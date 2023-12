Êtes-vous prêt à utiliser HyperOS ? Ce que vous devez savoir sur HyperOS.

Initialement conçu sous le nom de MIUI 15, HyperOS unifie une gamme diversifiée de produits Xiaomi, créant un écosystème fluide qui va au-delà des limites traditionnelles des appareils mobiles. Alors que la mise à jour HyperOS est sur le point d’arriver sur le marché mondial, vous apprendrez ici tout ce que vous devez savoir avant d’installer la mise à jour HyperOS sur votre téléphone. En réalité, il n’y a pas grand-chose à savoir sur HyperOS. C’est exactement la même chose que MIUI, mais il y a quelques changements fondamentaux qui peuvent vous affecter.

HyperOS est en réalité MIUI 15

Contrairement aux attentes d’une refonte radicale, HyperOS conserve une continuité visuelle avec son prédécesseur, MIUI 14. Bien que l’interface utilisateur reste globalement inchangée, des ajustements subtils dans les animations et l’intégration stratégique d’effets de flou confèrent une esthétique similaire à celle d’Apple. Notamment, ces améliorations visuelles sont principalement optimisées pour les appareils haut de gamme, offrant ainsi une expérience cohérente et visuellement plaisante aux utilisateurs disposant de matériel Xiaomi haut de gamme.

De plus, dans la première version publiée de HyperOS, il n’y avait pas de code HyperOS nulle part, sauf sur l’écran d’installation. Les codes MIUI 15 étaient également visibles dans le système. En réalité, il a été lancé en tant que MIUI 15 dans la première version bêta de HyperOS.

Restrictions de verrouillage du chargeur d’amorçage

Un élément essentiel à prendre en compte pour les utilisateurs envisageant de passer à HyperOS est le statut du chargeur d’amorçage. Les appareils avec un chargeur d’amorçage déverrouillé ne recevront pas de mises à jour de manière transparente, une stratégie délibérée pour atténuer les éventuelles complications logicielles. Les utilisateurs doivent s’assurer que leur chargeur d’amorçage est à nouveau verrouillé avant de procéder à la mise à jour. Cependant, Xiaomi continue de fournir la flexibilité grâce aux mises à jour manuelles via une interface d’ordinateur.

Tout sur le nouveau système de verrouillage du chargeur d’amorçage HyperOS

117 Appareils et plus encore : Déploiement généralisé de HyperOS

La portée de HyperOS est vaste, avec la mise à jour HyperOS prête à être déployée sur 117 appareils Xiaomi, Redmi et POCO. Cette approche inclusive souligne l’engagement de Xiaomi à offrir une expérience unifiée sur différents points de prix et catégories de dispositifs.

Notre avis : HyperOS, Façonnant l’écosystème de Xiaomi

En conclusion, HyperOS représente plus qu’une simple mise à niveau numérique ; c’est un mouvement stratégique de Xiaomi pour consolider son écosystème. Malgré l’absence d’une refonte visuelle radicale, HyperOS promet une expérience plus rationalisée, harmonisant les interfaces utilisateur sur une multitude d’appareils. Alors que les utilisateurs se préparent au passage inévitable à MIUI 15 sous la forme de HyperOS, la compréhension des subtilités du chargeur d’amorçage devient primordiale. L’engagement de Xiaomi à façonner un paysage de système d’exploitation unifié est évident, et les utilisateurs peuvent s’attendre à des améliorations et des avancées continues tout au long du parcours HyperOS.