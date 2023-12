realme GT5 Pro avec une énorme batterie de 5400mAh et un refroidissement iceberg 3VC sorti

realme a tenu une conférence de lancement du realme GT5 Pro cet après-midi et a officiellement annoncé la sortie du realme GT5 Pro. Ce dispositif est le dernier téléphone phare de la marque chinoise et il est équipé de la dernière puce Snapdragon du marché. Bien qu’il propose des fonctionnalités de premier plan, son prix est assez raisonnable puisqu’il débute à 3 399 yuans (environ 478 dollars).

Détails de la sortie du realme GT5 Pro

Design et apparence

En termes d’apparence, le realme GT5 Pro adopte un design de lentille à trajectoire de lumière d’étoile. Il utilise également le premier cadre central en aluminium super dur de l’industrie. La société affirme que ce cadre est plus solide que l’alliage de titane. L’écran est à la fois droit et courbé. Cela signifie que l’écran a une apparence droite mais une sensation courbée. La largeur du menton n’est que de 1,94 mm, prétendant défier le menton le plus étroit sur les écrans courbés.

realme GT5 Pro propose trois options de couleur, dont le noir (nuit étoilée), l’orange brûlée et la craie blanche. Ce dispositif est fabriqué avec une technologie de nano-peau de haute qualité, qui est résistante à l’usure plus de 500 000 fois. Il est également agréable au toucher et plus résistant à l’usure. La version noire utilise une technologie de verre AG Flash Star. La lumière et l’ombre ressemblent à des étoiles.

Affichage

En ce qui concerne l’affichage, le realme GT5 Pro utilise un écran personnalisé et unique. L’affichage a été développé conjointement par realme et BOE. La société affirme que l’écran peut concurrencer l’écran 1.5K le plus puissant du monde et conduire la luminosité de l’écran vers l’ère 4K+. L’appareil utilise un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2780×1264. L’affichage utilise le matériau lumineux BOE S1 (c’est-à-dire BOE X1) et possède la plus haute luminosité de crête de l’industrie, atteignant 4500 nit. Il peut atteindre une luminosité manuelle allant jusqu’à 1000 nit et une luminosité globale allant jusqu’à 1600 nit. Il prend également en charge l’affichage haute dynamique Pro-XDR et la lecture vidéo Dolby Vision HDR.

De plus, l’écran prend en charge une protection oculaire ultime, la nouvelle génération 8T LTPO et le gradateur PWM 2160 Hz. En plus de la gradation DC haute luminosité, il possède la certification Rheinland Global Eye Protection 3.0. Le nouvel écran prend également en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un toucher instantané de 2160 Hz, une gradation sur 20 000 niveaux et un taux de rafraîchissement personnalisé.

Déverrouillage par empreinte palmaire et contrôle gestuel AI

Le realme GT5 Pro est également équipé d’une nouvelle technologie appelée déverrouillage rapide par empreinte palmaire. Le déverrouillage par empreinte palmaire du realme GT5 Pro a subi plus de 10 000 entraînements de modèle. La société affirme que sa vitesse de déverrouillage est comparable à celle du déverrouillage facial. Il se déverrouille de manière sécurisée et a réussi les tests de millions d’attaques à 100%.

De plus, ce nouveau téléphone prend également en charge le contrôle gestuel AI. Il peut réaliser des interactions à l’air telles que les clics, les balayages et les pauses d’écran. Il prend également en charge 12 types de gestes à l’air libre et peut être utilisé pour balayer des vidéos courtes, aimer et prendre des captures d’écran dans les airs. Cependant, certains de ces gestes sont actuellement exclusifs à certaines applications comme Douyin. Il est important de souligner que le realme GT5 Pro est également le premier de l’industrie à déverrouiller rapidement les empreintes palmaires.

Puce et performances

En termes de performances, le realme GT5 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Il utilise également un système de refroidissement iceberg 3VC d’une surface de 12 000 mm² et d’une conductivité thermique équivalente six fois supérieure. De plus, le panneau de performance Geek 2.0 a été lancé, permettant la planification double GPU+CPU pour la première fois.

realme GT5 Pro présente un moteur de ray tracing pour les jeux vidéo exceptionnel. Il est l’un des premiers à prendre en charge le jeu mobile « Backwater Cold » Light Tracing 2.0. Cet appareil prend en charge une mémoire spécifique au jeu Pro et un moteur de toucher e-sports de 2160 Hz. C’est le premier mode de toucher diaphragme de l’industrie pour optimiser le toucher hors écran et le toucher de bord.

Caméra

Au niveau de la caméra, cet appareil adopte un nouveau système d’imagerie ultra-lumineux et d’ombre. Il est équipé des doubles objectifs phares de Sony pour la lumière et l’ombre. Il améliore également pleinement l’algorithme du moteur ultra-lumineux et sombre. Le nouveau téléphone dispose d’un appareil photo principal arrière de 50 MP (Sony LYT-808, 1/1,4″, OIS) + un objectif macro ultra grand angle de 8 MP (Sony IMX355) + un téléobjectif périscope de 50 MP (Sony IMX890). Il prend également en charge un capteur de téléobjectif macro et est fourni avec une caméra frontale de 32 MP (Sony IMX615).

Ce téléphone portable est équipé du capteur principal ultra-lumineux et sombre LYT-808 de Sony, qui a une taille de plus de 1 pouce. Il prend en charge la perception sémantique AI, l’amélioration de la qualité d’image et le calcul de la lumière et de l’ombre. Grâce à cela, il peut améliorer de manière globale l’effet de l’image. Il prend également en charge la capture ultra-lumineuse et sombre pour obtenir une plage dynamique super HDR sans décalage. De plus, il prend en charge le super mode nocturne ProLight, le traitement sans perte du domaine RAW et la restitution des couleurs nocturnes.

realme GT5 Pro s’associe également à Qualcomm et ArcSoft pour lancer le premier système d’imagerie téléobjectif ultra-core. Il est équipé du téléobjectif à super lumière et ombre IMX890. Il dispose d’un capteur d’appareil photo principal phare et est connu pour défier l’objectif téléobjectif périscope le plus bas de l’industrie. De plus, il propose un zoom optique 3x, un zoom sans perte 6x, des gros plans téléobjectifs et des portraits téléobjectifs en basse lumière. Le nouveau téléphone est également le premier téléphone Android à prendre en charge l’enregistrement en HDR Dolby Vision avec le téléobjectif et l’appareil photo principal, jusqu’au format 4K.

Batterie, charge et refroidissement

Pour rester allumé, le realme GT5 Pro est équipé d’une batterie géante de 5400 mAh qui prend en charge une charge flash ultrarapide de 100W. Il prend également en charge la charge flash sans fil de 50W pour la première fois. Cet appareil lance également la base de charge sans fil AIRVOOC 50W, au prix de 329 yuans (environ 46 dollars). Le nouveau téléphone prend également en charge l’USB 3.2 et offre une capacité de stockage maximale de 1 To.

Refroidissement iceberg 3VC

Cet appareil est également doté pour la première fois de la structure de dissipation thermique iceberg 3VC. Sa surface totale de dissipation thermique VC peut atteindre 12 000 centimètres carrés. La société l’appelle le plus grand VC de refroidissement de l’industrie. Cet ensemble de dissipation thermique iceberg 3VC est connu sous le nom de « défi au VC de dissipation thermique le plus puissant de l’industrie ». Il a une conductivité thermique équivalente six fois supérieure et peut atteindre un refroidissement maximal de la source de chaleur centrale de 21,8 °C.

Cet appareil est le premier à utiliser une architecture de dissipation de chaleur 3VC 3D, qui est en alliage de cuivre. realme affirme qu’elle peut améliorer les capacités de dissipation de chaleur verticale. Cela permettra d’obtenir de meilleures performances de dissipation de chaleur et de réduire l’épaisseur de 33%.

En termes de tests réels, le taux de rafraîchissement moyen de l’appareil atteint 119,79 images par seconde et il atteint une température maximale de 43,2 °C lorsqu’il fonctionne avec « Honor of Kings » pendant 2 heures à 120 images par seconde et une qualité d’image maximale. De plus, après que l’appareil ait fonctionné avec « Genshin Impact » (60 images par seconde, qualité d’image maximale) pendant 30 minutes, le taux de rafraîchissement moyen atteint 59,41 images par seconde.

Système d’exploitation

Le realme GT5 Pro est le premier téléphone mobile à être fourni avec realme UI 5.0. Ce système bénéficiera de 4 ans de mise à jour de système et de 3 mises à jour majeures d’Android. realme UI 5.0 prend en charge la nouvelle forme interactive de Fluid Cloud et les rappels de notification peuvent être obtenus en un coup d’œil. La gestion des fichiers prend en charge une station de transfert de fichiers, un espace de travail portable et l’ouverture des fichiers à volonté.

Prix et disponibilité

Le realme GT5 Pro est disponible en précommande à partir de 15h30 aujourd’hui et sera mis en vente via tous les canaux à partir de 10 heures le 14 décembre. La première vente bénéficie d’une réduction temporaire de 101 yuans (environ 14 dollars). Les prix spécifiques sont les suivants :

12 Go + 256 Go – 3298 yuans (environ 464 dollars)

16 Go + 256 Go – 3598 yuans (environ 506 dollars)

16 Go + 512 Go – 3898 yuans (environ 549 dollars)

16 Go + 1 To – 4198 yuans (environ 591 dollars)

