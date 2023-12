Huawei prévoit de lancer des applications et produits natifs HarmonyOS en 2024

Le responsable du secteur téléphonie de Huawei vient de dévoiler quelques produits incroyables qui arriveront l’année prochaine. Ils affirment que ces produits pourraient révolutionner l’industrie entière, même plus que leur dernier téléphone 5G ! Lors d’un récent événement pour les fans, le patron de la téléphonie chez Huawei, Richard Yu, a laissé entendre l’arrivée de nouveaux produits passionnants l’année prochaine. Il a déclaré qu’ils seront excellents, révolutionnaires et « changeurs de jeu » pour toute l’industrie.

Il n’a pas donné de détails sur le type de produits, selon le comuniqué. Huawei n’a pas répondu à une demande de commentaire jusqu’à dimanche. Lors de l’événement, Yu a également mentionné que Huawei prévoit de lancer des applications et des produits natifs utilisant sa plateforme mobile autodéveloppée, HarmonyOS, l’année prochaine.Cette initiative vise à positionner l’entreprise comme l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’exploitation en Chine.

Le Huawei Mate 60 a relancé l’intérêt des Chinois pour les produits Huawei

Yu a fait cette assertion à la suite du lancement de la série de téléphones Mate 60, qui présente le processeur avancé fabriqué en Chine, Kirin 9000s. Ce lancement marque le retour de Huawei sur le marché des smartphones 5G, surmontant ainsi les restrictions imposées par les sanctions commerciales américaines qui avaient limité l’accès de l’entreprise à la technologie américaine. Le succès de la série Mate 60 a suscité un engouement patriotique chez les consommateurs chinois. À peine huit semaines après son lancement fin août, la série s’est vendue à 2,4 millions d’exemplaires, selon le cabinet de recherche Counterpoint.

Le 7 novembre, les expéditions de la série Mate 60 ont atteint environ 2,5 millions d’unités, selon le cabinet de recherche Canalys. Le Mate 60 Pro haut de gamme représentait plus de 60% du volume total. Huawei travaille à accroître l’adoption de sa plateforme HarmonyOS développée en interne, encourageant davantage de développeurs à rejoindre son écosystème mobile. La prochaine version de HarmonyOS ne prendra plus en charge les applications basées sur Android, conformément à la stratégie de l’entreprise visant à contrer l’impact des sanctions américaines, comme l’a expliqué le fondateur et PDG Ren Zhengfei plus tôt cette année.

Plusieurs entreprises chinoises prêtes à développer des applications natives pour HarmonyOS de Huawei

La filiale fintech d’Alibaba, Ant Group, est en train de développer une version de son application de paiement mobile, Alipay, pour HarmonyOS. De plus, l’unité chinoise de McDonald’s a rejoint la plateforme HarmonyOS de Huawei, devenant l’une des premières entreprises multinationales de restauration du pays à le faire.

Alibaba travaille sur une nouvelle version de son application de collaboration en milieu de travail, DingTalk, pour qu’elle soit compatible avec HarmonyOS. Huawei prévoit de publier une préversion développeur de HarmonyOS Next au premier trimestre 2024.