Xiaomi adopte une fonctionnalité tendance de l’iPhone avec la mise à jour HyperOS

Une fonctionnalité iOS qui a fait fureur sur Instagram et TikTok l’année dernière a été ajoutée aux téléphones Xiaomi. Sur les téléphones Xiaomi, vous pourrez maintenant sélectionner PNG en maintenant la photo enfoncée. Ce qui est tendance ici, c’est l’effet de sélection qui apparaît autour du PNG lorsque nous le sélectionnons. De nombreuses vidéos tendances ont été créées sur Instagram et TikTok en utilisant cet effet. Grâce à ces vidéos tendances, même les utilisateurs qui ne connaissaient pas cette fonctionnalité ont pu en apprendre davantage à ce sujet. De plus, sur iOS, nous pouvons utiliser ce PNG comme sticker sur WhatsApp. Voyons maintenant comment cela se passe sur Xiaomi?

Nouvelle application HyperOS Gallery

Les utilisateurs de HyperOS peuvent maintenant bénéficier d’un effet novateur en appuyant longuement sur l’objet principal d’une photo, similaire aux effets captivants que l’on trouve dans les fonctionnalités de l’iPhone. Cela ajoute non seulement une touche de sophistication, mais enrichit également l’expérience globale de l’utilisateur.

Xiaomi va encore plus loin en incorporant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de copier des objets sélectionnés dans le presse-papiers ou de modifier leurs arrière-plans. Cette nouvelle flexibilité permet aux utilisateurs de s’impliquer davantage dans le processus d’édition de photos, qu’ils choisissent de copier des objets pour des collages créatifs ou de modifier des arrière-plans pour correspondre à leurs préférences. Les options sont aussi diverses que l’imagination des utilisateurs.

Compatibilité MIUI

Un des aspects remarquables de cette mise à jour est son intégration transparente avec les appareils Xiaomi fonctionnant sous le système d’exploitation MIUI. Les utilisateurs peuvent facilement améliorer leur expérience MIUI en téléchargeant et en installant le HyperOS Gallery APK et le HyperOS Gallery Editor APK, ouvrant ainsi un monde de possibilités créatives autrefois réservé aux utilisateurs iOS. Notez que ces applications ont été extraites de HyperOS. Elles peuvent ne pas être compatibles avec toutes les versions de MIUI.

Notre avis

La mise à jour de HyperOS ne se contente pas de répondre aux aspects techniques de l’édition de photos, mais accorde également une grande importance à l’expérience utilisateur. Les utilisateurs de Xiaomi peuvent désormais profiter d’un environnement riche en fonctionnalités qui encourage la créativité. Qu’il s’agisse de créer du contenu personnel ou de partager des créations visuellement attrayantes sur les réseaux sociaux, les possibilités sont infinies.

En adoptant cette fonctionnalité innovante, Xiaomi a non seulement réduit l’écart entre sa plateforme MIUI et iOS, mais a également offert aux utilisateurs un ensemble d’outils pour améliorer leur créativité. La mise à jour de HyperOS représente un pas important dans l’engagement de Xiaomi à offrir des fonctionnalités de pointe et à s’assurer que ses utilisateurs sont à l’avant-garde des avancées technologiques. Alors que les frontières entre les différents systèmes d’exploitation continuent de s’estomper, Xiaomi témoigne de l’évolution du paysage des technologies mobiles.