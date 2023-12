Lancement de l’Honor X8b : Écran AMOLED 90 Hz et Triple Caméra 108 MP

Honor, une marque leader de smartphones, a récemment lancé son dernier téléphone de gamme moyenne, l’Honor X8b, en Arabie saoudite. L’appareil est une version améliorée de l’Honor X8, qui a été annoncé plus tôt cette année en mars. L’Honor X8b présente plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment un écran AMOLED, de meilleures caméras et d’autres fonctionnalités. Dans cet article, nous examinerons de plus près les caractéristiques, les fonctionnalités et le prix de l’Honor X8b.

Honor X8b : Une option améliorée de gamme moyenne avec un écran AMOLED, des caméras améliorées et plus encore

L’Honor X8b mesure 161,05 x 74,55 x 6,78 mm et pèse 166 grammes. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ de 2412 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un rétroéclairage PWM de 3240 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 2000 nits. L’appareil fonctionne sous Android 14 et Magic OS 7.2 UI, qui prend en charge la fonctionnalité de notification Magic Capsule.

L’écran de l’Honor X8b présente une encoche en forme de pilule qui abrite un appareil photo selfie de 50 mégapixels et un flash LED doux. Le panneau arrière de l’appareil est équipé d’un appareil photo principal de 108 mégapixels, d’un objectif ultra-grand-angle de 5 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. L’appareil est alimenté par la puce Snapdragon 680 et une batterie de 4500 mAh qui prend en charge la charge rapide de 35 W. L’appareil est disponible dans plusieurs configurations, telles que 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 8 Go de RAM + 512 Go de stockage. Le smartphone est également doté d’une double SIM, de la 4G VoLTE, du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 5.0, du GPS, d’un port USB-C et d’un capteur d’empreintes digitales latéral.

L’Honor X8b est disponible en trois coloris : Midnight Black, Titanium Silver et Glamorous Green. En Arabie saoudite, l’appareil est proposé à partir d’environ ~240 $. Cependant, aucune information n’est disponible sur les autres marchés qui recevront l’X8b.

Notre avis, l’Honor X8b est un smartphone de gamme moyenne qui offre plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Notamment un écran AMOLED, de meilleures caméras et d’autres fonctionnalités. Avec son design élégant, son processeur puissant et son impressionnant ensemble de caméras, l’Honor X8b est un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone de haute qualité qui ne ruine pas leur budget.