Nothing déploie la mise à jour Android 14 basée sur Nothing OS 2.5 pour le téléphone 2

Nothing OS 2.5 est la vision de Nothing pour Android 14. Il y a deux mois, le constructeur de smartphones a lancé des tests pour une nouvelle mise à jour logicielle sur son dernier appareil, le Phone (2). Nothing déploie ce nouveau logiciel sur le Phone (2) avec une pléthore de nouvelles fonctionnalités, notamment des outils de personnalisation, des options d’interface de glyphe, des gestes et des améliorations.

La société a partagé des détails sur son forum communautaire, selon les détails, la mise à jour progressive est déployée avec le numéro de version 2.5.1. Elle pèse seulement 210 Mo en taille de téléchargement.

Voici la liste complète des changements apportés par la mise à jour Nothing OS 2.5.1 pour le Phone 2.

Personnalisation Redesign de la page de personnalisation de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage, et amélioration du flux de modification de l’arrière-plan pour une vue plus complète des options. Nouvel effet de papier peint Atmosphere : Transformez votre photo de fond en un papier peint dynamique qui ajoute du mouvement aux couleurs de votre écran d’accueil. Une transition fluide entre l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil. Nouvel effet de papier peint Glass : Ajoutez un filtre Glass pour donner à votre papier peint préféré un aspect unique. Introduction de papiers peints de couleur unie pour une apparence d’écran d’accueil plus propre. Ajout d’un thème de couleur monochrome dans la section des couleurs de base.

Interface de glyphe Intégration du suivi des progrès du Glyphe pour Google Calendar. Suivez vos événements à venir avec un compte à rebours de 5 minutes sur l’interface de glyphe. Le minuteur Glyph prend désormais en charge les préréglages de temps, vous permettant de définir rapidement la durée souhaitée. Vous pouvez désormais accéder directement au minuteur Glyph depuis l’écran de verrouillage sans déverrouiller l’appareil. Ajout d’une option pour ouvrir la fenêtre contextuelle du minuteur Glyph en tapotant au lieu de maintenir la pression pour s’adapter au widget des paramètres rapides. Ajout d’une nouvelle animation de Glyphe lorsque NFC est utilisé. Amélioration de l’expérience de Flip to Glyph.

Geste Bouton d’alimentation à double pression personnalisable pour accéder rapidement à une fonction choisie. Rendez-vous dans Paramètres > Système > Gestes. Plus d’options de raccourcis sur l’écran de verrouillage comme : Ne pas déranger, Muet, Scanner de code QR, Caméra vidéo. Capturez rapidement des captures d’écran avec un geste de balayage à trois doigts. Nouvel éditeur et menu de capture d’écran, permettant des fonctionnalités d’édition avancées et des suppressions rapides.

Plus d’améliorations Optimisation de l’expérience de l’application Météo et amélioration de la notification des alertes météorologiques. Rafraîchissement de la flèche du geste de retour pour être plus en accord avec le style de Nothing. Il est désormais possible de régler séparément le volume de la sonnerie et du son de notification, avec une interface de contrôle du volume mise à jour. Mise à jour de la disposition et du support des paramètres rapides pour afficher plus d’icônes d’appareils. Amélioration de la stabilité de l’appareil photo. Amélioration de la stabilité globale du système pour une expérience plus fiable et fluide.

Nouveaux widgets Widget Podomètre : Suivez vos pas quotidiens directement depuis votre écran d’accueil. Fixez des objectifs et suivez vos progrès pour rester motivé. Widget Lecteur multimédia : Affiche la chanson en cours de lecture. Contrôlez facilement votre musique en déplacement. Widget Temps d’écran : Surveillez et gérez votre temps d’écran quotidien pour maintenir un mode de vie numérique sain.



Actuellement, la mise à jour est en phase de déploiement progressif et sera disponible pour tous dans un laps de temps donné.

La mise à jour est disponible à la fois pour les utilisateurs en bêta ouverte ainsi que les utilisateurs stables. Vous pouvez effectuer la mise à jour via OTA, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > Système > Mises à jour logicielles.

Fichier OTA pour Nothing Phone 2 Nothing OS 2.5.1

Si vous êtes pressé et souhaitez installer manuellement la mise à jour sur votre appareil, vous pouvez télécharger le fichier OTA et l’installer. Tout d’abord, vous avez besoin du package OTA, voici le lien de téléchargement.

OTA Nothing OS 2.5.1 pour Nothing Phone 2 (incrémental depuis la version bêta 2.0.4) : Lien de téléchargement

Si votre téléphone fonctionne sous Nothing OS 2.0.4, créez un dossier nommé « ota » dans le stockage interne, et copiez le fichier à l’intérieur du dossier.

Ouvrez ensuite le numéroteur de votre téléphone Nothing et tapez *#*#682#*#*, cela ouvrira l’outil de mise à jour du verrouillage, qui vous permettra d’installer Nothing OS 2.5.1 stable.

Ensuite, cliquez sur Appliquer directement OTA dans l’option de sélection, cela commencera l’installation de la version bêta sur votre appareil. Une fois terminé, redémarrez votre appareil.