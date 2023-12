Saviez-vous qu’écouter ces succès de Taylor Swift et de Beyoncé peut sauver votre vie ?

La technologie améliore les études et il y a certaines conclusions qui peuvent nous faire… lever un sourcil. Cependant, cette nouveauté que nous vous racontons aujourd’hui est avancée par l’Association américaine du cœur. Selon cette entité, écouter certains succès de Taylor Swift et Beyoncé peut sauver votre vie. Et nous vous montrons ici quels sont ces amis du cœur!

Taylor Swift est bénéfique pour le cœur!

L’Association américaine du cœur l’a officiellement déclaré: écouter Taylor Swift et Beyoncé est bon pour votre cœur et, très probablement, pour le cœur des autres.

Plus spécifiquement, l’Association a tweeté que les chansons des artistes, « You’re Losing Me » de Taylor Swift…

…et « Virgo’s Groove » de Beyoncé, ont toutes deux « le bon rythme pour la réanimation avec les mains ».

En cas d’effondrement dû à un problème cardiaque, la RCP ou Réanimation cardio-pulmonaire est effectuée comme mesure d’aide à la circulation sanguine du cœur. Ainsi, il est important que les compressions se produisent à un rythme cardiaque sain, que l’American Heart Association définit comme étant de 100 à 120 battements par minute.

Pour aider à maintenir le rythme, l’AHA recommande depuis longtemps de fredonner ou de chanter des chansons spécifiques. « Poker Face » ou « Just Dance » de Lady Gaga et « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston sont d’excellents exemples d’un rythme de battement cardiaque, bien que, grâce à The Office, la chanson de RCP la plus populaire soit « Stayin’ Alive » des Bee Gees.

Maintenant que Swift et Beyoncé sont sur la liste, « You’re Losing Me » ou « Virgo’s Groove » pourraient aussi être les prochains succès qui sauvent des vies!

Comme indiqué par l’AHA sur X la semaine dernière:

Les paroles peuvent être déchirantes mais la rythme peut sauver le coeur », « You’re Losing Me » a 103 bpm, se situant ainsi entre la plage recommandée de 100 à 120 bpm. Cela dit, l’idée de « perdre » quelqu’un ou qu’un « coeur ne battra plus pour toi » pourrait ne pas être la plus utile pendant la RCP. À 100 bpm, « 22 (Version de Swift) » de Swift fonctionnera aussi bien en tant que substitut.

Vous n’y avez peut-être jamais pensé, mais l’entité dédiée à la santé cardiaque dit que ça fonctionne!

Quant à la chanson « Virgo’s Groove » de Beyoncé, elle est un hommage sensuel à la scène disco des années 70, bien que son rythme doux et constant soit également parfait pour un cœur, selon l’AHA.

Son album Renaissance de 2022 n’est pas non plus nouveau dans le monde de la RCP, avec son principal single « Break My Soul » à 115 bpm.

Comment effectuer la RCP?

Allongez la victime sur le dos sur une surface ferme. Vérifiez que les voies respiratoires sont dégagées en effectuant deux insufflations par bouche-à-bouche.

Placez vos deux mains sur le centre de la poitrine de l’individu, laissez vos bras tendus et croisez vos doigts.

Ensuite, comprimez la poitrine de la victime avec le poids de votre corps, de manière rapide et profonde. Il devrait y avoir entre 80 et 100 compressions par minute.

N’interrompez pas la procédure même pendant le transport éventuel de la victime. À propos, il convient de souligner qu’en cas d’enfant, la compression doit être effectuée avec les extrémités des doigts et chez les adolescents, avec une seule main, compris?



