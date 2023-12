Samsung Galaxy S23 FE vs. Galaxy S23: Que vaut la nouvelle « Fan Edition » ?

Un aperçu des spécifications techniques du Galaxy S23 FE révèle des détails intéressants : Samsung a repris la taille et l’écran du Samsung Galaxy S21 FE, le processeur provient du Galaxy S22 et le design est similaire au S23. Le S23 FE rappelle également le Samsung Galaxy A54 actuel. Donc, le meilleur des deux dernières années ? Oui et non. D’une part, avec le S23 FE, vous obtenez un ensemble complet à un prix attractif. Mais le S23 est quand même meilleur.

Les points clés en bref :

Le Samsung Galaxy S23 FE est un smartphone haut de gamme.

Il est légèrement moins performant que la série S23, mais aussi moins cher.

Les modifications les plus notables sur le FE sont le processeur moins puissant et les caméras (téléobjectif, avant) de moindre résolution.

Le S23 FE est plus grand que le S23, mais plus compact que le S23+.

Comparé au Samsung Galaxy A54, le S23 FE est nettement meilleur.

Si vous souhaitez économiser, optez pour le S23 FE. Le S23 offre la crème de la crème.

Contenu :

Samsung Galaxy S23 FE vs S23 : Design

En termes de taille, le S23 FE se situe entre le S23 et le S23+. L’écran de 6,4 pouces est un bon compromis en termes de maniabilité et de taille. Il devrait donc s’adapter à la poche de certains pantalons.

Le design du S23 FE est basé sur le « design emblématique de la série Galaxy S23 et adopte son esthétique intemporelle », selon Samsung. On retrouve ici des coins arrondis et un style minimaliste agréable. L’avant et l’arrière sont protégés par du verre Gorilla Glass 5, le cadre est en aluminium. Il est également résistant à la poussière et à l’eau. Alors que le S20 FE avait encore une légère impression de « bon marché » par rapport au S20, ce n’est pas le cas du S23 FE. Le FE donne l’impression d’être un véritable modèle Galaxy S qui s’intègre dans la série S23.

Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Dimensions :

158,0 x 76,5 x 8,2 mm Dimensions :

146,3 x 70,9 x 7,6 mm Poids :

209 grammes Poids :

168 grammes Boîtier :

Cadre en aluminium

Verre Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière

Certification IP68 Boîtier :

Cadre en aluminium renforcé

Verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

Certification IP68 Couleurs :

Graphite, Purple, Mint, Cream, Indigo, Tangerine Couleurs :

Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Graphite, Lime

Cependant, il existe encore des différences avec le S23 régulier : Samsung utilise du verre Gorilla Glass Victus 2 encore plus résistant pour l’avant et l’arrière. Le cadre en « Armour Aluminium » est peut-être plus robuste que celui du S23, mais cela n’a probablement qu’une influence secondaire en pratique.

De manière subjective, le S23 est légèrement plus élégant – le prix plus élevé doit être justifié après tout. En revanche, le S23 FE se distingue par ses couleurs plus animées.

Comparaison des caractéristiques matérielles

Aide ! Samsung utilise à nouveau un processeur Exynos ! Mais ne vous inquiétez pas : l’Exynos 2200 a déjà été utilisé en 2022 dans le Samsung Galaxy S22 et a fait du bon travail là-bas – même si notre collègue Charles A avait noté une marge de progression avec le Galaxy S22 Ultra. L’Exynos 2200 surpasse l’Exynos 1380 du Samsung Galaxy A54. Mais il ne fait aucun doute que le Snapdragon 8 Gen 2 du Samsung Galaxy S23 est nettement supérieur à l’Exynos 2200 en termes de performances. Et non seulement cela, il est également plus économe en énergie. Plus d’informations ci-dessous.

Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Écran :

Écran de 6,4 pouces (2 340 x 1 080 pixels ; FHD+)

Dynamic Amoled 2X

60 Hz, adaptatif jusqu’à 120 Hz (48 – 120 Hz)

Gorilla Glass 5

401 ppi Écran :

Écran de 6,1 pouces (2 340 x 1 080 pixels ; FHD+)

Dynamic Amoled 2X

60 Hz, adaptatif jusqu’à 120 Hz (48 – 120 Hz)

Gorilla Glass Victus 2

425 ppi Processeur :

Samsung Exynos 2200

(1x 2,8 GHz + 3x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz, 4 nm, 64 bits, octa-core) Processeur :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

(1x 3,36 GHz + 4x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz, 4 nm, 64 bits, octa-core) Mémoire :

8 Go de RAM

128 / 256 Go de stockage interne Mémoire :

8 Go de RAM

128 / 256 Go de stockage interne Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, tribande)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

Port USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSIM Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, tribande)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

Port USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSIM

En observant de plus près le matériel, on remarque que les différences entre le S23 FE et le S23 sont minimes. L’écran du FE est plus grand, mais n’offre pas une résolution plus élevée – ce qui entraîne forcément une densité de pixels plus faible. Plus frappante est la luminosité maximale plus faible de 1450 nits pour le S23 FE. Le S23 atteint 1750 nits. Pour information, le A54 est à 1000 nits.

Batterie : Plus grande, mais…

Certains propriétaires auraient souhaité une batterie plus grande pour le S23. Le S23 FE bénéficie d’une capacité supérieure, mais cela ne change pratiquement rien – c’est même le contraire.

Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Batterie :

4 500 mAh Batterie :

3 900 mAh Port de charge :

USB Type-C (3.2) Port de charge :

USB Type-C (3.2) Fonctions supplémentaires :

Charge sans fil (15 watts)

Charge rapide (25 watts) Fonctions supplémentaires :

Charge sans fil (15 watts)

Charge rapide (25 watts)

D’après les informations officielles, le Galaxy 23 FE offre des durées de batterie similaires, voire plus courtes, que le S23 dans la plupart des cas d’utilisation.

Samsung Galaxy S23 FE (valeurs maximales) Samsung Galaxy S23 (valeurs maximales) Utilisation d’Internet (LTE) : 19 heures Utilisation d’Internet (LTE) : 20 heures Temps de conversation : 39 heures Temps de conversation : 35 heures Utilisation d’Internet (Wi-Fi) : 20 heures Utilisation d’Internet : 20 heures Lecture de musique : 69 heures Lecture de musique : 71 heures Lecture vidéo : 22 heures Lecture vidéo : 22 heures

Cependant, en pratique, la légère baisse de la durée de vie de la batterie ne devrait faire qu’une très faible différence.

Caméras : Différences détaillées

On peut dire que le S23 FE ne présente que de légères réductions au niveau des caméras, plus précisément au niveau de la caméra frontale et du téléobjectif de la caméra principale. Samsung a supprimé l’autofocus de la caméra frontale, ce qui est certainement dû au capteur utilisé. Un détail négligeable, car ce sont les deux caméras grand-angle qui font le gros du travail au quotidien et promettent, comme pour le S23, une excellente photographie de nuit.

Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Caméra frontale :

10 mégapixels (grand-angle F2,4) Caméra frontale :

12 mégapixels (grand-angle F2,2) Caméra principale :

50 mégapixels (grand-angle F1,8)

12 mégapixels (ultra grand-angle F2,2)

8 mégapixels (téléobjectif F2,4) Caméra principale :

50 mégapixels (grand-angle F1,8)

12 mégapixels (ultra grand-angle F2,2)

10 mégapixels (téléobjectif F2,4) Fonctions supplémentaires :

Zoom numérique : zoom spatial 30x

Zoom optique : 3x Fonctions supplémentaires :

Zoom numérique : zoom spatial 30x

Zoom optique : 3x hybride

Le S23 FE bénéficie, tout comme le S23, de l’assistance à l’IA. Le capteur de pixels intelligent s’adapte mieux aux conditions d’éclairage défavorables, et l’intelligence artificielle améliore les détails des objets dans les portraits. Le téléphone analyse les détails individuels de l’image, ce qui permet d’obtenir des traits du visage plus fins ou un outil d’élimination d’objets plus précis.

Malheureusement, le Galaxy S23 FE ne prend pas encore en charge Expert Raw. L’application pour prendre des photos en RAW est actuellement réservée aux autres modèles S23.

Ce que le Galaxy S23 FE fait mieux

Oui, dans de nombreux domaines, le Samsung Galaxy S23 FE est légèrement moins performant que le S23, mais il présente plusieurs avantages :

Prix : Le prix de vente conseillé est de 699 euros – ce qui le rend actuellement plus de 150 euros moins cher que le S23. Cela peut être décisif pour certaines personnes.

Le prix de vente conseillé est de 699 euros – ce qui le rend actuellement plus de 150 euros moins cher que le S23. Cela peut être décisif pour certaines personnes. Taille : Avec une diagonale de 6,4 pouces, il est agréable à manipuler et bénéficie d’un bel écran.

Avec une diagonale de 6,4 pouces, il est agréable à manipuler et bénéficie d’un bel écran. Android 14 (OneUI 6) : La dernière version d’Android est déjà préinstallée sur le FE. Cela signifie (en théorie) que vous obtenez de nouvelles versions d’Android et de l’interface OneUI, ainsi que cinq ans de mises à jour de sécurité pendant 4 ans à partir de décembre 2023 (date de sortie du smartphone). Le S23 a été lancé avec Android 13, donc il pourrait atteindre sa limite lors d’Android 17, tandis que la limite du FE serait Android 18.

Au final : Pour qui vaut-il la peine d’acheter le Samsung Galaxy S23 FE ?

Bien sûr : Le Samsung Galaxy S23 FE est nettement moins cher que le S23 et donc légèrement moins performant à certains égards. La différence la plus frappante, outre le design, est le processeur Exynos du Galaxy S22 utilisé dans le S23 FE. Il est tout simplement moins bon que la puce Snapdragon du S23. Sinon, les différences sont négligeables et pour beaucoup, elles peuvent être négligées. Que l’appareil photo possède 2 mégapixels de plus ou de moins sur le téléobjectif ne fait guère de différence dans la vie quotidienne.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau smartphone Galaxy, Samsung ne vous facilite pas la tâche. Car d’un certain point de vue, le nouveau S23 FE rivalise également avec le super smartphone de milieu de gamme Galaxy A54. Ils sont de taille similaire et semblent être des jumeaux au premier coup d’œil. Cependant, une inspection plus détaillée révèle des différences significatives entre le S23 FE et le A54 : écran, processeur, caméras – presque tout est dans une autre catégorie. Et ici, il devient évident que le S23 FE est le passage à la classe supérieure des smartphones et qu’il se rapproche davantage du meilleur S23 que du A54.

Comme pour les derniers smartphones de la série « Fan Edition », cela s’applique également au Galaxy S23 FE : si vous recherchez un bon rapport qualité-prix et en même temps la fonctionnalité de la série S23, choisissez le FE. Le S23 (S23+, S23 Ultra) reste la référence absolue.

