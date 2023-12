Téléchargez Google Camera 8.4 pour Samsung Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE est le dernier smartphone de la série Fan Edition du géant sud-coréen de la technologie. Le nouveau modèle présente de nombreuses améliorations, notamment une finition brillante, une meilleure configuration de l’appareil photo, une puce puissante, etc. Le nouveau capteur d’appareil photo de 50 MP de cette création permet de prendre des photos détaillées et vibrantes à l’aide de l’application appareil photo intégrée. Si vous souhaitez avoir un contrôle plus important sur l’appareil photo, vous pouvez charger l’application appareil photo Pixel, également connue sous le nom de portage de la modération GCam. Vous pouvez télécharger ici l’application Google Camera pour Samsung Galaxy S23 FE.

Google Camera pour Samsung Galaxy S23 FE [Meilleure GCam 8.4]

Samsung présente son tout dernier téléphone de la série FE avec une configuration d’appareil photo à triple objectif, comprenant un capteur principal de 50 MP (capteur Samsung S5KGN3 1/1,57″), qui est le même capteur disponible sur les Galaxy S22 et Galaxy S23. Les capteurs restants sur le nouveau téléphone incluent une lentille ultra grand-angle de 12 MP et une caméra téléobjectif de 8 MP. L’application appareil photo reste la même que celle des nombreux téléphones Samsung récents.

Le Galaxy S23 FE est disponible en deux variantes, le modèle américain bénéficie de la puce Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le reste des marchés dispose de l’Exynos 2200 SoC. Les développeurs ont adapté GCam pour les deux variantes, bien que l’ensemble de fonctionnalités ainsi que l’interface puissent varier pour les deux variantes. Vous pouvez utiliser toutes les principales fonctionnalités telles que l’astrophotographie, le mode Night Sight, le mode Portrait, HDR, l’enregistrement vidéo, etc. Voici comment télécharger et installer Google Camera sur Samsung Galaxy S23 FE.

Télécharger Google Camera pour Samsung Galaxy S23 FE

Tout comme les téléphones de la série S standard, la Fan Edition est dotée de toutes les principales fonctionnalités, y compris Camera2 API et d’autres fonctionnalités. Par conséquent, oui, vous pouvez facilement installer l’application GCam sur votre smartphone. Voici les ports GCam compatibles avec le Galaxy S23 FE.

Avant de continuer, assurez-vous d’appliquer quelques paramètres supplémentaires pour une meilleure performance. Assurez-vous également de supprimer la version précédente de l’application GCam si elle est déjà installée. Voyons maintenant les paramètres.

Paramètres recommandés

Pour MGC_8.1.101_A9_GV1zfix_ruler.apk

Ouvrez l’application, accordez les autorisations requises, une fois terminé, faites glisser vers le bas et appuyez sur l’icône des engrenages pour ouvrir les paramètres.

Téléchargez ce fichier de configuration, copiez le fichier et collez-le à cet emplacement : /Téléchargement/MGC.8.1.101_Configs/ (dossier).

Revenez maintenant à l’application GCam, appuyez sur l’espace noir disponible autour du bouton de l’obturateur ou vous pouvez également aller dans les Paramètres > Configs, puis chargez le fichier stocké dans le dossier mentionné ci-dessus.

Une fois terminé, ouvrez l’application, faites glisser vers le bas sur l’écran d’accueil de l’application, puis activez HDR+ amélioré et Google AWB.

Revenez aux paramètres, appuyez maintenant sur Avancé dans les Paramètres généraux : faites défiler un peu vers le bas et activez la stabilisation vidéo (OIS) vous pouvez également activer l’enregistrement vidéo 4K 60 ips et 8K si vous le souhaitez.



Pour LMC8.4_R17_Scan3D.apk

Ouvrez l’application My Files et accédez au dossier de téléchargement. Cliquez sur l’application GCam téléchargée pour l’installer. Ne l’ouvrez pas ! Une fois installée, retournez dans le tiroir des applications et recherchez l’icône de l’application Google Camera. Maintenez l’icône de l’application GCam enfoncée, puis sélectionnez l’option Enregistrer une vidéo. Double-cliquez maintenant sur la zone noire autour du bouton de l’obturateur. Sélectionnez le fichier de configuration pour de meilleurs résultats. Voici le lien vers le fichier de configuration. Fichier de configuration pour S23 / S23 Plus – Télécharger Placez le fichier de configuration dans le dossier LMC8.4. Vous pouvez accéder à Stockage interne > LMC8.4 C’est tout.

Vous pouvez commencer à utiliser l’application GCam sur votre Galaxy S23 FE et capturer les meilleurs souvenirs avec l’application Pixel Camera.

Si vous avez des questions, laissez un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.