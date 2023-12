Google Keep se prépare à être l’application de notes par défaut sur Android 14

Google Keep est l’une des applications de prise de notes les plus populaires sur Android. Elle se prépare actuellement à recevoir sa dose d’intelligence artificielle, juste après avoir adopté la mise en forme du texte. Cependant, Google continue d’implémenter de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Selon Android Authority, Keep peut être notre application de notes par défaut, car c’est ce pour quoi elle est préparée. Grâce à ce comportement, vous obtiendrez une meilleure intégration dans le système d’exploitation en nous laissant avec quelques nouvelles fonctionnalités que nous discutons ci-dessous.

Reste organisé et productif avec Google Keep comme application de notes par défaut

Google Keep se prépare également à prendre en charge les stylets, en prévision du lancement du stylo numérique de Google qui sera associé à la tablette Pixel. Mais ce qui est significativement important, ce n’est pas cela, mais le changement à venir lié à l’une des nouvelles fonctionnalités d’Android 14.

La version la plus récente du système d’exploitation de la société américaine a ajouté des raccourcis sur l’écran de verrouillage, ou plutôt sa personnalisation. Nous avons deux raccourcis, situés dans les coins droit et gauche de l’écran de verrouillage. Comme nous l’avons dit, ceux-ci peuvent être personnalisés, avec un accès toujours caché, celui de « Prise de notes ».

Pour que ce bouton fonctionne, nous devons indiquer au système quelle est l’application par défaut pour les notes, et pour être choisie, elle doit répondre à deux exigences:

Améliorez votre expérience de prise de notes avec Google Keep dans Android 14

Google Keep se prépare à ajouter la prise en charge de l’application de notes par défaut. Vous permettant d’ouvrir rapidement Keep dans une fenêtre flottante depuis l’écran de verrouillage. Selon Android Authority, en utilisant la méthode du « bouton du stylet » pour lancer Google Keep, l’application s’affichera dans une fenêtre flottante au-dessus de toute autre application que vous utilisez. C’est très pratique pour prendre des notes instantanément. De plus, si vous utilisez le raccourci de l’écran de verrouillage, vous n’aurez pas besoin de déverrouiller l’appareil pour écrire une note.

Il est important de souligner que Google a développé une API conçue pour insérer rapidement une capture d’écran de la fenêtre actuelle dans une note. Cela ne fonctionnera qu’avec l’application de notes par défaut désignée. Google a même ajouté de nouveaux paramètres exclusivement dédiés aux notes de l’écran de verrouillage. Bien que la fonctionnalité soit encore en développement, il est possible que nous n’ayons pas à attendre longtemps pour sa mise en service sur Android.

Notre avis, Google Keep est une puissante application de prise de notes qui s’améliore à chaque mise à jour. Avec le futur support du stylet et des raccourcis de l’écran de verrouillage, elle est en passe de devenir encore plus pratique et pratique pour les utilisateurs. Les nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs de prendre des notes rapidement et facilement, sans avoir à déverrouiller leur appareil. L’API conçue pour insérer rapidement une capture d’écran de la fenêtre actuelle dans une note est un excellent ajout. Cela facilitera la capture d’informations. Dans l’ensemble, Google Keep est une excellente application qui vaut la peine d’être essayée si vous recherchez une application de prise de notes puissante et facile à utiliser.