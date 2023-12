Certains utilisateurs d’HyperOS ne bénéficieront pas de ces fonctionnalités

HyperOS, la surcouche Android personnalisée de Xiaomi, offre une pléthore de fonctionnalités et d’options de personnalisation pour améliorer l’expérience utilisateur. Cependant, tous les utilisateurs de HyperOS n’ont peut-être pas accès à certains éléments visuels qui ajoutent une touche d’élégance à l’interface. Dans cet article, nous explorerons certaines fonctionnalités qui sont malheureusement indisponibles pour un sous-ensemble d’utilisateurs de HyperOS, en particulier ceux liés aux effets de flou et aux animations.

Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans les versions de MIUI depuis des années. La principale raison est que cela aura un impact négatif sur les performances, aggravera l’expérience utilisateur et empêchera l’augmentation des plaintes de la marque.

Effets de flou manquants

Les utilisateurs de certains appareils HyperOS ne trouveront pas sur leur appareil l’effet de flou sur le centre de contrôle, le panneau de volume et le centre de notification. L’effet de flou, qui crée un arrière-plan translucide subtil et visuellement attrayant, est absent dans ces zones cruciales pour certains utilisateurs. Cette absence peut affecter la cohésion visuelle et l’attrait global de l’interface HyperOS.

Limitations des animations

HyperOS est réputé pour ses animations fluides et fluides qui rendent la navigation dans l’interface agréable. Cependant, les utilisateurs de certaines versions de HyperOS peuvent passer à côté des animations de fondu présentes dans le centre de contrôle, l’ouverture des applications et les applications récentes. Ces animations contribuent non seulement à l’attrait visuel, mais améliorent également l’interaction globale de l’utilisateur en fournissant une transition transparente entre les différents éléments de l’interface utilisateur.

Les animations des icônes de lanceur sont un autre régal visuel auquel certains utilisateurs de HyperOS pourraient ne pas avoir accès. Ces animations impliquent généralement des mouvements ou des transformations subtils lors du lancement ou de l’interaction avec des applications depuis l’écran d’accueil. L’absence de telles animations peut rendre l’interface utilisateur moins dynamique et engageante pour ces utilisateurs.

Raisons de l’exclusion des fonctionnalités

HyperOS est un écosystème logiciel complexe et des variations existent entre différents modèles et versions d’appareils. Certaines fonctionnalités attribuées à des limitations matérielles, des problèmes de compatibilité ou la nécessité d’optimiser les performances sur des appareils spécifiques ne sont pas disponibles sur certains appareils. Xiaomi privilégie la stabilité et les performances plutôt que certains éléments visuels pour un sous-ensemble d’utilisateurs.

HyperOS continue d’évoluer avec chaque mise à jour, apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations aux utilisateurs du monde entier. Cependant, il est essentiel de reconnaître que tous les utilisateurs de HyperOS n’ont pas un accès uniforme à toutes les fonctionnalités. L’absence d’effets de flou sur les composants de l’interface utilisateur et certaines animations peut laisser certains utilisateurs avec une expérience légèrement moins immersive. À mesure que le développement de HyperOS progresse, les utilisateurs peuvent espérer des mises à jour futures qui pourraient apporter ces fonctionnalités manquantes à un public plus large.