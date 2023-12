3 nouvelles fonctionnalités HyperOS inspirées par iOS

Dans le monde en constante évolution des systèmes d’exploitation, la recherche de l’innovation et de l’amélioration de l’expérience utilisateur est primordiale. HyperOS, un acteur dynamique du domaine des systèmes d’exploitation, a récemment introduit trois nouvelles fonctionnalités HyperOS inspirées par iOS qui s’inspirent de l’écosystème iOS. Ces ajouts apportent non seulement une touche de familiarité, mais élèvent également l’interface utilisateur, promettant une interaction plus immersive et personnalisée.

Animation revue du Centre de Contrôle

La première fonctionnalité marquante introduite par HyperOS est une animation revue du Centre de Contrôle. Tirant parti de ces fonctionnalités HyperOS inspirées par iOS, la nouvelle animation promet une expérience utilisateur fluide et visuellement attrayante. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une expérience de Centre de Contrôle plus fluide et intuitive tout en accédant aux paramètres essentiels avec une touche d’élégance. Cette amélioration reflète l’engagement de HyperOS à associer fonctionnalité et design moderne et épuré.

Intégration universelle de l’effet de flou

Un ajout remarquable à HyperOS est l’intégration universelle des effets de flou sur l’interface, y compris sur les icônes de la barre inférieure. Inspirée par le langage de design épuré d’iOS, cette fonctionnalité ajoute une touche de sophistication à chaque coin de l’interface utilisateur. L’effet de flou subtil mais efficace améliore l’attrait visuel global et confère un aspect harmonieux et poli à l’ensemble du système d’exploitation. Les utilisateurs de HyperOS peuvent désormais profiter d’une expérience plus raffinée et harmonieuse à travers différents éléments de l’interface.

Personnalisation de l’écran de verrouillage à la manière de iOS

HyperOS a emprunté une page à iOS en introduisant des fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage rappelant le célèbre système d’exploitation d’Apple. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de personnaliser l’horloge de l’écran de verrouillage avec plusieurs options. MIUI propose déjà quelques fonctionnalités d’horloge d’écran de verrouillage depuis MIUI 12, mais elles sont limitées à trois faces d’horloge au style MIUI. Cela inclut l’ajout de l’horloge au fond d’écran, ouvrant de nouvelles possibilités de personnalisation et de style pour les écrans d’accueil. Avec cette fonctionnalité, HyperOS fait non seulement allusion à l’esthétique iOS, mais donne également aux utilisateurs le pouvoir d’exprimer leur individualité à travers leur appareil.

Notre avis

L’adoption par HyperOS de trois nouvelles fonctionnalités inspirées par iOS montre son dévouement à rester à la pointe de l’innovation dans le paysage des systèmes d’exploitation. L’animation revue du Centre de Contrôle, les options de personnalisation d’horloge à la manière de iOS et l’intégration universelle de l’effet de flou contribuent à une expérience plus moderne, visuellement plaisante et axée sur l’utilisateur. Xiaomi conserve son objectif de créer une interface à la manière d’iOS, comme d’autres marques chinoises.

Alors que HyperOS continue d’évoluer, les utilisateurs peuvent anticiper un mélange harmonieux de familiarité et d’innovation, rehaussant leur interaction globale avec le système d’exploitation.

