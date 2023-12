Google fermera l’application Google Podcasts l’année prochaine

En septembre dernier, Google a annoncé qu’il fermerait son application Google Podcasts. Cependant, à l’époque, l’entreprise n’a pas annoncé quand elle le ferait. Maintenant, Google a annoncé qu’il fermerait son application Google Podcasts en avril 2024. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la transition plus large de l’entreprise visant à investir davantage dans les outils et les fonctionnalités de podcast sur YouTube Music. La démarche vise à consolider ses offres de podcasts et à fournir une seule destination pour la musique et les podcasts.

Google Podcasts (2016-2024) est la troisième tentative de Google de créer une application de podcast. Google Podcasts est le troisième des nombreux essais de Google pour se lancer dans le podcasting. L’entreprise a précédemment lancé Google Listen (2009-2012) et Google Play Music Podcasts (2016-2020). Cependant, ces applications n’ont pas fait beaucoup de bruit. Après la fermeture de Google Podcasts, Google recommande aux utilisateurs de migrer vers YouTube Podcasts, le quatrième produit lancé en 2022, ou vers YouTube Music.

Transition vers YouTube Podcasts

La décision de Google de mettre fin à l’application Google Podcasts est en faveur de sa quatrième application de podcast, YouTube Podcasts, qui a été lancée en 2022. L’entreprise a repensé ses capacités de podcast, notamment en supprimant les podcasts jouables des pages de résultats des recherches et en déployant de nouvelles fonctionnalités. Google s’engage à être transparent dans la communication des futurs changements à ses utilisateurs et aux podcasteurs.

Google Podcasts a été lancé en juin 2018, il y a donc cinq ans. Les utilisateurs peuvent s’abonner et écouter leur contenu de podcast préféré dans l’application. Elle est compatible avec plusieurs appareils tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les enceintes intelligentes. Il existe également différentes catégories, notamment la comédie, les actualités, l’histoire, la musique, les affaires, la télévision et le cinéma, l’éducation, la santé et la forme physique, la technologie, l’art, la science, les sports et de nombreux autres domaines.

Plan de migration et de transition

Pour faciliter une transition en douceur pour les utilisateurs, Google a prévu un plan de migration pour ceux qui utilisent actuellement l’application Google Podcasts. Les utilisateurs auront jusqu’en avril 2024 pour continuer à utiliser l’application. Pour ceux qui souhaitent passer de Google Podcasts à YouTube Podcasts, Google a fourni un bouton à un clic à music.youtube.com/transfer_podcasts.

Cet outil de migration est assez simple car il s’agit d’une solution à un clic. De plus, les utilisateurs peuvent exporter leurs abonnements Google Podcasts sous forme de fichier OPML sur podcasts.google.com, les exportations étant disponibles jusqu’en août 2024. Le fichier OPML est un format de fichier spécifié par XML de leurs émissions. Les utilisateurs peuvent télécharger et importer le fichier dans des applications prenant en charge le format. Les utilisateurs peuvent également ajouter des flux RSS de podcast à YouTube Music à l’avance. Cela inclut les programmes qui ne sont pas actuellement hébergés par YouTube.

Impact sur les utilisateurs et les podcasteurs

La fermeture de l’application Google Podcasts aura des implications pour les utilisateurs et les podcasteurs. Bien que la transition vers YouTube Podcasts vise à offrir une expérience de podcast améliorée, elle nécessitera aux utilisateurs de s’adapter à une nouvelle plateforme. Les podcasteurs devront également prendre en compte l’impact de cette transition sur leur portée et leur engagement auprès de leur public. L’investissement accru de Google dans l’expérience de podcast sur YouTube Music devrait offrir des analyses améliorées et une découverte améliorée pour les podcasteurs.

Notre avis

La décision de Google de fermer l’application Google Podcasts en avril 2024 marque un changement significatif dans sa stratégie de podcast. L’accent mis par l’entreprise sur la consolidation de ses offres de podcast et sur l’investissement dans l’expérience de podcast sur YouTube Music reflète l’évolution du paysage de la consommation de contenu audio. Alors que les utilisateurs et les podcasteurs se préparent à cette transition, Google a établi un plan de migration et fourni des ressources pour faciliter le passage en douceur à des plateformes de podcast alternatives.

