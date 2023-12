realme C67 : Lancement d’un téléphone 4G à petit budget avec un appareil photo de 108MP

realme a récemment lancé de nouveaux smartphones à gauche et à droite. Juste la semaine dernière, ils ont dévoilé le C67 5G en Inde et aujourd’hui, ils ont suivi avec l’annonce du C67 4G en Indonésie. Le modèle 4G apporte quelques différences clés, notamment un design révisé, un appareil photo principal de 108 MP et le chipset Snapdragon 685 de Qualcomm.

realme C67 4G: un téléphone abordable avec appareil photo de 108 MP et écran 90 Hz

Design et écran

Le realme C67 4G arbore un nouveau look par rapport à son homologue 5G. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,72 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela offre une expérience de visualisation fluide et immersive, que vous naviguiez sur le web, regardiez des vidéos ou jouiez. L’écran dispose également d’une découpe en trou située dans le coin supérieur gauche qui abrite un appareil photo frontal de 8 MP. Autour de l’appareil photo se trouve une superposition unique « Mini Capsule 2.0 » qui affiche les notifications et les informations sur l’état du système.

Appareil photo

À l’arrière du C67 4G, vous trouverez un puissant capteur Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP. Ce capteur est capable de capturer des photos haute résolution époustouflantes, même dans des conditions de faible luminosité. Il dispose également d’une fonction de zoom 3x sur le capteur, vous permettant de vous rapprocher de vos sujets sans sacrifier la qualité. En accompagnement du capteur principal se trouve un capteur de profondeur de 2 MP, qui aide à créer de beaux effets de bokeh dans vos photos de portrait.

Performances et logiciel

Le C67 4G est alimenté par le chipset Snapdragon 685 de Qualcomm. Ce processeur de milieu de gamme est associé à 8 Go ou 12 Go de RAM et offre une puissance suffisante pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur le web, la consultation des e-mails et les réseaux sociaux. Le téléphone est également fourni avec 128 Go ou 256 Go de stockage, vous permettant de stocker toutes vos photos, vidéos et applications.

Le C67 4G fonctionne sous Android 14 avec la surcouche realme UI 4.0. Il s’agit de la dernière version d’Android, qui propose de nouvelles fonctionnalités et améliorations. realme UI 4.0 est également connue pour son interface propre et conviviale.

Autres fonctionnalités

Le realme C67 4G propose également plusieurs autres fonctionnalités qui en font une option attrayante pour les acheteurs soucieux de leur budget. Celles-ci comprennent :

Une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

Une résistance à la poussière et à l’eau IP54

Un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Une prise casque 3,5 mm

Prix et disponibilité

Le realme C67 4G est disponible en deux couleurs : Sunny Oasis et Black Rock. Le prix pour la version 8/128 Go commence à IDR 2 599 000 ($168) en Indonésie. La version 8/256 Go sera proposée à IDR 2 999 000 ($193).

Dans l’ensemble, le realme C67 4G est une excellente option pour les acheteurs soucieux de leur budget qui recherchent un smartphone avec un appareil photo puissant, un écran fluide et une batterie longue durée. Il est également intéressant de noter que le modèle 4G est en réalité plus abordable que le modèle 5G, ce qui en réalité une proposition encore plus attractive.