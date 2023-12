OnePlus Nord CE 3 reçoit la mise à jour stable d’Android 14 basée sur OxygenOS 14

OnePlus a commencé à déployer la mise à jour tant attendue d’OxygenOS 14 basée sur Android 14 pour le OnePlus Nord CE 3 5G. La mise à jour sera d’abord disponible pour les utilisateurs ayant participé au programme bêta fermé et ouvert, un déploiement plus large devant commencer dans les prochains jours. La mise à jour apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations, continuez à lire pour en savoir plus.

La version officielle d’OxygenOS 14 est déployée avec la version logicielle CPH2569_14.0.0.100 (EX01). Le OnePlus Nord CE 3 a été annoncé avec le système d’exploitation OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 et Android 14 est la première mise à niveau majeure pour ce smartphone de milieu de gamme. Comme il s’agit d’une mise à niveau importante, cela nécessite une grande quantité de données et de stockage, assurez-vous que votre téléphone dispose d’au moins 5 Go d’espace libre. Une autre chose à garder à l’esprit est de vous assurer que votre téléphone fonctionne sous CPH2569_13.1.1.501 (EX01).

En ce qui concerne les fonctionnalités, la mise à jour Android 14 du OnePlus Nord CE 3 comprend un moteur Trinity amélioré pour une augmentation des performances, un nouveau système de charge intelligent, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité incluant une couche de sécurité supplémentaire lors de l’accès aux photos et vidéos pour n’importe quelle application, la fonction Smart Touch qui vous permet de sélectionner du texte, des images ou des vidéos et de les coller dans le presse-papiers, un nouveau widget Snapchat pour l’écran de verrouillage, et bien plus encore.

Voici les notes de version officielles accompagnant la mise à jour d’OxygenOS 14.

Mise à jour Android 14 du OnePlus Nord CE 3 – Journal des modifications Efficacité intelligente Ajoute une barre de raccourcis permettant de faire glisser et déposer du contenu entre les applications et les appareils.

Connectivité multi-appareils Améliore le Shelf en ajoutant plus de recommandations de widgets.

Sécurité et confidentialité Améliore la gestion des autorisations liées aux photos et vidéos pour un accès plus sûr par les applications.

Optimisations des performances Améliore la stabilité du système, la vitesse de démarrage des applications et la fluidité des animations.

Design aquamorphique Met à niveau le design aquamorphique avec un style de couleur naturel, doux et plus clair pour une expérience de couleur plus confortable. Ajoute des sonneries thématiques aquamorphiques et revamp de sons de notification système. Améliore encore la fluidité des animations du système.

Soin de l’utilisateur Ajoute un AOD (Always-On Display) de suivi du carbone qui visualise les émissions de carbone évitées en marchant au lieu de conduire.



L’attente est enfin terminée, vous pouvez maintenant mettre à niveau votre OnePlus Nord CE 3 vers la version stable d’OxygenOS 14 basée sur Android 14. Vous recevrez la notification de mise à jour OTA sur votre téléphone très bientôt. Vous pouvez également vérifier les mises à jour manuellement en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Télécharger maintenant.

Gardez à l’esprit que votre téléphone fonctionne sous la dernière version logicielle, effectuez également une sauvegarde des données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.