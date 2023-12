Tribunal russe condamne Google à une amende de 50,8 millions de dollars pour information erronée

Un tribunal russe a infligé une amende considérable de 50,8 millions de dollars à Google LLC d’Alphabet Inc. pour son incapacité à supprimer ce que le tribunal considérait comme de fausses informations. L’amende s’élève à 4,6 milliards de roubles et a été prononcée mercredi, marquant un développement important dans les enquêtes réglementaires en cours auxquelles les géants de la technologie sont confrontés dans différentes juridictions. Les fausses informations que le tribunal demande à Google de supprimer portent sur les problèmes en Ukraine et d’autres sujets.

La Russie et les grandes entreprises technologiques mondiales sont en désaccord sur le contenu, la censure, les données et la représentation locale lors d’une bataille latente qui a éclaté après que la Russie ait lancé une opération militaire en Ukraine en février de l’année dernière. Selon l’agence de presse RIA, l’amende a également été infligée parce que Google n’a pas supprimé de « contenu extrémiste » et a propagé de « la propagande LGBT » en Russie.

Le conflit en Ukraine a été qualifié d' »opération militaire spéciale » par la Russie. En novembre, la Cour suprême de Russie a ordonné que les militants LGBT soient qualifiés « d’extrémistes », une mesure qui inquiète les défenseurs homosexuels et transgenres, car cela pourrait entraîner des arrestations et des poursuites. YouTube d’Alphabet a été spécialement ciblé par l’État russe, bien qu’il n’ait pas été bloqué, contrairement à Twitter et Facebook et Instagram de Meta Platforms (META.O). L’amende a été estimée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de Google en Russie. La société s’est également vu infliger des pénalités basées sur le chiffre d’affaires de 7,2 milliards de roubles fin 2021 et de 21,1 milliards de roubles en août de l’année dernière.

Contexte

L’amende découle de l’abus présumé de Google qui n’a pas respecté l’obligation de supprimer le contenu que les autorités russes considéraient comme trompeur ou faux. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large du gouvernement russe pour s’assurer que sa population obtienne la vérité en tout temps. Cependant, de nombreuses plateformes sociales ne le voient pas ainsi. Elles pensent que le gouvernement russe tente d’exercer un plus grand contrôle sur l’information diffusée via ces plateformes en ligne. Néanmoins, cela reflète les tensions croissantes entre les entreprises technologiques et les autorités de régulation en matière de modération et de censure du contenu.

Cadre réglementaire en Russie

La Russie se montre de plus en plus assertive dans sa réglementation d’Internet et des réseaux sociaux. Ces dernières années, le pays a adopté des lois visant à renforcer le contrôle sur le contenu en ligne. Ces mesures suscitent des inquiétudes parmi les défenseurs de la liberté d’expression et les entreprises technologiques, qui estiment que les réglementations pourraient être utilisées pour étouffer la dissidence et limiter la libre circulation de l’information. L’amende infligée à Google est la dernière d’une série de mesures prises par les autorités russes pour exiger la conformité à ces réglementations. Cela envoie un signal clair indiquant que le gouvernement russe est prêt à sanctionner les entreprises qui ne respectent pas ses exigences en matière de modération du contenu.

Réponse de Google

Google n’a pas commenté publiquement les détails spécifiques de l’affaire ou de l’amende. Cependant, l’entreprise a déjà défendu ses pratiques de modération du contenu. Google a souligné son engagement à lutter contre la désinformation. La société garantit également l’exactitude des informations disponibles sur ses plateformes. L’approche de Google en matière de modération du contenu a fait l’objet d’un test minutieux et de tests dans différents pays. L’entreprise continue de faire face à des défis juridiques et réglementaires liés à sa gestion du contenu en ligne.

Implications mondiales

L’amende infligée par le tribunal russe à Google a des implications plus larges pour la réglementation du contenu en ligne et les responsabilités des entreprises technologiques. Elle souligne les défis auxquels sont confrontées les plateformes mondiales dans la navigation des cadres réglementaires divers et parfois contradictoires de différents pays. Les gouvernements du monde entier cherchent à exercer un plus grand contrôle sur le domaine numérique. Pour cette raison, les entreprises technologiques doivent concilier la conformité aux lois et réglementations locales tout en respectant leur engagement en faveur de la liberté d’expression et de l’accès à l’information.

La décision du tribunal russe intervient également à un moment où le rôle des entreprises technologiques dans la formation du discours public et la propagation de la désinformation est soumis à un test minutieux. La question des fausses informations et de la désinformation est devenue un axe majeur de préoccupation pour les décideurs politiques et les régulateurs. De nombreux pays étudient désormais des mesures législatives et réglementaires pour lutter contre les dommages perçus associés aux contenus faux ou trompeurs.

Notre avis

L’amende de 50,8 millions de dollars infligée à Google par le tribunal russe reflète une situation délicate dans le domaine technologique. Cette amende met en évidence une relation de plus en plus complexe et conflictuelle entre les entreprises technologiques et les régulateurs gouvernementaux. Elle met en évidence les approches divergentes en matière de régulation du contenu. Elle montre également les risques juridiques et financiers importants auxquels sont confrontées les entreprises opérant dans l’économie numérique mondiale. L’affaire soulève également des questions importantes sur l’équilibre approprié entre la liberté d’expression et la nécessité de lutter contre la désinformation. De plus, elle met en évidence le rôle des gouvernements dans la formation de l’environnement d’information en ligne.