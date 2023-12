DOOGEE N50 Pro: Un smartphone solide, léger, performant et pas cher

Le tout nouveau DOOGEE N50 Pro est un smartphone costaud, mais aussi léger, ce qui est encore très rare sur ce marché. Ce téléphone dispose d’une conception robuste et élégante, et, avec son poids faible de 193g, on peut considérer ce smartphone comme un poids plume sur ce type de segment. Sa conception monocoque avec un dos courbé offre un confort supplémentaire, le rendant non seulement ultra-maniable mais aussi agréable à porter en main dans des conditions difficiles. Dans cet article découvrons ensemble toutes les spécifications intéressantes de ce nouveau téléphone.

Écran HD+ de 6,52″ et performance audio

L’écran HD+ de 6,52″ du N50 Pro offre un affichage précis et, grâce à sa conception en « goutte d’eau », la caméra selfie avant ne prend que peu de place.

En matière d’audio, le N50 Pro ne fait pas de compromis. Il est conçu pour offrir une performance audio fidèle, vous permettant de vous immerger dans un monde de son clair et de qualité. De plus, le DOOGEE N50 Pro est doté d’un port d’écouteurs 3,5 mm pour vous garantir un divertissement ininterrompu avec une qualité sonore stéréo.

Processeur Octa Core puissant et large RAM

Un processeur Octa Core Spreadtrum T606 pilote le N50 Pro, fournissant une performance à la hauteur d’une expérience fluide lors du maniement du téléphone. Fonctionnant à une fréquence de 1,6GHz, il offre une bonne rapidité et efficacité. Dites adieu au lag et bonjour aux jeux sans interruption.

Avec jusqu’à 20Go de RAM (8Go de base + jusqu’à 12Go de RAM étendue), ce téléphone offre également une expérience de multitâche fluide. Avec cette technologie, vous pouvez opérer rapidement et sans problème.

Double appareil photo Samsung® AI (50MP + 2MP)

En étant équipé d’un appareil photo principal de 50MP et d’un appareil photo macro de 2MP, ce smartphone vous permet d’explorer en détails vos sujets. De plus grâce à la technologie AI embarquée, vous pouvez transformer des scènes ordinaires en moments mémorables avec une superbe qualité d’image.

Pour les amoureux de selfie, le DOOGEE N50 Pro est doté d’une caméra frontale Samsung® de 8MP. Cette fonctionnalité vous permet de prendre des selfies bien définis avec une précision des couleurs et des détails bien dosés.

Large stockage et connectivité accrue

Le N50 Pro dispose d’un stockage conséquent de 256Go, extensible jusqu’à 1To (via une carte TF). Vous aurez donc l’espace nécessaire pour stocker de nombreuses vidéos, photos et documents.

De plus, le N50 Pro est équipé de deux emplacements pour cartes SIM et prend en charge le Wi-Fi bi-bande, vous garantissant donc une connectivité efficace. Avec deux emplacements pour cartes SIM, vous pouvez facilement gérer deux numéros à la fois, sans avoir à jongler entre deux appareils.

Déverrouillez facilement votre téléphone avec la reconnaissance d’empreintes digitales et le Face Unlock

La reconnaissance d’empreintes digitales est une caractéristique clé du N50 Pro. Oubliez les mots de passe ou les motifs compliqués, avec le N50 Pro, vous pouvez déverrouiller votre téléphone en un instant à l’aide de votre empreinte digitale. En combinant un design ergonomique et une technologie de détection de pression dynamique, ce smartphone vous permet d’accéder instantanément à toutes ses fonctionnalités avec une simple pression du doigt.

Le DOOGEE N50 Pro prend également en charge Face Unlock. Grâce à la technologie de détection de visage avec précision, vous pouvez déverrouiller votre téléphone, accéder à des applications sécurisées et profiter de nombreuses autres fonctionnalités avec un simple regard.

Android 13 : une expérience personnalisée, sécurisée et fluide

Avec Android 13 installé sans surcouche opérateur, le N50 Pro vous offre une expérience personnalisée, sécurisée et fluide. Grâce à une refonte visuelle ergonomique, vous pouvez facilement adapter l’interface à votre goût. Profitez d’une sécurité renforcée grâce aux nouvelles fonctionnalités de confidentialité et améliorez votre expérience de jeu.

Car il faut se reposer après une journée éreintante, ce smartphone prend en charge le codec Widevine L1 et facilite la visualisation de vidéos de haute qualité. Que vous regardiez des films en streaming, des séries en rafale ou que vous découvriez de nouveaux contenus, vous accéderez à la haute résolution sur Disney+, Hulu, HBO Max, Amazon Prime Video…

Batterie conséquente et système de navigation précis

Le DOOGEE N50 Pro est équipé d’une batterie robuste de 4200mAh. Plus besoin de craindre l’épuisement de la batterie, cette capacité peut vous accompagner du lever au coucher du soleil. De plus, ce smartphone est compatible avec la charge rapide de 18W, vous permettant de recharger rapidement votre appareil lorsque vous en avez besoin.

Côté navigation, le N50 Pro dispose d’un système de navigation avancé, garantissant une grande précision. Que ce soit par GPS, Glonass, Galileo, Beidou ou AGPS, vous pouvez bénéficier d’une précision de localisation sans précédent, vous offrant des directions précises vers vos destinations souhaitées.

Ce smartphone est fourni avec son chargeur rapide, ce qui est plutôt rare aujourd’hui. Un câble USB-C est également compris, ainsi qu’une protection d’écran préinstallée, un manuel et un poinçon pour ouvrir le tiroir SIM.

DOOGEE N50 Pro: Prix et promotion

Si vous êtes intéressé par ce smartphone robuste et léger, vous êtes au bon moment au bon endroit ! Une promotion est actuellement en cours sur le DOOGEE N50 Pro jusqu’au 31 décembre. Le prix d’origine de 169,99 € est réduit à 132,99 € en utilisant le code promotionnel : AOZ4C9PC.

Le N50 Pro est disponible en trois couleur, Menthe verte, Viole lavande et Noir granit.