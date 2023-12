Mise à jour de décembre KB5033375 de Windows 11 apporte plusieurs améliorations

Microsoft a publié la mise à jour de Windows 11 KB5033375 pour décembre 2023 dans les versions 22621.2861 et 22631.2861. La mise à jour est disponible pour la version 23H2 et la version 22H2. Il s’agit d’une mise à jour cumulative mensuelle qui comprend diverses améliorations et corrections de bugs.

La version de prévisualisation du système d’exploitation associée KB5032288 a été publiée au début du mois de décembre, ce qui aurait normalement dû être publié à la fin du mois précédent, mais a été retardée en raison des vacances de Thanksgiving. Comment est-il lié? Eh bien, les fonctionnalités de la mise à jour mensuelle de Windows sont publiées plus tôt dans les versions de prévisualisation.

La mise à jour de Windows 11 KB5033375 comprend des modifications et des améliorations de la version de prévisualisation, ainsi que des corrections de problèmes de sécurité. Les améliorations incluent une meilleure prise en charge de Copilot pour Windows, une amélioration de Windows Spotlight et un ensemble de corrections de bugs. Les améliorations de Copilot incluent sa prise en charge sur plusieurs écrans et le lancement de Copilot avec Alt+Tab.

Vous pouvez vérifier toutes les modifications dans la liste ci-dessous.

Nouveau ! Vous pouvez utiliser Copilot dans Windows (en prévisualisation) sur plusieurs écrans. Appuyez sur le bouton Copilot dans la barre des tâches de l’écran où vous souhaitez afficher Copilot dans Windows. Pour afficher Copilot dans Windows sur le dernier écran où il était, appuyez sur Win+C. Si vous utilisez un clavier, appuyez sur Win+T pour mettre le focus du clavier sur la barre des tâches. Ensuite, allez sur le bouton Copilot dans Windows pour l’ouvrir sur n’importe quel écran. Cette fonctionnalité est disponible initialement pour un public restreint et se déploie plus largement au cours des mois suivants.

! Vous pouvez utiliser Copilot dans Windows (en prévisualisation) sur plusieurs écrans. Appuyez sur le bouton Copilot dans la barre des tâches de l’écran où vous souhaitez afficher Copilot dans Windows. Pour afficher Copilot dans Windows sur le dernier écran où il était, appuyez sur Win+C. Si vous utilisez un clavier, appuyez sur Win+T pour mettre le focus du clavier sur la barre des tâches. Ensuite, allez sur le bouton Copilot dans Windows pour l’ouvrir sur n’importe quel écran. Cette fonctionnalité est disponible initialement pour un public restreint et se déploie plus largement au cours des mois suivants. Nouveau ! Vous pouvez utiliser Copilot dans Windows (en prévisualisation) avec Alt+Tab. Lorsque vous appuyez sur Alt+Tab, l’aperçu miniature de Copilot dans Windows apparaît parmi les autres aperçus miniatures des fenêtres ouvertes. Vous pouvez basculer entre eux en utilisant la touche Tab. Cette fonctionnalité est disponible initialement pour un public restreint et se déploie plus largement au cours des mois suivants.

! Vous pouvez utiliser Copilot dans Windows (en prévisualisation) avec Alt+Tab. Lorsque vous appuyez sur Alt+Tab, l’aperçu miniature de Copilot dans Windows apparaît parmi les autres aperçus miniatures des fenêtres ouvertes. Vous pouvez basculer entre eux en utilisant la touche Tab. Cette fonctionnalité est disponible initialement pour un public restreint et se déploie plus largement au cours des mois suivants. Nouveau ! Dans les prochaines semaines, vous pourriez voir Spotlight de Windows défini comme fond d’écran par défaut. Cela peut se produire lorsque votre fond d’écran est défini sur une image Windows intégrée.

! Dans les prochaines semaines, vous pourriez voir Spotlight de Windows défini comme fond d’écran par défaut. Cela peut se produire lorsque votre fond d’écran est défini sur une image Windows intégrée. Nouveau ! Cette mise à jour marque le déploiement des notifications liées au compte pour les comptes Microsoft dans Paramètres > Accueil. Un compte Microsoft connecte Windows à vos applications Microsoft. Le compte sauvegarde toutes vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des étapes de sécurité supplémentaires pour éviter d’être verrouillé hors de votre compte. Cette fonctionnalité affiche des notifications dans le menu Démarrer et les Paramètres. Vous pouvez gérer les notifications des Paramètres dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Général.

! Cette mise à jour marque le déploiement des notifications liées au compte pour les comptes Microsoft dans Paramètres > Accueil. Un compte Microsoft connecte Windows à vos applications Microsoft. Le compte sauvegarde toutes vos données et vous aide à gérer vos abonnements. Vous pouvez également ajouter des étapes de sécurité supplémentaires pour éviter d’être verrouillé hors de votre compte. Cette fonctionnalité affiche des notifications dans le menu Démarrer et les Paramètres. Vous pouvez gérer les notifications des Paramètres dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Général. Cette mise à jour améliore la vitesse d’ouverture de Copilot dans Windows (en prévisualisation) depuis la barre des tâches.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte l’icône de Copilot dans Windows (en prévisualisation) sur la barre des tâches. Il n’apparaît pas comme actif lorsque Copilot dans Windows est ouvert.

Cette mise à jour corrige un problème qui provoque un dysfonctionnement du mode IE. Cela se produit si vous appuyez sur la touche de gauche lorsque une zone de texte vide a le focus et que la navigation du curseur est activée.

Cette mise à jour corrige un problème qui provoque un dysfonctionnement du mode IE. Cela se produit lorsque vous avez plusieurs onglets de mode IE ouverts.

Cette mise à jour affecte l’éclairage dynamique. Elle réduit la quantité d’énergie utilisée par votre appareil.

Cette mise à jour corrige un problème qui peut affecter le curseur lorsque vous écrivez en japonais. Le curseur peut se déplacer à un endroit inattendu.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte le curseur. Son mouvement est lent dans certains scénarios de capture d’écran.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte le badge de notification Widgets. Il est dans la mauvaise position sur la barre des tâches.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte l’Explorateur de fichiers. Lorsque vous appuyez sur Maj + F10, le menu contextuel (raccourci) ne s’ouvre pas.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte les fenêtres de l’Explorateur de fichiers. Elles apparaissent au premier plan lorsque vous ne vous y attendez pas.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte l’Explorateur de fichiers. Les options dans le volet de gauche affichent un état incorrect.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte les applications téléchargées depuis le Microsoft Store. Elles cessent de répondre et ne se mettent pas à jour.

Cette mise à jour affecte le menu contextuel (raccourci). Ses performances sont maintenant meilleures lorsque vous l’ouvrez sur le bureau et dans l’Explorateur de fichiers.

Cette mise à jour corrige un problème qui affecte Narrateur. Il ne parvient pas à s’ouvrir à l’écran de configuration lors de l’installation de Windows.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 KB5033375 est disponible pour tous ceux qui utilisent la version publique et ne sont pas inscrits au programme Windows Insider. Vous pouvez vérifier les mises à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour de Windows.

Articles associés :

Source

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :