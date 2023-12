Les scientifiques surveillent le ciel nocturne pour détecter des sondes extraterrestres

Si nous étions certains que les extraterrestres n’existent pas, que nous sommes seuls, alors pourquoi continuons-nous à les chercher ? Eh bien, il n’y a aucune certitude à ce sujet et il y a probablement des civilisations extraterrestres qui nous cherchent, tout comme nous les cherchons. C’est pourquoi les scientifiques surveillent le ciel nocturne pour détecter des sondes non humaines !

Tout comme nous envoyons des sondes, les extraterrestres peuvent également en envoyer

L’intérêt pour les objets volants non identifiés (OVNI) a augmenté depuis que le rapport du Pentagone de 2020 a révélé ce qui semble être des objets anormaux dans l’espace aérien américain, appelés phénomènes aériens non identifiés (UAP).

En regardant en arrière sur l’année 2023, nous avons, par exemple, la conviction de la NASA qu’il pourrait y avoir quelque chose et c’est pourquoi elle a formé un groupe de travail pour enquêter sur ces rapports et a nommé un directeur pour l’enquête sur les UAP.

Un récent bureau créé par le Pentagone a également publié des images d’orbes métalliques mystérieux. Et peut-être plus remarquable encore, David Grusch, un ancien officier des services de renseignement, a témoigné sous serment devant le Congrès américain en déclarant qu’il avait interviewé environ 40 personnes impliquées dans des programmes secrets traitant d’OVNIs écrasés.

Ainsi, il y a un intérêt à chercher dans le ciel des objets physiques extraterrestres qui pourraient un jour nous dire si nous sommes seuls dans la galaxie ou non. Cependant, selon les experts, il y a 40 milliards de planètes potentiellement habitables de la taille de la Terre dans notre galaxie, la Voie lactée.

La technologie humaine nous a permis de concevoir et de lancer des sondes telles que Voyager et Pioneer, capables d’atteindre les étoiles les plus proches. Nous avons entrepris des efforts tels que le programme Breakthrough Starshot, dont l’objectif est d’atteindre l’étoile voisine Alpha Centauri en seulement quelques décennies, en explorant des méthodes de propulsion innovantes.

Envoyer une sonde peut être moins coûteux que d’envoyer des communications radio ou laser s’il n’y a pas besoin d’urgence.

Il peut exister des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre

Si les humains peuvent envoyer une sonde vers une autre étoile, pourquoi une autre civilisation ne pourrait-elle pas envoyer une sonde vers notre système solaire ?

Cette sonde pourrait atteindre la ceinture principale d’astéroïdes et observer depuis un astéroïde. Ou elle pourrait se diriger vers la Terre en entrant dans notre atmosphère. Si elle était observée, elle serait classée comme un « OVNI ». Une civilisation capable de produire et d’envoyer des sondes pourrait en envoyer des millions en missions d’exploration à travers notre galaxie.

Certains pourraient soutenir que de telles sondes ne pourraient exister que si elles adhèrent aux lois de la physique et de l’ingénierie telles que nous les comprenons actuellement. Cependant, l’humanité est une civilisation relativement jeune et nos connaissances évoluent constamment.

Alors que les humains ont rêvé de voler pendant des millénaires en contemplant le ciel, ce n’est que depuis 120 ans que les frères Wright ont effectué le premier vol motorisé. C’était à peu près à la même époque où Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité restreinte.

Est-il si difficile d’imaginer qu’une civilisation des centaines de milliers d’années plus ancienne que la nôtre ait pu en apprendre davantage sur les lois de la physique ou développer quelques astuces d’ingénierie supplémentaires ?

Si une civilisation évoluait vers une intelligence artificielle (IA), elle pourrait survivre pendant des millions d’années. Cela pourrait signifier qu’elle considérerait de manière décontractée un voyage lent vers une étoile voisine comme une simple promenade.

Cela dit, peu d’astronomes ont été impressionnés par les vidéos de la Marine américaine ou par les rapports du gouvernement. Nous avons besoin de preuves et de données beaucoup plus solides que ce qui a été présenté jusqu’à présent.

Révéler les OVNI

Comment pouvons-nous tester s’il existe des sondes extraterrestres près de la Terre et si elles peuvent être liées au phénomène potentiel des OVNI ? Il y a de nombreuses options.

L’analyse de matériaux d’OVNI potentiellement écrasés pourrait fournir des preuves irréfutables. Cela nécessiterait cependant des techniques de pointe pour déterminer si ces débris présentent des caractéristiques de fabrication exotiques ou clairement différentes.

L’obtention de telles échantillons exotiques, s’ils existent réellement, peut être un défi – il y a des rumeurs selon lesquelles ils sont entre les mains d’entreprises privées. Mais une législation récemment proposée pourrait offrir une solution à ce problème aux États-Unis, obligeant tous les matériaux artificiels provenant de toute intelligence non humaine à être remis au gouvernement américain.

Dans les projets que je dirige, nous recherchons des objets artificiels non humains en cherchant des flashs lumineux rapides dans le ciel nocturne.

A déclaré Beatriz Villarroel, professeure de physique, Université de Stockholm.

Les courts flashs lumineux se produisent généralement lorsque la lumière du soleil est réfléchie par une surface plane et hautement réfléchissante, comme un miroir ou du verre. Cependant, ils peuvent également résulter d’un objet artificiel qui émet sa propre lumière interne.

Ces courts éclairs lumineux se répètent parfois et suivent une trajectoire droite alors que l’objet se déplace dans l’espace lors de son orbite autour de la Terre. C’est pourquoi les satellites apparaissent souvent comme des éclairs lumineux répétés dans les images.

Il y a beaucoup de choses à expliquer, maintenant s’ils sont extraterrestres…

Des plaques photographiques historiques prises avant le lancement de Spoutnik 1 en 1957 ont révélé la présence de neuf sources lumineuses (transitoires) qui apparaissent et disparaissent en une heure sur une petite image, défiant les explications astronomiques. Dans certains cas, les sources lumineuses transitoires sont alignées, tout comme lorsque de petits éclairs proviennent d’objets en mouvement.

La découverte la plus récente de ce type montre trois étoiles lumineuses dans une image datée du 19 juillet 1952 (coïncidant curieusement avec les célèbres vols d’OVNI à Washington). Ces trois étoiles n’ont jamais été revues.

La recherche de sondes extraterrestres dans le ciel nocturne moderne représente un défi sérieux mais nécessaire. Un nouveau programme de recherche, connu sous le nom d’ExoProbe, recherche des flashs lumineux courts provenant de potentiels objets extraterrestres à l’aide de plusieurs télescopes.

Pour vérifier l’authenticité de chaque flash, il doit être observé dans au moins deux télescopes différents.

Étant donné que ces télescopes sont séparés de centaines de kilomètres, tout éclat de lumière causé par un objet à l’intérieur du système solaire permet de mesurer la parallaxe – le changement apparent de position d’un objet vu de deux points différents – et de calculer la distance à l’objet.

Le projet ExoProbe utilise également ses propres méthodes pour filtrer les flashs lumineux provenant des millions de débris spatiaux et des milliers de satellites qui s’accumulent dans le ciel. En ajoutant un télescope qui capture en temps réel les spectres (la distribution des longueurs d’onde de la lumière) des objets dans un champ large, il est possible d’analyser les transitoires avant qu’ils ne disparaissent dans le néant.

En fin de compte, l’objectif est d’identifier tout objet potentiellement extraterrestre et de le ramener sur Terre pour une étude plus approfondie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :