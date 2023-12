Conseils de Samsung pour profiter au maximum de votre appareil photo Galaxy avec OneUI 6

Dans le paysage contemporain, l’appareil niché dans votre poche ou votre sac n’est pas seulement un téléphone mobile ; c’est un appareil photo polyvalent doté d’un immense potentiel pour capturer des photos captivantes et enregistrer des vidéos de haute qualité. Les téléphones Samsung Galaxy, en particulier, ont poussé ce concept à de nouveaux sommets avec l’introduction de fonctionnalités innovantes et d’améliorations au sein des appareils compatibles avec la mise à jour One UI 6.

La dernière version de la couche Android personnalisée, One UI 6, regorge d’avancées, dont certaines reposent sur l’intelligence artificielle. Samsung, dans son engagement à veiller à ce que les utilisateurs exploitent pleinement le potentiel des caméras des téléphones Galaxy, propose un ensemble de précieux conseils pour tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités.

Débloquez le potentiel caché de votre appareil photo Samsung Galaxy avec One UI 6

Libérez la puissance de l’IA avec l’application Enhance-X

Pour ceux qui ont eu la chance de recevoir la mise à jour One UI 6, un indispensable est l’application Enhance-X, disponible en téléchargement sur le Galaxy Store. Ne vous inquiétez pas si la mise à jour n’a pas encore été installée sur votre appareil. Samsung déploie avec diligence One UI 6 sur tous les appareils compatibles.

L’application Enhance-X est un véritable atout, permettant aux utilisateurs de modifier facilement les photos et vidéos d’un simple toucher. Offrant des résultats impressionnants dans tous les domaines. Cette application fonctionne avec une efficacité si fluide qu’elle étonne continuellement les utilisateurs. Une fonctionnalité remarquable permet aux utilisateurs de « nettoyer l’objectif » après la capture d’une photo, ce qui permet de sauver des images légèrement floues dans une grande mesure.

De plus, l’application permet aux utilisateurs de sélectionner des vidéos d’une durée maximale de 30 secondes et de les transformer en vidéos au ralenti captivantes, avec deux options de vitesse. Pour ceux qui recherchent une touche d’audace artistique, des vidéos d’une durée maximale de 60 secondes peuvent être converties en chefs-d’œuvre de longue exposition, parfaits pour des scènes comme la circulation intense sur une autoroute.

L’application Enhance-X pousse l’IA encore plus loin en analysant les vidéos et en extrayant des images de haute qualité à partir d’extraits courts. En substance, les utilisateurs peuvent capturer automatiquement des captures d’écran à partir de vidéos en choisissant les cadres les plus esthétiquement attrayants.

La magie du détourage d’image avec l’IA

Découvrez le « détourage d’image avec l’IA » de Samsung, une fonctionnalité conçue pour simplifier la manipulation d’images. En maintenant un appui long sur un objet ou une personne dans une image, le système le recadre intelligemment. Permettant aux utilisateurs d’utiliser l’objet découpé comme sticker dans des documents ou des applications, ou simplement de l’enregistrer comme une image indépendante. Cette fonctionnalité astucieuse est disponible de manière transparente dans la galerie Samsung Galaxy, évitant ainsi la nécessité de naviguer dans un éditeur séparé.

Changement de résolution sans effort

L’application de l’appareil photo, avec sa transformation par One UI 6, dispose désormais d’un bouton pratique permettant de changer rapidement de résolution lors de la capture de photos. Cette fonctionnalité est accessible à la fois en mode Photo standard et en mode Pro, permettant aux passionnés de photographie de basculer sans problème entre les résolutions d’un simple toucher. Éliminant ainsi le besoin de naviguer dans le menu des paramètres de l’appareil photo.

Une expérience améliorée d’édition de photos

Samsung a repensé l’éditeur d’images dans One UI 6, en simplifiant son interface pour une expérience plus conviviale. Les options d’édition avancées, y compris les fonctionnalités basées sur l’IA, sont désormais facilement accessibles dans une nouvelle section de la barre d’outils principale.

Parmi les ajouts marquants à l’éditeur de photos, on trouve l’outil « supprimer les objets ». Il permet aux utilisateurs d’éliminer les éléments indésirables d’une photo d’un simple toucher. Et un nouvel outil pour corriger l’orientation horizontale ou verticale d’une photo. L’introduction des boutons « annuler » et « rétablir » dans le coin supérieur gauche de l’écran améliore encore l’expérience d’édition. Permettant aux utilisateurs de revenir rapidement en arrière ou de refaire des modifications spécifiques sans recommencer le processus d’édition.

Excellence dans la numérisation de documents

One UI 6.0 étend sa puissance à la numérisation de documents à l’aide de l’appareil photo, une fonctionnalité considérablement améliorée par Samsung. Même avec l’option « Optimiser la scène » désactivée, le téléphone détecte automatiquement les documents lorsqu’ils sont photographiés. Facilitant l’extraction du texte ou l’enregistrement du document lui-même. De manière remarquable, le téléphone peut même retirer les doigts du cadre, garantissant un aspect propre et professionnel.

Alors, sortez votre Galaxy, plongez dans One UI 6 et libérez le potentiel caché de votre appareil photo de poche. Avec l’intelligence artificielle, des commandes intuitives et des joyaux cachés qui n’attendent qu’à être découverts, votre prochain chef-d’œuvre photographique n’est qu’à un toucher, un clic ou un glissement.

N’oubliez pas non plus que ce ne sont que quelques points forts. En explorant One UI 6, vous découvrirez sans aucun doute encore plus de fonctionnalités et de fonctionnalités cachées qui répondent à votre vision créative unique. Alors, expérimentez, amusez-vous et libérez votre génie de la photographie intérieure !

Notre avis, One UI 6.0 élève l’expérience de la photographie et de la vidéographie sur les téléphones Samsung Galaxy en introduisant une multitude d’outils et de fonctionnalités qui vont bien au-delà du moment de la capture. De l’édition fluide pilotée par l’IA à la bascule intuitive de résolution et à la numérisation de documents innovante, Samsung n’a laissé aucune pierre non retournée dans sa quête d’offrir aux utilisateurs un contrôle et une créativité inégalés dans leurs initiatives de photographie mobile. Embrassez l’avenir de la photographie sur smartphone avec One UI 6.0. Et découvrez le pouvoir transformateur qu’il apporte à votre narration visuelle.