Les 5 meilleurs accessoires Nintendo intéressants avec des brevets mais jamais commercialisés

Nintendo a une longue histoire de dépôt de brevets pour des gadgets innovants, dont certains n’ont jamais été commercialisés. L’histoire de Nintendo remonte à 1889 lorsque son fondateur, Fusajiro Yamauchi, a commencé à produire des cartes. Pendant près de 75 ans, les cartes à jouer étaient l’unique activité de Nintendo. Cependant, l’entreprise s’est finalement diversifiée dans les jeux de table lorsqu’elle a lancé le Nintendo Ultra Hand en 1968. Quatre ans plus tard, l’entreprise a lancé le Beam Gun (Kôsenjû), un jeu électronique avec un pistolet lumineux doté de cellules photo-sensibles. Quelques années plus tard, l’entreprise a sorti les consoles Computer Othello et Color TV-Game. Il s’agissait de ses premiers jeux électroniques basés sur des microprocesseurs qu’elle a lancés avec Mitsubishi Electric. Nintendo n’a pas simplement popularisé les jeux vidéo, il les inventait. Cependant, un inconvénient de l’innovation est que plusieurs essais et produits potentiels de qualité ne parviennent jamais sur le marché. Au mieux, ils finissent par être brevetés.

Malgré cela, Nintendo a une longue liste de bons jeux grâce auxquels l’entreprise a gagné beaucoup d’argent. Cependant, notre attention se porte aujourd’hui sur les innovations brevetées qui, selon nous, auraient marqué le marché mais ne sont jamais parvenues sur le marché. Voici cinq gadgets Nintendo intrigants qui ont été brevetés mais n’ont jamais été commercialisés.

1. Coque Nintendo Playable Game Boy pour smartphone

Informations sur le brevet

Numéro de brevet : US20180275769A1

Demande de brevet déposée : mars 2018

Brevet accordé : août 2020

Un des gadgets brevetés qui n’a jamais vu le jour est la coque Nintendo Playable Game Boy pour smartphone. Cette technologie porte le numéro de brevet US20180275769A1. Cet appareil était conçu pour ressembler à une Game Boy classique mais avec la capacité de fonctionner comme une coque de smartphone. La coque était dotée de boutons physiques et pouvait lire des cartouches Game Boy, offrant ainsi une expérience de jeu nostalgique en déplacement.

La description du brevet révèle que la coque peut transformer un téléphone portable en une Game Boy car elle s’emboîte parfaitement en place. Près du haut de la coque, il y a une fenêtre qui sert d’écran Game Boy. Cependant, le reste de l’avant du téléphone contient maintenant le pavé de contrôle et les boutons A et B.

Bien que cette technologie puisse sembler encombrante, il s’agit de nos modestes débuts, de l’époque des boutons poussoirs. Jusqu’à présent, les jeux sur smartphone sont la suite logique de la grande Game Boy. Cependant, si Nintendo développe de nouveaux jeux pour Android ou iOS, la coque pour smartphone jouable satisferait les fans et les hipsters de Nintendo. Cela pourrait apporter une sensation de plaisir dans le monde hyper-efficace de la technologie mobile.

2. Joy-Con Nintendo Switch avec charnières

Un autre brevet intéressant qui n’a jamais été réalisé est le concept de Joy-Con Nintendo Switch avec charnières. Cette technologie porte le numéro de brevet JP2019146737A. La conception aurait permis aux Joy-Con de se replier, les rendant plus compacts pour le rangement et les déplacements. Les Joy-Con à charnières auraient pu offrir une expérience de jeu différente, mais cette idée est restée un brevet et n’a pas été développée en un produit destiné aux consommateurs.

Les charnières situées sur les panneaux de contrôle droit et gauche auraient permis aux joueurs de faire pivoter la manette (certaines parties) à un angle de 20 à 30 degrés. Cette conception aurait offert aux joueurs plus d’options de confort, car jouer dans une position pendant de longues heures peut être épuisant.

3. Contrôleur de football Nintendo Wii

Le contrôleur de football Nintendo Wii est un autre gadget breveté qui n’a jamais été commercialisé. Cette technologie porte le numéro de brevet EP2090346B1. Ce contrôleur unique était conçu pour ressembler à un ballon de football américain et aurait été utilisé pour les jeux de sport sur la Wii. Le brevet présentait un contrôleur en forme de ballon de football sensible au mouvement qui aurait pu ajouter une couche supplémentaire d’immersion aux jeux de sport, mais il est resté à l’état de concept.

Courir sur place est bien connu, jouer au football américain sur place ne l’est pas. Quelques années après le lancement des premières consoles Wii, Nintendo a déposé un brevet pour un « véritable ballon de football, équipé d’un capteur de mouvement ». Cet appareil aurait permis aux utilisateurs de simuler un jeu. Les joueurs auraient pu courir, esquiver et lancer tout en restant immobiles, sans courir ni lancer réellement.

« [L]e public des joueurs s’attend généralement à ce qu’un jeu vidéo de football offre un modèle raisonnablement précis de certains aspects du véritable jeu de football », a plaidé le brevet de Nintendo.

4. Système de jeu portable Nintendo avec commandes interchangeables

Nintendo a également breveté un système de jeu portable avec des commandes interchangeables, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de jeu en remplaçant différents mécanismes de contrôle. Cette technologie est brevetée sous le numéro US20140121023A1. Ce concept visait à offrir une flexibilité et à répondre à différents styles de jeu, mais il ne s’est jamais concrétisé en un produit réel pour les consommateurs.

Nintendo a déposé un brevet pour un dispositif de jeu portable comparable à la 3DS il y a une décennie. Les pads de commande interchangeables étaient novateurs à l’époque. Les joueurs pouvaient hypothétiquement insérer et retirer une unité de boutons, un joystick ou une croix directionnelle de leurs emplacements, les reconfigurer ou même les remplacer par des commandes spécifiques au jeu.

Ce type de contrôle modulaire pourrait améliorer l’accessibilité et l’ergonomie. Cependant, cela étendrait considérablement les capacités d’un appareil portable avec un espace limité. À mesure que de nouveaux jeux l’exigeraient, les développeurs pourraient créer de nouvelles molettes et interrupteurs. La connexion de ports supplémentaires permet de créer des commandes plus adaptables, telles qu’un curseur pour un studio de musique portable.

5. Périphérique gonflable Nintendo Wii pour monter à cheval

L’un des gadgets brevetés les plus originaux était le périphérique gonflable Nintendo Wii pour monter à cheval. La technologie porte le numéro de brevet US8277327B2. Cet accessoire unique avait été conçu pour simuler l’équitation dans les jeux Wii, offrant une expérience immersive aux joueurs. Cependant, ce concept inventif est resté à l’état de brevet et n’a pas été commercialisé en tant que produit destiné aux consommateurs.

Notre avis

Bien que ces gadgets brevetés mettent en évidence l’esprit innovant de Nintendo, ils n’ont pas réussi à atteindre le marché. Malgré la créativité et le potentiel de ces idées, elles restent des aperçus intéressants du monde des innovations non commercialisées de Nintendo. Une question commune est de savoir « Pourquoi ces produits innovants n’ont-ils pas réussi à percer sur le marché ». La réponse courte à cette question est « Dans le secteur de la technologie, les marques prennent des décisions très réfléchies et bien pensées ». On ne peut pas simplement lancer un produit sur le marché parce qu’il est « innovant ». Le marché doit être prêt pour les produits et les utilisateurs potentiels doivent en reconnaître la valeur.

À ce jour, Nintendo a déposé 8 505 brevets dans le monde, mais seuls 69 % d’entre eux sont actifs. Cela signifie que le brevet a été accordé ou qu’ils n’ont pas expiré. Cependant, Shinya Takahashi, directeur général du développement de Nintendo, a déclaré que l’entreprise n’est pas motivée par le désir de protéger ses idées ou d’inventer pour le simple plaisir d’inventer.

« Notre démarche consiste à nous demander ce que nous pouvons faire pour surprendre agréablement les joueurs », a-t-il déclaré au Guardian. « Ce n’est pas que nous essayons consciemment d’innover ; nous essayons de trouver des moyens de rendre les personnes heureux. Le résultat est que nous trouvons des choses que personne d’autre n’a faites. »