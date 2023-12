OnePlus Nord CE 2 Lite reçoit la mise à jour Android 14 (OxygenOS 14)

OnePlus étend l’accès à sa nouvelle interface – OxygenOS 14 – à un autre smartphone de milieu de gamme, baptisé OnePlus Nord CE 2 Lite. OxygenOS 14 est la version de OnePlus basée sur Android 14 et la mise à jour est déjà disponible pour de nombreux téléphones OnePlus. Aujourd’hui, la société a déployé la mise à jour stable sur le téléphone abordable de la série Nord de l’année dernière. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 14 du OnePlus Nord CE 2 Lite.

Comme toujours, OnePlus a officiellement partagé les détails du déploiement sur son forum communautaire et d’après les détails, la mise à jour sera d’abord disponible pour les testeurs bêta fermés et ouverts en Inde. Si tout se passe bien, la mise à jour sera proposée aux non-testeurs. La version officielle d’OxygenOS 14 est en cours de déploiement avec la version logicielle CPH2381_14.0.0.200(EX01). Assurez-vous que votre téléphone utilise l’une de ces versions – CPH2381_11.C.28 / 31 / 32 / 33.

OxygenOS 14 basé sur Android 14 est une mise à niveau majeure du logiciel pour le OnePlus Nord CE 2 Lite, ce qui signifie également qu’elle nécessite une importante quantité de données pour le téléchargement et l’installation. Assurez-vous que votre téléphone dispose d’au moins 5 Go d’espace libre.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la mise à jour Android 14 du OnePlus Nord CE 2 Lite apporte une version améliorée du moteur Trinity pour une performance accrue, un nouveau système de charge intelligent, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, tout en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire lors de l’octroi d’un accès aux photos et vidéos pour n’importe quelle application, la fonction Smart Touch qui vous permet de sélectionner du texte, des images ou des vidéos et de les copier dans le presse-papiers, un nouveau widget Snapchat pour l’écran de verrouillage, et bien plus encore.

Voici les notes de version officielles accompagnant la mise à jour OxygenOS 14.

Mise à jour OnePlus Nord CE 2 Lite Android 14 – Journal des modifications Ajoute Aqua Dynamics, une manière d’interagir avec des formes changeantes qui vous permet de voir des informations à jour d’un coup d’œil.

Efficacité intelligente Ajoute File Dock, où vous pouvez faire glisser et déposer du contenu entre les applications et les appareils.

Connectivité inter-appareils Améliore Clone Phone pour permettre une vérification plus rapide des appareils et une migration des données. Améliore Shelf en ajoutant plus de recommandations de widgets.

Sécurité et confidentialité Améliore la gestion des autorisations liées aux photos et vidéos pour un accès plus sûr par les applications.

Design Aquamorphique Met à niveau le design Aquamorphique avec un style de couleurs naturelles, douces et plus clair pour une expérience de couleur plus confortable. Ajoute des sonneries sur le thème Aquamorphique et revampe les sons de notification du système. Améliore les animations du système pour les rendre encore plus fluides.



Si vous possédez le OnePlus Nord CE 2 Lite, vous pouvez enfin mettre à niveau votre téléphone vers Android 14. Elle est actuellement en phase de déploiement progressif et sera bientôt disponible pour tout le monde. Vous pouvez également vérifier les mises à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mises à jour du système.

N’oubliez pas que votre téléphone utilise la dernière version logicielle, faites également une sauvegarde des données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.