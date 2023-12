OnePlus Nord 3 commence à recevoir la mise à jour Android 14 stable (OxygenOS 14)

Un autre téléphone OnePlus a rejoint la classe Android 14 et OxygenOS 14. OnePlus Nord 3 est le dernier à recevoir la mise à jour stable Android 14. La mise à jour Android 14 pour l’appareil était précédemment disponible via le programme de bêta fermée et de bêta ouverte. La société a déjà publié Android 14 pour OnePlus 11 et OnePlus 11R.

OnePlus a officiellement annoncé Android 14 stable pour OnePlus Nord 3 via un post de la communauté. La mise à jour est d’abord déployée pour les utilisateurs qui ont précédemment opté pour la bêta fermée ou la bêta ouverte. Et bientôt, la mise à jour sera disponible pour tous dans quelques semaines. Elle est actuellement disponible en Inde, mais devrait être déployée dans d’autres régions prochainement.

OxygenOS 14 basé sur Android 14 est la première mise à jour majeure pour OnePlus Nord 3. La mise à jour est disponible avec le numéro de build CPH2491_14.0.0.100(EX01). Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, de nouvelles fonctionnalités et des changements sont disponibles avec la mise à jour. Voici le journal des modifications officiel.

Journal des modifications d’Android 14 pour OnePlus Nord 3

Service Pantanal

Ajoute Fluid Cloud, une manière d’interagir avec des formes morphing qui vous permet de voir des informations à jour d’un coup d’œil.

Efficacité intelligente

Ajoute File Dock, où vous pouvez faire glisser et déposer pour transférer du contenu entre des applications et des appareils.

Ajoute Content Extraction, une fonctionnalité qui peut reconnaître et extraire du texte et des images de l’écran en un seul clic.

Ajoute Smart Cutout, une fonctionnalité qui peut séparer plusieurs sujets dans une photo de l’arrière-plan pour les copier ou les partager.

Connectivité multi-appareils

Améliore Shelf en ajoutant plus de recommandations de widgets.

Sécurité et confidentialité

Améliore la gestion des autorisations liées aux photos et aux vidéos pour un accès plus sécurisé par les applications.

Optimisation des performances

Améliore la stabilité du système, la vitesse de démarrage des applications et la fluidité des animations.

Design Aquamorphique

Améliore le design Aquamorphique avec un style de couleurs naturel, doux et plus clair pour une expérience couleur plus confortable.

Ajoute des sonneries sur le thème Aquamorphique et revampe les sons de notification du système.

Améliore les animations système en les rendant encore plus fluides.

Soin de l’utilisateur

Ajoute un AOD de suivi du carbone qui visualise les émissions de carbone que vous évitez en marchant au lieu de conduire.

La mise à jour Android 14 pour Nord 3 est déployée progressivement à partir des utilisateurs de bêta fermée et de bêta ouverte. Elle devrait être disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines. Les utilisateurs de OnePlus ont également la possibilité d’installer manuellement la mise à jour immédiatement. Toutes les applications tierces disposent d’une option pour trouver facilement les fichiers OTA incrementaux.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

