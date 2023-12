Rendus du Moto G 5G (2024) révèlent un double appareil photo et un design

La série de smartphones milieu de gamme populaire de Motorola a reçu cette année le modèle Moto G 5G (2023) avec des caractéristiques attrayantes et un prix abordable. Motorola travaille sur un nouveau modèle, le Moto G (2024). La nouvelle édition a révélé son design à travers des rendus partagés par OnLeaks en collaboration avec MySmartPrice. Les nouveaux rendus confirment le design du téléphone avec une configuration de double caméra et un écran à trou.

Les rendus du Moto G 5G (2024) confirment le design de double caméra, l’écran à trou et plus encore

Le Moto G 5G (2024) conservera un design similaire à son prédécesseur avec un écran IPS LCD de 6,5 pouces et une configuration de double caméra. L’appareil a des bordures fines sur les côtés et le dessus avec une bordure légèrement plus épaisse en bas. Il possède une découpe à trou au centre supérieur pour la caméra selfie. Les boutons de volume se trouvent sur le côté gauche au-dessus du bouton d’alimentation, faisant également office de scanner d’empreintes digitales. En se déplaçant vers l’arrière, nous avons un bloc de caméra rectangulaire pour les deux appareils photo. Il y a également un flash LED à l’intérieur du bloc de caméra. À l’arrière, nous pouvons également trouver le logo emblématique de Motorola.

Les rendus ne sont pas accompagnés de caractéristiques, mais en dehors des éléments de design, ils confirment la présence d’une prise audio 3,5 mm, d’un port USB de type C et d’une grille de haut-parleur en bas. Les dimensions listées du Moto G 5G (2024) sont de 164,4 x 74,9 x 8,2 mm.

Caractéristiques du Moto G 5G (2023)

La version 2024 devrait être une petite amélioration par rapport à son prédécesseur. Pour récapituler, le Moto G 5G (2023) avait un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 1 600 x 720 pixels. Le téléphone dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une caméra selfie de 8 MP à l’intérieur du trou.

Sous le capot, le modèle 2023 était équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ 5G avec jusqu’à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La configuration de double caméra comprend un appareil photo principal de 48 MP avec PDAF et un appareil photo macro de 2 MP.

Le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, du GPS et d’un port USB de type C 2.0. Les autres fonctionnalités comprennent un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une batterie de 5000 mAh avec une charge câblée de 15W.