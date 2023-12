Tout sur le nouveau système de verrouillage de bootloader d’HyperOS

Xiaomi a récemment apporté une grande modification au système de verrouillage du chargeur de démarrage. Cela concerne les utilisateurs à la fois de HyperOS et MIUI 14. Ce réajustement modifie la politique de mise à jour pour les appareils dont le chargeur de démarrage est déverrouillé. Examinons les détails de ce nouveau système de verrouillage du chargeur de démarrage. Nous devons comprendre ses implications pour les utilisateurs.

Processus de déverrouillage du chargeur de démarrage pour HyperOS China

Pour les utilisateurs de HyperOS China, le déverrouillage du chargeur de démarrage est devenu un processus plus complexe. Une période d’attente d’une semaine est toujours en place. Mais Xiaomi ajoute davantage de sécurité à la procédure. De plus, vous devez atteindre le niveau 5 sur les forums communautaires de Xiaomi. Ce n’est qu’alors que vous pourrez essayer de déverrouiller le chargeur de démarrage.

Les utilisateurs doivent réussir le test du chargeur de démarrage de Xiaomi pour atteindre ce niveau dans la communauté. Le test est inaccessible même avec un VPN. Ceux qui achètent un téléphone Xiaomi en Chine ne peuvent pas déverrouiller le chargeur de démarrage en dehors de la Chine. Cette restriction limite les choix de personnalisation.

Déverrouillage du chargeur de démarrage HyperOS mondial

Sur le plan mondial, les utilisateurs des appareils Xiaomi Global bénéficient d’un processus plus souple. La période d’attente pour déverrouiller le chargeur de démarrage est toujours d’une semaine. Cependant, il y a un hic. Les appareils Xiaomi dont le chargeur de démarrage est déverrouillé ne recevront pas de mises à jour. Les utilisateurs sont encouragés à conserver l’état verrouillé par défaut pour HyperOS ou MIUI. Cela aide à garantir une expérience de mise à jour fluide.

Limitations du déverrouillage du chargeur de démarrage

Dans le but de prévenir les utilisations potentiellement abusives, les utilisateurs chinois sont désormais soumis à un maximum de trois déverrouillages de périphériques par an. L’objectif de cette limitation est d’empêcher les modifications non autorisées. Cela améliore également la sécurité des appareils Xiaomi. À l’avenir, cette politique pourrait s’appliquer aux utilisateurs internationaux. Cela montre l’engagement de l’entreprise à protéger son écosystème.

Retour à l’état verrouillé

Les utilisateurs qui reviennent à l’état verrouillé d’origine sur leur chargeur de démarrage peuvent recevoir des mises à jour pour HyperOS ou MIUI. Le nouveau système de verrouillage du chargeur de démarrage présente cet aspect notable. Les utilisateurs peuvent profiter de mises à jour officielles tout en maintenant la sécurité de leurs appareils. Kacskrz a observé ces changements sur la dernière application de mise à jour.

Notre avis

Xiaomi met en place un nouveau système de verrouillage du chargeur de démarrage. Ce système renforce la sécurité des appareils et décourage les modifications non autorisées. Les utilisateurs chinois font face à plus de restrictions. Les utilisateurs mondiaux doivent concilier personnalisation et mises à jour officielles. La technologie est en constante évolution. Nous savons que de nombreux utilisateurs de Xiaomi seront affectés par cela.