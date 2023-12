Pouvez-vous enregistrer des appels sur Pixel 8 et Pixel 8 Pro ?

Google a sorti sa dernière gamme Pixel 8 en octobre 2023, avec diverses améliorations et fonctionnalités d’IA telles que des fonds d’écran génératifs. Mais comme nous le savons tous, Google a supprimé la fonction d’enregistrement d’appel sur ses téléphones Pixel il y a quelque temps, de nombreux utilisateurs peuvent donc être incertains quant à la possibilité d’enregistrer des appels sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Vous connaîtrez la réponse ici.

Lorsque le Pixel 7 a été lancé l’année dernière, il était possible d’enregistrer des appels à l’aide d’applications tierces. Avant cela, la fonctionnalité était disponible dans l’application Téléphone, mais a ensuite été supprimée. Il y a quelques mois à peine, Google a également bloqué les applications tierces qui permettaient l’enregistrement d’appels sur les téléphones Android.

Alors, que dire du Pixel 8? Est-ce qu’il est doté de la fonction d’enregistrement d’appel?

Non, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ne disposent pas d’une fonction d’enregistrement d’appel intégrée. De plus, cette fonction ne peut pas être ajoutée à l’aide d’applications tierces. Tout comme les autres téléphones Pixel, il n’est plus possible d’enregistrer des appels, même sur la nouvelle série Pixel 8.

Si l’enregistrement des appels n’est pas une fonctionnalité importante pour de nombreux utilisateurs, il existe des cas où cela peut être très utile. L’absence d’enregistrement des appels sur certains appareils et dans certaines régions est souvent due aux règles et réglementations des États et pays.

Solution alternative

Si vous estimez qu’il est crucial d’enregistrer l’appel suivant, il existe une alternative que vous pouvez suivre. Bien que cela ne soit pas une solution parfaite, cela fonctionne.

Si vous n’avez pas de smartphone de rechange, organisez-vous pour en avoir un. Et lorsque vous commencez l’appel, allumez l’enregistreur sur l’autre téléphone également. Mettez l’appel en mode haut-parleur afin que l’enregistreur puisse enregistrer clairement la voix de l’autre personne.

Après l’appel, vous pouvez arrêter l’enregistreur. Et vous avez maintenant l’appel enregistré. Bien que cela puisse être facile pour ceux qui possèdent deux téléphones, cela peut être difficile pour les utilisateurs n’ayant qu’un seul téléphone. Vous pouvez emprunter le téléphone à vos amis et votre famille vivant avec vous.

Si vous avez besoin d’utiliser la fonction d’enregistrement d’appels quotidiennement et que vous vérifiez juste avant de décider d’acheter la série Pixel 8, vous pouvez opter pour un téléphone Samsung Galaxy. Les téléphones Galaxy sont équipés de fonctionnalités d’enregistrement d’appels intégrées, mais vous devez vous assurer que vous êtes autorisé à enregistrer des appels dans votre État.

Voilà tout sur l’enregistrement d’appels sur la série Pixel 8. J’espère que vous avez trouvé la réponse que vous cherchiez. Et si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.