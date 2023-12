GaN : Rechargement rapide de plusieurs appareils sur un seul adaptateur

Ils sont plus petits, se chargent plus rapidement et sont plus économes en énergie : les chargeurs à base de GaN sont la nouvelle génération de chargeurs multi-connecteurs. Ils sont particulièrement pratiques en voyage, car ils permettent de charger simultanément un ordinateur et un smartphone avec le même chargeur.

Qu’est-ce que le nitrure de gallium et pourquoi améliore-t-il le chargement ?

Le nitrure de gallium, abrégé GaN, est un matériau semi-conducteur capable de conduire les électrons de manière extrêmement efficace. Comparé aux chargeurs conventionnels en silicium, le GaN présente plusieurs avantages décisifs. L’un d’entre eux concerne la température : le GaN chauffe beaucoup moins que le silicium, ce qui signifie qu’il nécessite moins d’espace entre les composants du chargeur. Cela permet d’obtenir des chargeurs plus compacts et plus légers.

De plus, les chargeurs à base de GaN sont extrêmement économes en énergie. Ils minimisent les pertes d’énergie pendant le processus de chargement et convertissent un pourcentage plus élevé de l’énergie absorbée en charge réelle. Le résultat ? Des temps de chargement plus rapides et une efficacité énergétique améliorée.

La structure interne d’un chargeur GaN (Image créée avec Bing AI)

À quoi servent les chargeurs à base de GaN ?

Les chargeurs à base de GaN sont généralement dotés de deux à quatre ports, parfois même plus.

Pour profiter de leur puissance supérieure, les fabricants intègrent principalement plusieurs ports USB-C, qui peuvent délivrer jusqu’à 120 watts à votre appareil. De nombreux fabricants équipent également le chargeur d’un port USB-A supplémentaire, afin que vous puissiez également y connecter des appareils plus anciens ou des câbles de chargement spéciaux pour les montres connectées. Bien que les câbles de chargement USB-C deviennent obligatoires dans toute l’Union européenne à partir de 2024, de nombreux câbles de chargement sont toujours équipés d’un connecteur USB-A, c’est-à-dire le côté que vous branchez dans la prise de chargement.

Un tel chargeur multi-GaN avec USB-C et USB-A est particulièrement pratique en voyage, car vous pouvez charger à la fois votre ordinateur portable, vos smartphones, vos batteries externes, vos écouteurs et vos montres connectées avec un seul chargeur.

Et vous économisez non seulement de l’espace dans votre valise : en pouvant charger plusieurs appareils simultanément, vous n’avez plus besoin que d’une seule prise, ce qui peut être un réel avantage dans de nombreuses chambres d’hôtel.

Mais bien sûr, vous bénéficiez également chez vous de la meilleure efficacité énergétique des chargeurs à base de GaN, ce qui en réalité également une bonne alternative aux chargeurs traditionnels pour une utilisation quotidienne.

Quels sont les standards/générations de GaN disponibles ?

Il existe désormais le GaN 2, également connu sous le nom de GaN II. Il s’agit d’une évolution du GaN, capable de fonctionner à des tensions et des températures plus élevées. Le GaN 2 présente également une mobilité électronique et une conductivité thermique supérieures au GaN.

Comme on pouvait s’y attendre, le GaN 2 représente une amélioration par rapport à la première génération de GaN. Cependant, tous les fabricants n’utilisent pas ces désignations officielles, ce qui rend actuellement difficile de distinguer entre les deux générations.

Le GaN présente-t-il également des inconvénients ?

Le plus grand inconvénient est que les chargeurs à base de GaN sont actuellement plus chers que leurs homologues à base de silicium.

De plus, ils ne sont pas nécessairement plus petits et plus légers dans tous les cas, cela dépend de ce avec quoi vous les comparez. Contrairement à un simple chargeur USB avec un seul port pour charger votre smartphone, les chargeurs GaN sont plus grands et plus lourds. Cependant, si vous remplacez un chargeur d’ordinateur portable et un ou deux chargeurs de smartphone par un chargeur GaN, les chargeurs GaN gagnent certainement en termes de « taille et de poids ».

Un chargeur GaN peut remplacer plusieurs autres chargeurs

Enfin, les chargeurs GaN répartissent la puissance entre les appareils connectés. Si vous chargez plusieurs appareils simultanément, chacun d’entre eux ne recevra pas toute la puissance. Par exemple, un chargeur GaN de 100 watts au total chargera deux appareils USB-C connectés avec 2x 50 watts ou moins – ou il priorisera un appareil avec 70 watts et en donnera 30 watts à l’autre. Cependant, la plupart des chargeurs GaN sont conçus pour répartir intelligemment la puissance afin d’optimiser la vitesse de chargement.

Au final

Si vous avez besoin d’un nouveau chargeur, il est certainement judicieux d’en choisir un avec la technologie GaN. Même s’ils sont actuellement un peu plus chers, il vaut la peine d’investir dans la dernière technologie. Vous trouverez également des chargeurs GaN chez Netcost-security.fr.