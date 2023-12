Qu’est-ce qu’un Google Chromecast?

Il est fort possible que vos amies ou collègues aient parlé du Google Chromecast de temps en temps. Car il est maintenant connecté à de nombreux millions de téléviseurs, y compris ici. Avec cet accessoire pratique, vous transformez un ancien téléviseur en une télévision intelligente moderne sans dépenser beaucoup d’argent. Un Chromecast apporte tous les fournisseurs de streaming pertinents dans votre salon. Mais pas seulement cela.

Qu’est-ce qu’un Chromecast ?

Le premier Chromecast est sorti aux États-Unis en juillet 2013. En mars 2014, le lecteur de streaming de Google est également arrivé sur le marché allemand. Les acheteurs ont inséré cet appareil très compact dans un port HDMI libre du téléviseur, l’ont connecté à une prise électrique et ont pu diffuser du contenu à partir d’Internet après la configuration. Parmi lesquels des films ou des séries télévisées.

Google a publié de nouveaux modèles avec des fonctionnalités supplémentaires, du matériel plus performant et plus de confort au cours des dernières années. Depuis le premier modèle, beaucoup de choses ont changé, le Chromecast est depuis longtemps un stick de streaming complet.

Les premières versions du Chromecast étaient livrées sans télécommande car elles étaient contrôlées via un smartphone, mais celle-ci est désormais considérée comme une évidence. Avec la télécommande, vous pouvez naviguer dans les menus et choisir les fournisseurs de streaming ou les fonctionnalités. Depuis 2020, Google utilise le système d’exploitation Android TV, avec l’interface Google TV. Les deux sont conçus pour les boîtiers décodeurs, mais aussi pour les téléviseurs intelligents modernes. Par exemple, Sony ou Philips ont intégré Android TV avec la fonctionnalité Chromecast dans leurs téléviseurs récents.

Le Chromecast rivalise actuellement avec des sticks de streaming similaires, notamment le Fire TV (Stick) d’Amazon et les sticks Roku du fabricant du même nom. Ce sont les plus grandes alternatives au Chromecast.

Le Chromecast est un petit lecteur de streaming compact – à peine plus grand qu’une clé USB. (Photo : Google)

Que puis-je faire avec un Chromecast ?

Le Google Chromecast sert principalement à diffuser des séries, des films, des documentaires, des vidéos, des photos et de la musique. Presque tous les fournisseurs de streaming sont disponibles, notamment :

Musique : Amazon Music, Spotify, TuneIn, Tidal, MyTuner Radio

Amazon Music, Spotify, TuneIn, Tidal, MyTuner Radio Télévision : ARD, ZDF, RTL HD, Arte, NTV, 3sat

ARD, ZDF, RTL HD, Arte, NTV, 3sat Fournisseurs de streaming : Netflix, Disney+, Prime Video, Joyn, RTL+, WOW, Red Bull TV, PlutoTV, MuBi, MagentaTV, Zattoo, Waipu, DAZN

Netflix, Disney+, Prime Video, Joyn, RTL+, WOW, Red Bull TV, PlutoTV, MuBi, MagentaTV, Zattoo, Waipu, DAZN Autres offres : TikTok, YouTube, Crunchyroll, Rakuten, Facebook, Twitch, Vimeo

Vous pouvez donc diffuser presque toutes les chaînes de télévision ainsi que Netflix et autres depuis Internet sur votre téléviseur. Cela remplace presque entièrement la télévision linéaire par câble ou satellite.

L’utilisation est simple et intuitive. C’est l’un des points forts du Google Chromecast. (Photo : Google)

Autres points forts du Chromecast :

Applications : Plus de 11 000 applications sont disponibles pour étendre les fonctionnalités de votre Chromecast. Comme avec un smartphone, vous téléchargez et installez des applications.

Plus de 11 000 applications sont disponibles pour étendre les fonctionnalités de votre Chromecast. Comme avec un smartphone, vous téléchargez et installez des applications. Jeux : Parmi les outils et autres fournisseurs de streaming, le PlayStore du Chromecast propose une multitude de jeux. Vous les contrôlez avec la télécommande ou avec une manette connectée en Bluetooth.

Parmi les outils et autres fournisseurs de streaming, le PlayStore du Chromecast propose une multitude de jeux. Vous les contrôlez avec la télécommande ou avec une manette connectée en Bluetooth. Contrôle vocal : Contrôlez votre Chromecast et votre maison connectée avec votre voix. Google Assistant fait partie intégrante du stick de streaming.

Contrôlez votre Chromecast et votre maison connectée avec votre voix. Google Assistant fait partie intégrante du stick de streaming. Maison connectée : Contrôlez tous les appareils connectés via Google Home sur votre téléviseur à l’aide du Chromecast. Cela peut se faire par commande vocale ou avec la télécommande.

Contrôlez tous les appareils connectés via Google Home sur votre téléviseur à l’aide du Chromecast. Cela peut se faire par commande vocale ou avec la télécommande. Miroir d’écran : Il est très pratique de pouvoir envoyer du contenu du navigateur Chrome sur votre ordinateur ou de votre smartphone Android vers votre Chromecast. Choisissez des vidéos YouTube ou des photos sur votre téléphone et regardez-les sur grand écran. Miroir l’écran du smartphone ou contrôlez le Chromecast via l’écran tactile de la tablette. Cette fonctionnalité, initialement appelée Google Cast, est une partie importante et inchangée du Chromecast.

Il est très pratique de pouvoir envoyer du contenu du navigateur Chrome sur votre ordinateur ou de votre smartphone Android vers votre Chromecast. Choisissez des vidéos YouTube ou des photos sur votre téléphone et regardez-les sur grand écran. Miroir l’écran du smartphone ou contrôlez le Chromecast via l’écran tactile de la tablette. Cette fonctionnalité, initialement appelée Google Cast, est une partie importante et inchangée du Chromecast. Famille et profils : Configurez des profils individuels pour tous les membres de votre famille et présentez-leur du contenu spécifique.

Le Chromecast 4K est disponible en différentes couleurs. (Photo : Google)

Si vous utilisez l’abonnement payant à YouTube, vous pouvez également l’utiliser sur un Chromecast. De plus, l’interface Google TV permet une présentation claire de vos applications et de vos préférences personnelles sur l’écran de votre téléviseur.

Quelles sont les exigences d’un Chromecast ?

Le fabricant exige les éléments suivants comme configuration minimale pour un Google Chromecast :

Un port HDMI libre sur le téléviseur

Un téléviseur avec une résolution d’image minimale de 720p

Une connexion Internet via Wi-Fi

Une prise électrique

Pour une résolution HD, vous avez besoin d’un téléviseur doté d’une prise HDMI prenant en charge la norme HDCP 1.3. Cela devrait être le cas de tous les téléviseurs des 10 dernières années. Pour une haute résolution en 4K, HDMI avec la norme HDCP 2.2 est nécessaire. La plupart des téléviseurs 4K des cinq dernières années le prennent en charge.

Pour les contenus en 4K, la connexion Internet doit offrir au moins 20 Mbit/s. Les lecteurs Chromecast prennent également en charge la technologie HDR si votre téléviseur est compatible.

Google suppose par ailleurs que vous possédez un smartphone avec l’application Google Home (iOS ou Android) et un compte Google. Ceci est nécessaire pour la configuration.

Quels Chromecast existent-il ?

Actuellement (en novembre 2023), deux modèles de Chromecast sont disponibles :

Google Chromecast avec Google TV 4K

Google Chromecast avec Google TV 1080p HDR

Les deux variantes ne diffèrent que par un détail : le Chromecast 1080p permet une résolution maximale de Full HD (avec HDR), tandis que le modèle plus cher prend en charge jusqu’à 4K (avec HDR). En termes de fonctionnalités, il n’y a aucune différence.

Combien coûte un Chromecast ?

Le Chromecast 1080p commence à environ 40 euros. La version 4K est d’environ 70 euros.

Qu’il s’agisse de HD ou de 4K – il n’y a pas de différence visible. (Photo : Google)

Une télécommande avec piles et tous les câbles nécessaires sont inclus dans le prix.

Ai-je besoin d’un Chromecast ?

Si votre téléviseur est récent ou a seulement un ou deux ans, il dispose probablement déjà de toutes les fonctionnalités intelligentes offertes par un Chromecast. Par exemple, il prend en charge tous les fournisseurs de streaming, diverses applications pour d’autres fonctions et une utilisation confortable et simple. Alors vous n’avez pas besoin d’un Chromecast.

Cependant, si votre téléviseur a cinq ans ou plus (nettement plus), il se peut qu’il ne prenne pas en charge (ou plus) les services de streaming, que la navigation soit lente ou qu’il ne soit pas du tout connecté à Internet. C’est précisément dans ce cas que l’achat est recommandé, car un petit appareil comme celui-ci s’installe rapidement et ouvre de nombreuses nouvelles possibilités. Votre ancienne télévision se sentira à nouveau neuve et attrayante avec un lecteur de streaming.

Un Chromecast est également très intéressant si vous avez également un smartphone (Android), un Chromebook, un ordinateur avec le navigateur Chrome ou une tablette à la maison. La diffusion à partir d’un appareil vers la télévision est particulièrement simple et apporte une grande valeur ajoutée dans la vie quotidienne.

Si vous voyez dans les points forts mentionnés ci-dessus un réel enrichissement pour vous, vous pourriez avoir besoin d’un Google Chromecast.

Quel est le meilleur Chromecast ?

Le meilleur Chromecast actuel (en novembre 2023) est le Chromecast avec Google TV 4K. Il nous a également convaincus dans notre rapport de test sur le Chromecast.