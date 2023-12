Liste de codes de télécommande universelle pour téléviseur Hisense [Liste complète]

Êtes-vous à la recherche de codes de télécommande universelle pour une télévision Hisense ? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui, vous verrez la liste des codes de télécommande universelle Hisense et comment les programmer pour contrôler votre téléviseur.

Les télécommandes universelles sont devenues assez courantes et utiles, surtout lorsque la télécommande d’origine de votre télévision est perdue ou cassée. Hisense est l’une des marques de téléviseurs intelligents les plus populaires aux États-Unis, simplement parce qu’ils proposent une large gamme de téléviseurs haut de gamme à des prix abordables. Avec chaque télévision, la télécommande, un petit appareil simple, est utilisée pour contrôler et naviguer dans le téléviseur.

Si vous avez perdu votre télécommande de télévision, les télécommandes universelles sont votre meilleure option. Ces télécommandes universelles sont disponibles dans différentes marques. La chose qui rend toutes les télécommandes universelles uniques est la solution pour les appairer avec votre télévision Hisense. Pendant ce temps, la chose commune entre toutes les télécommande universelles est les codes.

Chaque télécommande universelle possède un ensemble de codes qui peuvent être utilisés pour programmer différentes gammes de télévisions. Dans ce guide, nous examinerons les différents codes que vous pouvez utiliser pour programmer et utiliser votre télécommande universelle.

Codes de télécommande universelle pour téléviseur Hisense

Nous savons qu’il est difficile de trouver les bons codes de télécommande universelle pour une télévision Hisense, car il existe de nombreux codes ; c’est pourquoi nous les avons fournis ci-dessous. Étant donné que chaque télécommande et modèle de télévision possède des codes uniques, un code qui fonctionne pour un modèle ne fonctionnera probablement pas pour un autre.

Codes à 3 chiffres pour téléviseur Hisense

759

042

237

073

081

182

216

004

021

031

072

198

236

251

268

363

387

419

442

619

630

631

705

752

Codes à 4 chiffres pour téléviseur Hisense

0009

0073

0145

0156

0182

0208

0216

0227

0508

0696

0748

0753

0780

0821

0848

1170

0178

0706

0748

0818

0885

1042

1138

1204

1237

1314

1602

1660

1756

2049

2098

2183

2355

2360

2419

2434

3519

3183

3382

4029

4149

4398

0001

0036

0115

0223

0535

0583

0671

0708

0819

0908

1203

1219

1651

1718

1741

2081

2141

2211

2891

3671

4381

4391

5331

5341

6001

6161

6171

6251

0001

0073

0081

0182

0216

0671

1176

1651

1741

2081

2141

2211

2891

3671

4381

4391

4671

5078

5319

5209

5284

5331

5345

5341

6001

6161

6171

6251

0009

0208

0508

0556

0698

0753

0780

0860

0891

1208

1363

0016

0069

0097

0133

0748

0178

1756

0021

0041

0178

0341

0411

0706

0871

0885

1041

1098

1228

1279

1314

1564

1660

1756

2049

2098

2131

2183

2355

2360

2434

2511

2801

2971

3382

Codes à 5 chiffres pour téléviseur Hisense

10748

11758

12183

10178

10818

10885

11314

11756

12049

12098

12183

12360

12419

12434

12355

13183

13382

13519

14398

10005

10065

10071

10179

10258

10277

10375

10473

10571

10679

10777

10821

10875

10973

11071

11179

11277

11375

11476

11574

11672

11422

11666

11764

11862

11960

12074

12128

12561

12846

12859

13450

13359

13846

13944

14564

14643

14662

14972

15532

15972

16070

16178

16513

16551

16703

16738

16744

16969

17206

17231

17415

17440

18247

18437

18459

18557

18655

18924

18962

19351

19367

19715

21262

24344

24525

25612

26146

34243

35254

42224

43155

44631

10178

10706

10748

10885

11314

11602

11660

11756

11993

12049

12089

12098

12183

12296

12360

12434

13118

13382

10178

10706

10748

10818

10885

11314

11602

11660

11756

12049

12098

12183

12355

12360

12419

12434

10178

10748

10885

11314

11564

11660

12049

12098

12183

12360

12434

13382

14398

14740

Liste des codes de télécommande universelle par marque pour téléviseur Hisense

Télécommande universelle GE

Codes de télécommande Magnavox

Codes de télécommande Philips

Codes de télécommande One for All

26146

42224

43155

24344

21262

25612

24525

44631

35254

34243

Codes de télécommande universelle Blackweb

3537

1173

0182

2463

2060

0077

2464

0004

0216

0073

1016

1176

2503

3537

1173

0182

2463

2060

0077

2464

0004

0216

0073

1016

1176

2503

4145

4051

4127

Codes de télécommande universelle Inteset

13519

14070

13519

12183

10556

14029

14398

13382

14070

10156

Codes de télécommande Xfinity pour télévision Hisense

XR-15 : 12183, 12098, 11756, 11660, 11314, 10748, 13382

XR-11 : 12183, 10178, 11756, 12098, 11660, 11314, 10748, 13382, 13118, 12731, 12296

XR-2 Codes de télécommande Xfinity : 11660, 11314, 10748, 11756, 10178

XR-5 : 12183, 10178, 11756, 12098, 11660, 11314, 10748, 13382, 13118, 12731, 12296

Télécommande Xfinity avec bouton OK-SELECT en ROUGE : 11314, 10748, 11756, 11993

Télécommande Xfinity ordinaire avec bouton OK-SELECT en gris : 10748, 11756

Codes de télécommande Radio Shack

Codes de télécommande Gmatrix

1126

1130

1141

1154

1157

1169

1290

Codes de télécommande Cox

Codes de télécommande Bose

10748

10508

10556

11314

11363

12098

Codes de télécommande Cybertec

203

006

083

062

061

007

008

057

102

103

108

107

173

174

186

187

189

271

273

274

299

Codes de télécommande Chunghop

898

677

707

676

898

677

707

676

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

Codes de télécommande RCA pour téléviseur Hisense

Comment programmer une télécommande universelle pour un téléviseur Hisense

Si vous avez les codes de programmation, il est très facile de connecter une télécommande universelle à votre téléviseur Hisense ; peu importe la marque de télécommande que vous avez. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1 : Allumez votre téléviseur Hisense.

Étape 2 : Pointez la télécommande vers la télévision et appuyez sur la touche Setup jusqu’à ce que la lumière de la télécommande clignote.

Étape 3 : Après avoir retiré la touche Setup, appuyez instantanément sur le bouton TV de la télécommande.

Étape 4 : Entrez le code de la télécommande de la liste.

Une fois terminé, votre télécommande universelle sera appairée à votre téléviseur avec succès. Testez si la télécommande fonctionne parfaitement ou non. Sinon, vous devez essayer un autre code d’appairage.

Voilà, ce sont les codes de télécommande universelle pour une télévision Hisense. Nous avons également ajouté les étapes pour programmer la télécommande universelle. Avec l’aide du bon code, vous pouvez programmer et utiliser votre télécommande universelle pour contrôler le téléviseur Hisense comme n’importe quel autre appareil.

Pour identifier le code qui fonctionne pour votre téléviseur Hisense, essayez chaque code mentionné dans cet article jusqu’à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Il est très simple de programmer votre télécommande universelle une fois que vous avez le code.

