Le Samsung Galaxy M34 reçoit la mise à jour Android 14

Le rallye de déploiement d’Android 14 pour les téléphones Samsung a commencé avec le Galaxy M34 cette semaine. Avec chaque semaine qui passe, Samsung élargit le portefeuille des téléphones fonctionnant avec Android 14. La mise à jour est déployée avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et de changements. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 14 du Galaxy M34.

Pour le moment, la mise à jour est déployée en Inde et devrait être étendue à d’autres régions dans les prochains jours. Samsung pousse la nouvelle mise à jour avec le numéro de version M346BXXU2BWL1. L’interface utilisateur One UI 6.0 basée sur Android 14 est la première mise à niveau majeure du logiciel pour le Galaxy M34, ce qui signifie qu’elle nécessite une grande quantité de données à télécharger. La mise à jour apporte un nouveau correctif de sécurité de novembre.

En termes d’autres changements, la mise à jour One UI 6.0 pour le Galaxy M34 est livrée avec des fonctionnalités comprenant une barre de raccourcis redessinée, plus de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien d’autres encore.

Ici, vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités disponibles avec One UI 6 et vérifier les notes de version de One UI 6 ici.

Si vous habitez en Inde et possédez le Galaxy M34, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour. Vous recevrez la notification OTA sur votre appareil une fois la mise à jour disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, veillez à charger votre téléphone à au moins 50% en cas d’échec.

