Samsung lance officiellement Galaxy A15, A15 5G et A25 5G

Samsung a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy A, comprenant les nouveaux modèles Galaxy A15 Duo et Galaxy A25 5G. Le Galaxy A15 est disponible en versions 4G et 5G, les deux téléphones partageant les mêmes caractéristiques de base à l’exception des chipsets. Le Galaxy A15 LTE est équipé d’un processeur MediaTek Helio G99, tandis que le modèle 5G est équipé d’un SoC Dimensity 6100 Plus. Quant au Galaxy A25 5G, il est alimenté par une puce Exynos. Lors du lancement au Vietnam, l’entreprise a annoncé que ces trois appareils seraient disponibles à la vente sur le marché vietnamien à partir du 16 décembre.

Caractéristiques principales du Samsung Galaxy A15 et A15 5G

Les Galaxy A15 et A15 5G sont dotés d’un écran tactile de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 720 x 1600 pixels. Les téléphones fonctionnent sous Android 14 et sont équipés d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 25 W. Les appareils sont également dotés d’une configuration de quadruple caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 5 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale est un capteur de 13 MP. La principale différence entre le Galaxy A15 et le A15 5G réside dans leur processeur. Alors que le premier est équipé du SoC Helio G99, le A15 5G utilise le SoC Dimensity 6100+.

Fiche technique du Galaxy A15

Écran : écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, résolution de 1080 x 2340, luminosité maximale de 800 nits

Processeur : MediaTek Helio G99

Système : Android 14 (One UI 6)

RAM : 8 Go

ROM : 128 Go ou 256 Go

Caméra arrière : appareil photo principal de 50 MP f/1.8, objectif ultra grand-angle de 5 MP f/2.2, objectif macro de 2 MP f/2.4

Caméra avant : capteur de 13 MP f/2.0

Poids : 200 g

Batterie : 5000 mAh, prend en charge la charge rapide de 25 W

Prix : 4 990 000 dongs vietnamiens (actuellement environ 206 $)

Fiche technique du Galaxy A15 5G

Écran : écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, résolution de 1080 x 2340, luminosité maximale de 800 nits

Processeur : MediaTek Dimensity 6100+

Système : Android 14 (One UI 6)

RAM : 8 Go

ROM : 256 Go

Caméra arrière : appareil photo principal de 50 MP f/1.8, objectif ultra grand-angle de 5 MP f/2.2, objectif macro de 2 MP f/2.4

Caméra avant : capteur de 13 MP f/2.0

Poids : 200 g

Batterie : 5000 mAh, prend en charge la charge rapide de 25 W

Prix : 6 290 000 dongs vietnamiens (actuellement environ 259 $)

Caractéristiques principales du Samsung Galaxy A25

Le Galaxy A25 5G, quant à lui, est doté d’un écran Super AMOLED similaire de 6,5 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Le téléphone fonctionne sous Android 14 et est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 25 W. L’appareil dispose d’une configuration de triple caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale est un capteur de 13 MP. Cet appareil est équipé de la solution puce de Samsung, Exynos 1280.

Fiche technique du Galaxy A25 5G

Écran : écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, résolution de 1080 x 2340, luminosité maximale de 1000 nits

Processeur : Exynos 1280

Système : Android 14 (One UI 6)

RAM : 6 Go ou 8 Go

ROM : 128 Go

Caméra arrière : appareil photo principal de 50 MP f/1.8, objectif ultra grand-angle de 8 MP f/2.2, objectif macro de 2 MP f/2.4

Caméra avant : capteur de 13 MP f/2.2

Poids : 197 grammes

Batterie : 5000 mAh, prend en charge la charge rapide de 25 W

Prix : 6 590 000 dongs vietnamiens (actuellement environ 1 957 yuans)

Notre avis

Samsung a officiellement lancé sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy A, comprenant les nouveaux modèles Galaxy A15 Duo et Galaxy A25 5G. Les appareils sont dotés de fonctionnalités et de caractéristiques impressionnantes, notamment une configuration de quadruple caméra à l’arrière, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 25 W. Les appareils devraient être disponibles à l’achat dans les prochaines semaines et devraient être populaires auprès des consommateurs à la recherche de smartphones abordables dotés de fonctionnalités impressionnantes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :