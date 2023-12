Xiaomi 13 Ultra reçoit enfin la mise à jour HyperOS

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour HyperOS tant attendue pour le Xiaomi 13 Ultra, ce qui constitue une avancée significative en termes d’expérience utilisateur. Exclusif à la région européenne, cette mise à jour révolutionnaire positionne le Xiaomi 13 Ultra comme un leader dans l’adaptation des fonctionnalités évolutives de HyperOS.

Basée sur la plate-forme Android 14 stable, la mise à jour HyperOS apporte une série d’améliorations qui permettent une optimisation du système et offrent une expérience utilisateur exceptionnelle. Avec une taille conséquente de 5,5 Go, la mise à jour HyperOS porte le numéro de build unique OS1.0.5.0.UMAEUXM et présente une amélioration complète des capacités du Xiaomi 13 Ultra.

Journal des modifications

Depuis le 18 décembre 2023, le journal des modifications de la mise à jour HyperOS du Xiaomi 13 Ultra, publié pour la région AELE, est fourni par Xiaomi.

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android jusqu’en décembre 2023.

[Restructuration complète]

La restructuration complète de Xiaomi HyperOS optimise les performances pour chaque appareil

Le réglage dynamique de la priorité des threads et l’évaluation dynamique du cycle des tâches permettent des performances et une efficacité énergétique optimales

Le framework de rendu économe en énergie permet d’améliorer les performances et d’obtenir des animations plus fluides

Le SOC intégré permet une allocation plus fluide des ressources matérielles et une priorité dynamique de la puissance de calcul

Le moteur IO intelligent se concentre sur la priorisation des tâches actuelles importantes et réduit l’allocation insuffisante des ressources

La gestion de mémoire améliorée libère plus de ressources et rend l’utilisation de la mémoire plus efficace

La technologie de rafraîchissement du stockage permet à votre appareil de fonctionner rapidement pendant une plus longue durée grâce à une défragmentation intelligente

La sélection intelligente du réseau permet une connexion plus fluide dans des environnements réseau médiocres

Le super NFC offre une vitesse plus élevée, un taux de connexion plus rapide et une consommation d’énergie réduite

Le moteur de sélection de signal intelligent ajuste dynamiquement le comportement de l’antenne pour améliorer la stabilité du signal

Les capacités de collaboration réseau améliorées réduisent considérablement les temps de latence du réseau

[Esthétique dynamique]

Une refonte esthétique mondiale inspirée de la vie elle-même, révolutionnant l’apparence et le ressenti de l’appareil.

Introduction d’un nouveau langage d’animation pour des interactions complètes et intuitives.

Les couleurs naturelles insufflent de la vivacité et de la vitalité dans tous les aspects de l’appareil.

Nouvelle police de système prenant en charge plusieurs systèmes d’écriture.

Réorganisation de l’application Météo offrant des informations essentielles ainsi qu’une représentation immersive des conditions météorologiques.

Notifications simplifiées mettant l’accent sur les informations essentielles, présentées de la manière la plus efficace possible.

Les visuels de l’écran de verrouillage sont transformés en affiches artistiques avec un rendu dynamique et plusieurs effets.

Icônes repensées de l’écran d’accueil présentant de nouvelles formes et couleurs.

Technologie de rendu multiple interne garantissant des visuels délicats et confortables dans tout le système.

Interface multi-fenêtres améliorée pour une meilleure commodité en matière de multitâche.

La mise à jour HyperOS du Xiaomi 13 Ultra est actuellement déployée auprès des utilisateurs participant au programme de testeur pilote de HyperOS, ce qui témoigne de l’engagement de Xiaomi à effectuer des tests approfondis avant un déploiement plus large. Alors que la première phase se déroule en Europe, les utilisateurs du monde entier peuvent s’attendre à ce que la mise à jour HyperOS soit largement déployée dans un avenir proche.

Le lien de mise à jour est accessible via HyperOS Downloader et il est recommandé de faire preuve de patience pendant que la mise à jour est déployée pour tous les utilisateurs. Maintenant équipé de HyperOS, le Xiaomi 13 Ultra est prêt à redéfinir l’expérience smartphone pour les passionnés du monde entier.

Articles connexes