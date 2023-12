Voic à quoi ressemble le logo de la voiture Xiaomi

Xiaomi SU7, la voiture Xiaomi, a commencé à apparaître régulièrement dans les rues en Chine. Cela a attiré l’intérêt des citoyens chinois. La conception de la voiture Xiaomi la distingue des autres véhicules électriques. La Xiaomi SU7 présente une approche unique et innovante. Un élément clé qui se démarque est le logo de la voiture Xiaomi, un emblème qui ajoute une touche de sophistication à l’apparence du véhicule.

Logo de voiture Xiaomi

Le logo de voiture Xiaomi est un emblème carré en chrome. Il représente fièrement la marque Xiaomi et est positionné sur le capot avant. L’ajout est simple et élégant, améliorant l’attrait esthétique de la voiture. Il représente la philosophie de design élégante et moderne de Xiaomi. Le logo à l’arrière du véhicule est l’inscription « Xiaomi » sur le couvercle du coffre. Cela renforce l’identité de la marque.

Caractéristiques de la voiture Xiaomi

Les spécifications de la Xiaomi SU7 révèlent ses performances impressionnantes et son design élégant. Cette voiture électrique ne se limite pas au style, mais offre également des performances. Avec des dimensions de 4997 mm de longueur, 1963 mm de largeur et 1455 mm de hauteur, la Xiaomi SU7 atteint une vitesse maximale de 210 km/h. Le système à moteur double, avec une puissance combinée de 495 kW (220 kW + 275 kW), garantit une expérience de conduite dynamique.

La Xiaomi SU7 est alimentée par une batterie lithium ternaire CATL 800V, offrant une source d’énergie robuste pour des performances durables. L’inclusion d’un système Lidar sur le toit ajoute une couche supplémentaire de sécurité et des capacités de conduite avancées. Les options de pneus vont de 245/45R19 à 245/40R20. Ils offrent flexibilité et personnalisation pour différentes préférences.

La Xiaomi SU7 a une autonomie impressionnante de 800 kilomètres. Cela démontre l’engagement de la marque envers des véhicules électriques pratiques et efficaces. L’attente est grande car des discussions suggèrent que les livraisons pourraient commencer au premier trimestre 2024. Les stores Xiaomi préparent des espaces d’exposition pour la voiture Xiaomi innovante.

Le logo de la voiture Xiaomi est essentiellement le logo Xiaomi. Il apporte de l’innovation et du style sur le marché des véhicules électriques. La Xiaomi SU7 a un design accrocheur et des spécifications de pointe. La société est dévouée à la durabilité environnementale. Elle aura un impact considérable sur l’industrie automobile. Xiaomi élargit sa gamme de produits. La voiture Xiaomi met en valeur la polyvalence et l’innovation de Xiaomi.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :