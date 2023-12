Asus Confirme la Date de Lancement du Asus ROG Phone 8

Les smartphones Asus ROG se sont toujours démarqués sur le marché. Les caractéristiques phares, associées aux bonnes fonctionnalités de jeu et à une optimisation adéquate, en font un choix parfait pour les joueurs. Et maintenant que le nouveau chipset Snapdragon est disponible, il est temps d’avoir un nouveau téléphone ROG. Eh bien, l’Asus ROG Phone 8 est en route !

Pour être précis, Asus annoncera le smartphone le 8 janvier. Oui, Asus l’a officiellement divulgué. Le fabricant de smartphones présentera l’appareil au CES à Las Vegas. De plus, Asus a déclaré que le ROG Phone 8 sera lancé en Chine le 16 janvier. Nous attendons encore des détails sur la sortie internationale.

Plus de détails sur l’Asus ROG Phone 8 émergent

Asus n’a pas seulement annoncé son nouveau smartphone. En plus de cela, elle a officiellement donné un premier aperçu du ROG Phone 8. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’appareil sera doté d’une caméra perforée sur le devant. Les précédents téléphones Asus ROG avaient de larges bordures en haut et en bas.

Avec la caméra perforée en place, le téléphone est confirmé pour être doté de cadres beaucoup plus fins que ses prédécesseurs. Cela signifie que le ROG Phone 8 sera le premier de la série à offrir une expérience de jeu immersive à part entière.

En plus de cela, Asus a partagé un aperçu plus détaillé de l’arrière de l’Asus ROG Phone 8. Comme le montre l’image ci-dessus, il sera doté d’une découpe de caméra en forme de pentagone. Cela marque un départ de l’îlot de caméra au design standard que l’on trouve dans les appareils précédents. Et d’après une autre image partagée par Asus sur son site web (ci-dessous), il est confirmé que l’appareil sera doté d’un ensemble de trois caméras.

L’Asus ROG Phone 8 fait également l’objet d’un test de caméra aveugle, auquel vous pouvez participer. Comme il s’agit d’un test à l’aveugle, Asus ne révèle pas quelles photos ont été prises par le nouveau téléphone.



