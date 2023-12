Téléchargez Google Camera 8.9 pour Moto G84

La caméra est l’un des points forts du smartphone Moto G84. Le téléphone est livré avec un appareil photo double objectif de 50 MP et capture de belles photos détaillées. Heureusement, ce milieu de gamme prend en charge les applications de caméra tierces, y compris l’application Pixel Camera, également connue sous le nom de portage GCam mod. Vous pouvez télécharger ici Google Camera pour Moto G84.

Google Camera pour Moto G84 [Meilleure GCam 8.9]

Le Motorola G84 est le téléphone de la série G le plus premium et le plus récent. L’ensemble de caméras du milieu de gamme est composé d’un capteur principal Samsung ISOCELL S5KGN9 de 50 MP, tandis que le capteur secondaire est un objectif ultra grand-angle de 8 MP. En termes de logiciel, l’application de caméra par défaut sur le Moto G84 est typique de Motorola. L’application prend en charge des fonctionnalités telles que la vision nocturne, le mode professionnel et bien d’autres.

Il ne fait aucun doute que le Moto G84 prend de bonnes photos dans presque toutes les conditions. De plus, vous pouvez télécharger le portage GCam mod pour améliorer la qualité des photos. La dernière version de GCam 8.9 prend en charge des fonctionnalités telles que Night Sight, le mode astrophotographie, SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, la prise en charge RAW, et bien plus encore. Voyons maintenant comment télécharger et installer Google Camera sur votre Moto G84.

Télécharger Google Camera pour Moto G84

Tout comme les autres téléphones de la série G de Moto, le nouveau G84 prend en charge l’API Camera2 dès sa sortie de la boîte. Bien qu’il existe plusieurs ports GCam disponibles sur le Web, voici les trois meilleurs ports fonctionnels que vous pouvez utiliser sur votre smartphone. La dernière version de GCam 8.9 de BSG, GCam 8.7 d’Arnova8G2 et GCam 7.3 d’Urnyx05. Voici les liens de téléchargement.

Télécharger GCam pour Moto G84 ( GCam_8.1.101_Wichaya_V1.1.apk )

Téléchargez GCam 8.6 pour Moto G84 [ MGC_8.6.263_A11_V7.apk ]

Téléchargez GCam 8.9 pour Moto G84 [GCam 8.9 – MGC_8.9.097_A11_V3_MGC.apk ]

Une fois que vous avez téléchargé l’application sur votre smartphone, vous devez apporter quelques modifications aux paramètres de l’application avant de commencer à l’utiliser. Bien sûr, pour de meilleures performances et résultats. Dans cette section, vous pouvez vérifier les paramètres que nous vous recommandons d’appliquer avant de commencer à utiliser l’application.

Paramètres recommandés (pour GCam 8.1)

Ouvrez l’application GCam sur votre smartphone > Paramètres > Paramètres modifiés Caméra auxiliaire > Caméra auxiliaire arrière Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Activer Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Caméra arrière 1 réglée sur 0 Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Caméra arrière 2 réglée sur 2 Caméra auxiliaire > Réglage manuel de l’ID de la caméra > Caméra frontale (principale) réglée sur 1



Vous pouvez également modifier d’autres paramètres dans la section avancée disponible dans la page des paramètres de développeur, non seulement cela, mais vous pouvez également modifier le modèle de l’appareil si vous le souhaitez.

Captures d’écran :

C'est tout. Commencez à prendre des photos éclatantes et superbes directement depuis votre Moto Edge 40 Neo.

