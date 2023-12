Google améliore la méthode de saisie Gboard sur les écrans pliables et les tablettes

Google a récemment apporté d’importantes améliorations à sa méthode de saisie Gboard, en particulier pour les appareils à grand écran tels que les téléphones pliables et les tablettes. Ces améliorations incluent l’introduction d’un mode clavier divisé, permettant une expérience de saisie plus ergonomique et pratique.

Selon Mishaal Rahman, ancien rédacteur chez XDA Developers et contributeur principal @AndroidCentral, Google améliore l’expérience de sa méthode de saisie Gboard sur les écrans pliables et les tablettes. Dans les prochaines versions, les appareils concernés pourront utiliser un stylet pour saisir du texte directement dans la zone de saisie. Le rapport affirme que cette fonction est quelque peu similaire à la fonctionnalité « écriture » intégrée à l’iPadOS. Les utilisateurs peuvent écrire à la main du texte dans n’importe quelle zone de saisie et Gboard convertira le contenu pertinent en texte. Google permet également aux utilisateurs d’utiliser le clavier virtuel pour saisir d’autres textes ou insérer des émoticônes tout en écrivant.

Google a introduit la prise en charge native du stylet dans Android 14. La fonction d’écriture manuscrite de Gboard est basée sur des API connexes. Mais cela signifie également que si les anciens écrans pliables et les tablettes ne peuvent pas être mis à jour vers Android 14, le dispositif ne pourra pas utiliser les fonctionnalités connexes. Rahman a également noté que la nouvelle fonctionnalité d’écriture manuscrite de Gboard n’est pas exclusive à la tablette Pixel. Elle est également disponible sur le Samsung Galaxy Z Fold 5, du moins sur l’unité qu’il utilise.

Améliorations de Gboard pour les écrans pliables et les tablettes

Google améliore activement l’expérience de Gboard pour les utilisateurs d’appareils à grand écran, tels que les téléphones pliables et les tablettes. Les récentes améliorations visent à offrir une expérience de saisie plus ergonomique et pratique, facilitant l’interaction des utilisateurs avec leurs appareils.

Mode clavier divisé

L’une des améliorations les plus notables est l’introduction d’un mode clavier divisé. Cette fonctionnalité est spécialement conçue pour les téléphones Android pliables, permettant de diviser le clavier en deux, chaque moitié étant positionnée près des bords de l’écran. Le mode clavier divisé vise à rendre la saisie sur les grands écrans étendus des appareils pliables moins gênante et plus ergonomique.

Disposition personnalisable

En plus du mode clavier divisé, Gboard propose désormais une disposition personnalisable pour les appareils pliables. Cette disposition permet aux utilisateurs de personnaliser la répartition des touches et d’éviter les erreurs de frappe, notamment lors de la saisie sur les grands écrans internes des téléphones pliables. La fonction de disposition divisée offre aux utilisateurs plus de flexibilité et de contrôle sur leur expérience de saisie.

Flexibilité améliorée pour les tablettes

Google a également étendu la fonctionnalité du clavier divisé aux tablettes Android, améliorant ainsi l’expérience de saisie sur les grands appareils. La fonction du clavier divisé sur les tablettes permet une saisie facile avec une répartition équitable des touches, répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs de tablettes.

Ajustements conviviaux

De plus, Gboard permet maintenant aux utilisateurs d’effectuer des ajustements avancés sur le clavier des appareils à grand écran, notamment les tablettes et les téléphones pliables. Les utilisateurs peuvent détacher le clavier Gboard du bas de l’écran, ajuster sa taille en termes de hauteur et de largeur, et le repositionner n’importe où sur l’écran. Ces ajustements visent à rendre le clavier plus ergonomique et convivial, notamment sur les appareils à grand écran.

Notre avis

Les récentes améliorations de Google à la méthode de saisie Gboard témoignent de l’engagement de l’entreprise à améliorer l’expérience utilisateur sur les appareils à grand écran, tels que les téléphones pliables et les tablettes. L’introduction du mode clavier divisé, de la disposition personnalisable et des ajustements conviviaux reflète les efforts de Google pour fournir une expérience de saisie plus ergonomique et pratique aux utilisateurs de ces appareils.