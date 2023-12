Les chiffres de vente de Xiaomi sont presque les mêmes que ceux d’Apple

Dans le paysage en constante évolution du marché chinois des téléphones mobiles, Xiaomi s’est imposée comme un acteur dominant, assurant sa place de deuxième marque de smartphone la plus vendue en novembre 2023, selon les dernières données de BCI. Avec une part de marché de 18,3%, Xiaomi a surpassé d’autres marques nationales, réalisant des progrès significatifs face à des concurrents redoutables.

Dynamique des parts de marché

Les données de BCI de novembre 2023 révèlent un changement dans la dynamique du marché chinois des smartphones. Xiaomi, avec sa part de marché de 18,3%, a non seulement consolidé sa position en tant qu’acteur majeur, mais a également réduit l’écart avec la marque leader. Apple, avec une part de marché de 21,1%, continue de dominer le marché, bien que sa suprématie soit confrontée à une concurrence accrue de la part de Xiaomi.

Tendances importantes sur le marché 4K+

L’un des points marquants du dernier rapport est la montée en puissance des parts de marché de Huawei et Xiaomi dans le segment 4K+. Les données mettent en évidence une trajectoire de croissance remarquable pour ces deux marques, signalant un changement significatif dans les préférences des consommateurs. Pendant ce temps, Apple a connu une baisse de 21,2% d’une année sur l’autre dans ce segment de marché lucratif.

Défi à la domination haut de gamme d’Apple

Les offres haut de gamme de Xiaomi, en particulier le Xiaomi 14, ont joué un rôle clé dans le défi de la position autrefois solide de l’iPhone dans le haut de gamme. Aux côtés du Mate60 de Huawei, ces smartphones haut de gamme nationaux ont perturbé le marché, offrant aux consommateurs des alternatives convaincantes à la domination traditionnelle de l’iPhone. Le succès de ces produits phares souligne l’engagement de Xiaomi envers l’innovation et la qualité, qui résonnent auprès des consommateurs à la recherche de technologies de pointe.

L’essor des marques nationales

Huawei, aux côtés de Xiaomi, est à l’avant-garde de la montée en puissance des parts de marché, en particulier dans la catégorie 4K+. Cette tendance met en évidence un changement de confiance des consommateurs envers les marques nationales, indiquant que les consommateurs chinois reconnaissent de plus en plus le savoir-faire technologique et l’innovation proposés par les entreprises de leur propre pays.

Notre avis

Les données de BCI de novembre 2023 dressent un tableau convaincant de l’ascension de Xiaomi sur le marché chinois des smartphones. En tant que deuxième marque de smartphone la plus vendue avec une part de marché de 18,3%, Xiaomi a non seulement prouvé sa compétitivité, mais a également contesté la domination des acteurs établis. L’essor des marques nationales, dont Huawei, témoigne d’une transformation notable des préférences des consommateurs, reflétant positivement les avancées technologiques et l’innovation au sein de l’industrie florissante des smartphones en Chine. Le succès continu des offres haut de gamme de Xiaomi consolide davantage sa position en tant que concurrent majeur dans le monde en constante évolution de la technologie mobile.

Source

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :