Xiaomi 13 obtient la légendaire mise à jour HyperOS

Xiaomi fait la une avec la sortie de HyperOS pour le Xiaomi 13. Comme prévu, le Xiaomi 13 est à la pointe en tant que l’un des modèles phares à recevoir la mise à jour HyperOS. Le déploiement officiel de HyperOS pour le Xiaomi 13 est actuellement en cours, en se concentrant spécifiquement sur la version ROM Globale et EEA, et offrant des améliorations significatives pour les utilisateurs. Cette mise à jour vise à améliorer l’optimisation du système, offrant une expérience utilisateur incroyable et immersive.

La mise à jour HyperOS ouvre une nouvelle ère pour le Xiaomi 13 et offre un aperçu de l’avenir de la fonctionnalité des smartphones. Bien que le Xiaomi 13 soit l’un des premiers appareils à la recevoir, de nombreux autres smartphones sont prévus pour recevoir la mise à jour HyperOS dans les prochains jours. Basée sur la plateforme Android 14, cette mise à jour vise à améliorer la stabilité du système et les utilisateurs peuvent s’attendre à une mise à jour de 5,5 Go avec les numéros de build OS1.0.1.0.UMCMIXM et OS1.0.1.0.UMCEUXM.

Changelog

À partir du 19 décembre 2023, le journal des modifications de la mise à jour HyperOS de Xiaomi 13 publié pour la région Globale et EEA est fourni par Xiaomi.

[Refonte complète]

Le moteur de gestion de mémoire amélioré libère plus de ressources et rend l’utilisation de la mémoire plus efficace

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android jusqu’en décembre 2023. Amélioration de la sécurité du système.

[Esthétique vibrante]

L’esthétique globale s’inspire de la vie elle-même et change l’apparence et le ressenti de votre appareil

Le nouveau langage d’animation rend les interactions avec votre appareil saines et intuitives

Les couleurs naturelles apportent de la vivacité et de la vitalité à chaque coin de votre appareil

Notre toute nouvelle police de caractères prend en charge plusieurs systèmes d’écriture

L’application Météo repensée vous donne non seulement des informations importantes, mais vous montre aussi comment il fait dehors

Les notifications se concentrent sur les informations importantes, en les présentant de la manière la plus efficace possible

Chaque photo peut ressembler à une affiche d’art sur votre écran de verrouillage, améliorée par plusieurs effets et un rendu dynamique

Les nouvelles icônes de l’écran d’accueil rafraîchissent les éléments familiers avec de nouvelles formes et couleurs

Notre technologie de rendu multi-interne fait en sorte que les visuels soient délicats et confortables sur l’ensemble du système

Le multitâche est maintenant encore plus simple et pratique avec une interface de multi-fenêtres améliorée

La mise à jour HyperOS pour Xiaomi 13, d’abord publiée pour la ROM Globale et EEA, est maintenant en cours de déploiement auprès des utilisateurs participant au programme de testeur pilote HyperOS. Les utilisateurs peuvent accéder au lien de mise à jour via HyperOS Downloader et l’anticipation est grande. Comme le déploiement se poursuit, il est recommandé aux utilisateurs de faire preuve de patience car la mise à jour HyperOS, qui vise à redéfinir l’expérience du smartphone avec des fonctionnalités innovantes, est progressivement déployée pour tous les utilisateurs.