Google facilite les réparations des téléphones Google Pixel

Google a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les téléphones Google Pixel. Cette nouvelle addition vise à rendre les réparations un peu plus simples et gérables pour tout le monde. Plus précisément, les appareils bénéficient d’une nouvelle application de diagnostic et de manuels de réparation.

Ce mouvement vers des réparations plus faciles s’inscrit dans la stratégie de la marque visant à rendre les nouveaux appareils Google Pixel durables à long terme. Pour ceux qui ne le savent pas, Google s’est engagé à fournir sept ans de support hardware et logiciel pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Google s’est également associé à iFixit en 2022, dans le but de rendre les réparations de téléphones Pixel moins complexes qu’elles ne devraient l’être. Et avec les fonctionnalités nouvellement lancées, Google rend les réparations encore plus simples.

Plus d’informations sur le processus de réparation et l’application de diagnostic Pixel pour les appareils Google Pixel

La nouvelle application de diagnostic Pixel fait presque ce que son nom suggère. Avec cette application, vous pouvez vérifier votre Google Pixel pour détecter des problèmes. Cela peut être utile avant de tenter de réparer le téléphone pour un problème particulier, car il sera plus facile de se concentrer sur le bon problème.

De plus, l’application de diagnostic Google Pixel peut également être très utile après les réparations du téléphone. Elle vous aidera à vous assurer que la réparation a réussi et que l’appareil fonctionne comme il se doit. Vous pouvez lancer l’application en composant *#7287#*# sur le clavier. Mais assurez-vous d’être connecté à Internet avant d’ouvrir l’application.

Google a également mis à jour la page d’aide officielle. Elle offre maintenant plus d’instructions et de ressources qu’auparavant. Grâce à cela, avec quelques connaissances techniques, vous pouvez résoudre avec succès votre propre problème. La page offre également des informations sur la façon de trouver les bonnes versions pour les appareils Pixel, d’acheter les outils nécessaires et de consulter les manuels de réparation.

En ce qui concerne les manuels de réparation, Google les a redessinés pour faciliter la réparation de votre téléphone Pixel. Bien que la page d’aide ne contienne pas tous les manuels de réparation pour tous les appareils maintenant, Google a promis d’en ajouter davantage dans les mois à venir.

Google a fait d’autres efforts pour faciliter les réparations

En plus de lancer une nouvelle application et des manuels de réparation, Google s’est associé à de nombreux fournisseurs de réparation indépendants. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Google Pixel peuvent bénéficier de l’assistance de plus de 700 emplacements différents aux États-Unis. La bonne nouvelle est que les utilisateurs n’ont même pas besoin d’avoir une garantie valide pour bénéficier de ces services de réparation.

Google a également annoncé que les outils et les équipements de réparation seront facilement disponibles auprès de ses partenaires constructeurs. Il s’est associé à iFixit pour faciliter l’accès aux versions de rechange authentiques. Et pour les outils et les équipements, Google a conclu un partenariat avec Shyft Global Services.

Vos données sur Google Pixel seront en sécurité même si vous ne le réparez pas vous-même

Récemment, Google a franchi une autre étape importante pour faciliter les réparations de téléphones. Au cas où vous l’auriez manqué, les appareils Google Pixel disposent maintenant d’un mode de réparation dédié. Il est conçu pour protéger vos données lorsque vous remettez l’appareil à un point de service de réparation.

Appelé Mode de réparation, il empêche l’accès aux fichiers et aux autres données sensibles tout en permettant aux professionnels de la réparation de tester les fonctionnalités. Vous pouvez facilement l’activer. Et pour le désactiver, cela nécessite vos données biométriques, un code de sécurité ou un schéma. Consultez notre précédent article sur ce mode via ce lien pour en savoir plus.