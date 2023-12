Le secret peu connu derrière POCO

Le paysage de l’industrie des smartphones se caractérise par une évolution constante et une concurrence féroce. Dans cet environnement dynamique, les marques s’efforcent de se différencier et de sécuriser une niche sur le marché. POCO, reconnu pour ses smartphones à la fois abordables et performants, se distingue parmi ces marques. Cependant, le secret derrière POCO réside dans le fait que bon nombre de ses téléphones sont en réalité des versions modifiées des populaires téléphones Redmi vendus principalement en Chine.

La relation entre POCO et Redmi

Le mystère derrière l’émergence de POCO réside dans l’intégration stratégique des deux sous-marques de Xiaomi, POCO et Redmi. La plupart des modèles POCO partagent des caractéristiques fondamentales avec les téléphones Redmi, révélant ainsi une base technologique commune. Par exemple, le POCO F2 Pro ressemble étroitement au Redmi K30 Pro, ce qui illustre l’interconnexion entre les marques.

Téléphones et similarités

POCO F2 Pro – Redmi K30 Pro: Le POCO F2 Pro, connu pour ses performances robustes et ses caméras haute résolution, présente des similitudes frappantes avec le Redmi K30 Pro. Cela illustre la base technologique commune entre les marques. POCO F5 – Redmi Note 12 Turbo: Bien que le POCO F5 dispose de fonctionnalités remarquables, le Redmi Note 12 Turbo, se situant dans une gamme de prix similaire, offre des spécifications comparables. Cela suggère que les deux marques ciblent un public similaire. POCO M6 Pro – Redmi Note 12R: Positionnés dans le segment milieu de gamme, le POCO M6 Pro et le Redmi Note 12R offrent aux utilisateurs des performances abordables mais puissantes. Cette similitude reflète le lien stratégique entre les marques. POCO F4 – Redmi K40S: Compétitifs dans le segment abordable, le POCO F4 et le Redmi K40S attirent les utilisateurs avec leur design élégant et leurs fonctionnalités conviviales.

Les seules différences générales entre les téléphones POCO et Redmi sont l’appareil photo et le logiciel. Parfois, le matériau du verre arrière peut également changer. La seule différence entre POCO MIUI ou POCO HyperOS, avec son nouveau nom, est le lanceur POCO.

Si vous êtes curieux de connaître d’autres versions rebaptisées de votre appareil, saisissez le nom de votre appareil dans la barre de recherche ou consultez la page des smartphones sur Netcost-security.fr. Rendez-vous sur la page des spécifications de l’appareil et faites défiler jusqu’en bas de la page. Vous pouvez voir les modèles clones de votre appareil dans la section des téléphones liés.

Notre avis

L’énigme derrière POCO dévoile la dérivation de la marque à partir des populaires téléphones Redmi en Chine. Cette approche stratégique est conforme à l’objectif de Xiaomi de séduire une large base d’utilisateurs dans différents segments de marché. Comprendre la connexion entre POCO et ses homologues Redmi similaires peut permettre aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées lors de la sélection d’un smartphone qui correspond à leurs besoins.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :