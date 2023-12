Huawei Nova 12 Pro et Ultra apporteront 50 MP avec ouverture variable et appareil photo selfie de 60 MP

La série emblématique de smartphones milieu de gamme de Huawei, la série Huawei Nova, recevra bientôt un rafraîchissement avec la série Huawei Nova 12. La société a officiellement confirmé le lancement des nouveaux smartphones le 26 décembre. La série comprendra un Huawei Nova 12, un Huawei Nova 12 Pro et un Nova 12 Pro, et la société dévoile lentement ses caractéristiques. Aujourd’hui, le fiable informateur Digital Chat Station a éclairci certaines informations sur les capteurs photo du téléphone.

Les Huawei Nova 12 Pro et Ultra auront des caméras principales de 50 MP et des appareils photo selfie de 60 MP

Selon les nouvelles informations, les Huawei Nova 12 Pro et Nova 12 Ultra disposeront d’une caméra principale de 50 MP avec une ouverture variable f/1.4-4.0. Il s’agit du même module de caméra trouvé sur d’autres smartphones Huawei tels que le Nova 11 Ultra, le flagship P60 Pro et la série Huawei Mate 60. S’il s’agit du même module, alors le Nova 12 Pro et le 12 Ultra auront des performances de caméra similaires à ces smartphones, il n’y aura donc pas de mises à niveau par rapport à la génération précédente du Nova 11 Ultra. Le fuiteur affirme qu’il n’y aura pas de caméra périscope.

Le Huawei Nova 12 Pro et l’Ultra impressionneront en matière de selfies. Les deux téléphones auront une configuration à double caméra à l’avant. Il y aura une caméra principale de 60 MP et une caméra secondaire de 8 MP. Une fois de plus, cela ressemble à la même configuration que le Huawei Nova 11 Pro et Ultra. Cependant, Digital Chat Station indique que cette fois-ci, le deuxième appareil photo est une caméra téléobjectif 2x. La série Huawei Nova est connue pour introduire des caméras selfie puissantes et les nouveaux téléphones perpétueront cette tradition. Les deux appareils auront également des écrans de 1,5K, ce qui est le terme marketing chinois pour des écrans avec une résolution de 1220p.

Outre la caméra et l’écran, il n’y a pas d’autres détails sur les smartphones. La date de lancement approche, nous nous attendons donc à ce que Huawei publie davantage de teasers pour susciter l’enthousiasme autour de sa sortie. La série Huawei Nova est une gamme décente axée sur les selfies et les nouveaux modèles perpétueront cette tradition.