Pourquoi le four ne chauffe pas

Pendant des heures dans le four, mais le gâteau ou le rôti ne sont tout simplement pas prêts ? Cela pourrait être dû au four. Pourtant, il n’a même pas besoin d’être complètement cassé. Souvent, il ne peut pas maintenir correctement la température. Il reste chaud, mais pas aussi chaud qu’il devrait l’être.

La recherche de l’erreur n’est alors pas si facile, car il y a de nombreux éléments dans le four qui influencent la température. Il est normal que celle-ci fluctue un peu. Les bons fours le contrôlent toutefois mieux que les moins chers.

Dépannage : est-ce que le four a du courant ?

Que se passe-t-il lorsque vous mettez le four en marche ? Rien du tout ? Alors le circuit électrique est probablement coupé.

Le four vient-il d’être installé ? Alors il pourrait y avoir un faux contact, car après l’installation, l’installateur a certainement allumé le four brièvement pour vérifier que le courant passe.

La lumière est allumée. Mais pourquoi le four ne chauffe-t-il pas à la bonne température ? (Image : )

Cependant, votre premier réflexe devrait être de vérifier le tableau électrique. Le fait que les autres appareils de la cuisine aient du courant ne dit rien du four, car celui-ci se trouve généralement sur un circuit électrique séparé de la plaque de cuisson. Dans le tableau électrique, il y a trois interrupteurs pour cela, qui devraient être étiquetés en conséquence, par exemple avec « Herd ».

Si aucun courant ne passe du tout, le problème n’est pas nécessairement dans le tableau électrique. Le four lui-même peut être défectueux. Sur certains appareils, une ampoule de four défectueuse bloque complètement la connexion électrique. Si vous la remplacez, vous pourriez déjà avoir résolu le problème.

Si seulement le disjoncteur a sauté, vous pouvez réenclencher les interrupteurs vous-même. Si des travaux sur le flux électrique de l’appareil ou simplement sur le branchement sont nécessaires, vous devriez appeler un professionnel. Un raccordement de cuisinière n’a pas de prise, il est toujours fixé en permanence. Netcost-security.fr propose également un service de réparation pour les cuisinières.

Courant disponible, appareil défectueux

Si l’affichage est allumé, il y a au moins du courant dans l’appareil. Cependant, le four peut refuser de chauffer. La raison en est que différentes pièces de l’appareil peuvent être en cause :

Éléments chauffants : voûte, sole, grill et éventuellement une résistance chauffante sur la paroi arrière

voûte, sole, grill et éventuellement une résistance chauffante sur la paroi arrière Sonde de température : mesure la température dans la cavité du four

mesure la température dans la cavité du four Thermostat : le régulateur avec lequel vous choisissez la température

le régulateur avec lequel vous choisissez la température Carte de commande : même un four n’en vient plus sans puces informatiques

même un four n’en vient plus sans puces informatiques Fusible thermique : (ou thermostat de sécurité) coupe le four si le ventilateur de refroidissement ou le thermostat est défectueux

Si le four a du courant mais ne chauffe pas du tout, vous devez toujours appeler des artisans qualifiés pour réparer l’appareil défectueux.

Réinitialiser les paramètres par défaut

Une erreur sur le four que vous pouvez résoudre vous-même est la suivante : lorsque le four a du courant mais ne réagit plus, son système d’exploitation peut être bloqué.

Si le four ne chauffe pas du tout, cela concerne tous les éléments chauffants – voûte, sole et circulation d’air ? (Image : Euronics avec du matériel de )

Cela arrive parfois après une courte coupure de courant. Vous ne pouvez plus sélectionner de programme ni démarrer le four. L’heure clignote et/ou seuls des zéros sont affichés.

Réinitialisez le four aux réglages par défaut. Vous trouverez la combinaison de touches dans le mode d’emploi.

Nettoyer le four

Si le four est sale, cela affecte également la cuisson. Une légère patine sur les parois favorise la coloration et même la saveur.

Cependant, une grande quantité de saleté dans le four peut entraîner une répartition inégale de la chaleur et une surchauffe de l’appareil. Cela entraîne non seulement des variations de température, mais aussi une consommation d’énergie plus élevée.

Lors du nettoyage, assurez-vous que le capteur de température et les résistances de chauffage sont également propres.

Porte non étanche

Il n’y a qu’un seul endroit où le four peut perdre de la chaleur car il n’est plus isolé de tous les côtés : l’ouverture ou la porte du four. Si elle est non étanche, de la chaleur peut s’échapper.

Si la porte ne se ferme pas correctement, le four perd de la chaleur (Image : Peter Giesecke)

Parfois, la porte n’est pas correctement fermée, mais elle n’est pas non plus correctement accrochée, de sorte qu’une fente se forme par laquelle la chaleur peut s’échapper. Sur de nombreux fours, vous pouvez retirer la porte pour la nettoyer, pour cela, vous devez dévisser une ou plusieurs serrures. Vous avez peut-être ajusté quelque chose par erreur, ce qui fait que la porte est maintenant tordue dans son attache.

Dans de nombreux cas, le joint est simplement vieux, poreux et détendu, de sorte que de l’air froid peut entrer dans la cavité du four. Vous pouvez facilement remplacer un joint. Recherchez sur Internet la désignation exacte de votre four et commandez la pièce de rechange.

Pour vérifier si votre four perd de la chaleur au niveau de la porte ou de l’ouverture, passez simplement votre main sur le bord. Sentez-vous un courant d’air ?

Ventilateur de circulation d’air

Le problème pourrait également être que la chaleur ne se répartit pas uniformément dans la cavité du four. C’est le ventilateur de circulation d’air qui s’en charge avec la fonction de chaleur tournante ou d’air chaud.

Si le ventilateur ne tourne pas, l’air chaud ne se répartit pas aussi bien (Image : Miele)

Si le ventilateur est défectueux, la chaleur monte et le gâteau, le rôti ou le gratin n’en reçoit que peu. Le remplacement du ventilateur de circulation d’air peut également être effectué par un professionnel.

Les variations de température sont normales

Cependant, les variations de température peuvent également se produire sans que le four soit défectueux. Il vous suffit de mettre plusieurs plaques dans le four, ce qui gêne suffisamment la circulation de l’air. Cela se produit notamment avec la chaleur supérieure et inférieure. Il fait alors nettement plus froid entre deux plaques. Les biscuits n’aiment pas ça. Pas plus que le soufflé.

Cependant, le four lui-même ne maintient pas non plus la température de manière constante. Il la vise seulement. Si la température descend en dessous d’un certain degré, il chauffe. C’est la limite inférieure. Lorsqu’il atteint la limite supérieure, il arrête de chauffer. Ainsi, la température oscille toujours entre ces deux valeurs.

De nombreuses plaques et moules dans le four empêchent la circulation de la chaleur (Image : Alex Lam/Unsplash)

Cependant, les fours de qualité maintiennent les deux températures plus proches que les moins chers. Les appareils avec régulation électronique de la température ont une variation de +- 5 degrés. Pour les fours avec thermostat, des écarts de +- 10 degrés sont normaux.

Réglez la température légèrement plus basse pour les biscuits qui peuvent facilement brûler. Vous pouvez toujours les laisser au four une ou deux minutes de plus. Pour un rôti qui doit dorer (réaction de Maillard), choisissez une température légèrement plus élevée en cas de doute. Surveillez ensuite la température à cœur et veillez à ce que le rôti ne se dessèche pas.

Enfin, les programmes d’économie d’énergie peuvent entraîner des variations de température dans le four. Ils chauffent par intervalles, c’est-à-dire qu’ils s’arrêtent de temps en temps pour économiser de l’électricité. Cela entraîne alors des écarts de température plus importants à l’intérieur.

Détecter les écarts de température sans thermomètre

Vous pouvez mesurer la température du four avec un thermomètre. Si vous n’en avez pas sous la main, vous pouvez facilement vérifier si votre four chauffe correctement à 180 et 190 degrés, car le sucre caramélise à 186 degrés.

Prenez deux bols et mettez deux cuillères à soupe de sucre dans chacun. Ensuite, réglez votre four à 180 degrés et placez le premier bol dedans. Après 15 minutes, retirez le bol. Ensuite, réglez la température sur 190 degrés, attendez d’atteindre cette température, placez le deuxième bol et attendez à nouveau 15 minutes.

Le programme d’économie d’énergie du four entraîne des écarts de température plus importants (Image : Peter Giesecke)

Après cela, le sucre dans le premier bol devrait être blanc sous forme de poudre, mais brun et caramélisé dans le deuxième bol.

Si le sucre dans les deux bols est encore blanc, votre four chauffe trop peu. Si le sucre est brun dans les deux bols, la température dans le four est plus élevée que celle indiquée sur le cadran ou l’écran.

Si vous n’avez pas de bols appropriés, fabriquez-en avec du papier d’aluminium.

Évaluer la réparation par rapport à l’achat d’un nouvel appareil

Si votre four ne chauffe pas correctement, cela peut avoir de nombreuses raisons. Vous devez d’abord trouver ou du moins circonscrire l’erreur. Parfois, elle est facilement réparable. Vous pouvez le faire vous-même. Dans de nombreux cas, un professionnel doit cependant s’en charger.

Demandez un devis avant de faire réparer. Parfois, un nouvel appareil est moins cher. Cependant, vous ne devriez pas seulement comparer le prix d’achat avec les coûts de réparation. Un nouvel appareil devrait également consommer moins d’énergie et ainsi économiser de l’argent à long terme.

Choisissez un appareil de qualité, car ces appareils sont généralement meilleurs pour maintenir la température et offrent également d’autres fonctions de confort telles que la chaleur tournante, la cuisson à la vapeur ou un nettoyage facile.