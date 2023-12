Microsoft optimise les applications du Windows 11 Store

Microsoft a optimisé les applications du Windows 11 Store et a abaissé la priorité d’affichage des applications déjà installées. Ces optimisations visent à améliorer les performances globales de Windows 11. Récemment, Microsoft a invité les membres du projet Windows Insider à tester de nouvelles fonctionnalités du Microsoft Store. Cette fonction ajuste la priorité d’affichage des applications et réduit la priorité d’affichage des applications déjà installées aux utilisateurs. Cela a beaucoup de sens car quelle est la nécessité de montrer à un utilisateur une application qu’il a déjà? Microsoft continue de peaufiner les applications du Microsoft Store, et ce changement est une tentative utile à la fois pour les utilisateurs ordinaires et les développeurs.

Pour les utilisateurs ordinaires, si une certaine application est installée, cette application ne sera pas visible sur la page de recommandation. Pour les développeurs, cela peut accroître la visibilité de l’application, attirant ainsi plus d’utilisateurs. Cette fonctionnalité ne sonde pas toutes les applications installées sur l’ordinateur de l’utilisateur, mais ajuste les recommandations en fonction des applications installées dans la bibliothèque du Microsoft Store. Les utilisateurs peuvent également trouver ces applications installées en recherchant les applications installées dans le Microsoft Store ou en effectuant une recherche dans la bibliothèque.

Autres mises à jour pour les applications du Windows 11 Store

Optimisation de la distribution

L’optimisation de la distribution est une fonctionnalité qui aide les utilisateurs à obtenir les mises à jour de Windows et les applications du Microsoft Store de manière plus efficace. Elle fonctionne en permettant aux utilisateurs de récupérer les mises à jour et les applications à partir d’autres PC de leur réseau local ou d’Internet. Windows récupère ensuite certaines parties de la mise à jour ou de l’application à partir des PC les ayant et d’autres parties auprès de Microsoft. L’optimisation de la distribution crée un cache local et stocke les fichiers téléchargés dans ce cache pendant une courte période. Cette fonctionnalité peut être contrôlée par les utilisateurs grâce aux paramètres décrits dans cet article.

Gestion de la mémoire

Windows 11 a optimisé les appels aux composants matériels qui doivent être activés pour une meilleure gestion globale de la mémoire. Au niveau logiciel, Microsoft a réduit la consommation d’espace disque causée par le système d’exploitation lui-même et les caches du navigateur. Microsoft a également effectué beaucoup de travail dans la gestion de la mémoire pour favoriser l’application que les utilisateurs de Windows ont en cours d’exécution à l’avant-plan. Cela signifie que lorsque les utilisateurs lancent une application sous charge, l’application se lancera toujours rapidement sans aucun décalage. Ces processus se déroulent à l’avant-plan, ils bénéficient donc de plus de ressources de calcul, ce qui permet de gagner du temps.

Optimisations pour les jeux en mode fenêtré

Les optimisations pour les jeux en mode fenêtré améliorent les performances des jeux sur PC en utilisant un nouveau modèle de présentation pour les jeux DirectX 10 et DirectX 11 qui apparaissent dans une fenêtre ou en mode fenêtre sans bordure. Lorsque ces optimisations sont utilisées, les jeux qui utilisaient initialement le modèle de présentation « blt » hérité peuvent utiliser le modèle de présentation « flip » plus récent. Cela permet une latence d’image plus faible et permet aux utilisateurs d’utiliser d’autres fonctionnalités de jeu plus récentes, telles que l’Auto HDR et le taux de rafraîchissement variable (pour les écrans qui le prennent en charge). Les utilisateurs peuvent activer les optimisations pour les jeux en mode fenêtré en sélectionnant le paramètre sous « Optimisations pour les jeux en mode fenêtré » pour l’activer dans les paramètres graphiques.

Dernières réflexions

Notre avis, Microsoft a apporté plusieurs optimisations à Windows 11 pour améliorer ses performances globales. L’optimisation principale permettra aux utilisateurs de voir uniquement les applications qu’ils n’ont pas sur leur téléphone. D’autres mises à niveau comprennent l’optimisation de la distribution, la gestion de la mémoire et les optimisations pour les jeux en mode fenêtré.