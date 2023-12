Apple publie iOS 17.2.1 avec des corrections importantes de bugs

Une nouvelle mise à jour iOS, iOS 17.2.1, est en cours de déploiement auprès du public. La nouvelle mise à jour est disponible pour iPhone XR et les modèles plus récents. Il s’agit d’une petite mise à jour avec uniquement des corrections mineures mais importantes. Ceux qui utilisent la version iOS 16 recevront également la mise à jour iOS 16.7.4.

Plus tôt cette semaine, Macrumors avait déjà rapporté qu’Apple travaille sur iOS 17.2.1, ce qui s’est avéré vrai. Et la mise à jour arrive au bon moment car Apple ne publiera aucune mise à jour la semaine prochaine, voire peut-être même la semaine suivante.

Aujourd’hui, Apple a publié iOS 17.2.1, iOS 16.7.4, iPadOS 16.7.4 et macOS Sonoma 14.2.1. Jusqu’à présent, seules ces quatre mises à jour ont été publiées par Apple aujourd’hui. La mise à jour iOS 17.2.1 est livrée avec le numéro de build 21C66 et pèse 224 Mo. Et la mise à jour iOS 16.7.4 est livrée avec le numéro de build 20H240.

Si Apple publie des mises à jour incrémentielles peu de temps après une grande mise à jour, cela est dû à un bug majeur ou à un problème de sécurité avec la mise à jour précédente. Cela rend ces mises à jour iOS incrémentielles assez importantes. Mais Apple ne partage pas les détails de ce qui a été corrigé, laissant les utilisateurs perplexes. La mise à jour indique uniquement qu’elle apporte des corrections de bugs importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent vérifier et analyser les bugs rencontrés dans les mises à jour précédentes et découvrir ce qui a été corrigé dans cette mise à jour.

La mise à jour iOS 17.2.1 est disponible pour tous les utilisateurs possédant un iPhone éligible et qui n’ont pas installé la version bêta. Si vous rencontrez des problèmes sur iOS 17.2, cette mise à jour pourrait en corriger certains. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la mise à jour en allant dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Si vous avez opté pour la version bêta, mais n’avez pas installé la version bêta iOS 17.3, vous pouvez désactiver l’option bêta dans Mise à jour logicielle et vous verrez la mise à jour iOS 17.2.1. Avant de mettre à jour votre iPhone, sauvegardez vos données et assurez-vous que la batterie est chargée à au moins 50%.