM, car des quantités inférieures peuvent entraîner des erreurs OOM lors de la construction.

La fonctionnalité de l’application ne doit pas être liée à un hardware spécifique

La disponibilité de l’appareil photo et de l’écran tactile ne doit pas être un critère pour le fonctionnement de l’application

Bien que certains développeurs aient rapporté qu’un processeur i5 avec 4 Go de RAM fonctionne bien pour le développement Android, il est conseillé de respecter les recommandations pour des performances optimales.

Utilisation de l’accélération hardware

Les développeurs peuvent tirer parti de l’accélération hardware pour améliorer les performances. Cela peut être réalisé en activant l’accélération hardware pour les graphiques 2D, ce qui améliore instantanément les performances de l’application.

Optimisation du code et réduction des ressources

Utilisez des outils tels que le compilateur R8 et la réduction des ressources pour optimiser le code et supprimer les ressources inutilisées de l’application packagée. Cela peut aider à réduire la taille globale de l’application et améliorer l’utilisation de la mémoire.

Gestion de la mémoire

Gérez activement la mémoire de l’application en réduisant la taille globale de l’application, y compris la taille des bitmaps, des ressources, des images d’animation et des bibliothèques tierces. Des méthodes modernes de réduction du code, telles que la compilation R8, peuvent être utilisées pour y parvenir.

En envisageant ces stratégies, les développeurs Android peuvent réduire les exigences matérielles et optimiser les performances de leurs applications.

Dernières réflexions

Ces derniers temps, le système Android est maintenant disponible sur plusieurs appareils, y compris les télévisions intelligentes, les montres, les écrans de voiture, etc. Ce ne sont pas les appareils réguliers tels que les téléphones portables et les tablettes qui utilisaient le système Android par le passé. La plupart des applications Android ne peuvent pas fonctionner correctement sur le premier lot d’appareils. La raison en est que la plupart de ces applications sont conçues pour les téléphones mobiles et les tablettes. Google conseille désormais aux développeurs de réduire les exigences matérielles de leurs applications. Cela permettra à l’application de fonctionner sur un plus large éventail d’appareils. Cependant, cela demandera plus de travail de la part du développeur.