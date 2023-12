Mise à jour « Pixel Feature Drop » de décembre 2023 : 16 nouvelles fonctionnalités

Google a publié le dernier Pixel Feature Drop de l’année. Les Pixel Feature Drops sont disponibles sur les appareils Pixel éligibles chaque trimestre. Et ces mises à jour n’apportent que des fonctionnalités aux appareils Pixel. Le Pixel Feature Drop de décembre 2023 est rempli de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Récemment, Google a également publié une mise à jour de Feature Drop pour tous les appareils Android que vous pouvez consulter ici.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur Pixel 5a (5G), Pixel 6/6 Pro/6a, Pixel 7/7 Pro/7a, Pixel 8/8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet et Pixel Watch. Voyons maintenant quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour de Pixel Drop.

Résumé dans Recorder

Il s’agit d’une fonctionnalité exclusive au Pixel 8 Pro qui résume l’audio enregistré dans l’application Recorder. La fonctionnalité ne nécessite pas de connexion Internet. Elle est réalisée à l’aide de Gemini Nano, le modèle d’IA de Google.

Réponse intelligente dans Gboard

Une autre fonctionnalité exclusive au Pixel 8 Pro qui sera très utile pour gagner du temps. Lorsque l’utilisateur reçoit un message, le Gboard propose une réponse prête à envoyer en la sélectionnant simplement. D’après ce que Google a montré dans une vidéo, l’IA est plutôt bonne pour choisir les bonnes réponses.

Actuellement, elle est en version de prévisualisation et disponible dans WhatsApp, mais elle sera disponible pour plus d’applications en 2024.

Amélioration de l’amélioration de la vidéo avec Night Sight

La fonctionnalité Video boost du Pixel 8 Pro prend désormais en charge les vidéos Night Sight. Video boost ajuste la couleur, l’éclairage, la stabilisation et le bruit pour rendre la vidéo plus détaillée et stabilisée. Pour utiliser cette fonction, les utilisateurs doivent télécharger la vidéo dans le cloud et ils obtiendront une meilleure vidéo en sortie. Il nécessite un matériel spécifique pour fonctionner, il n’est donc actuellement disponible que sur le Pixel 8 Pro.

Night Sight en accéléré

Dans la série Pixel 8, le mode Night Sight est désormais disponible pour les vidéos en accéléré. Ainsi, si vous souhaitez enregistrer un time lapse dans des conditions de faible luminosité, cela vous sera utile. Les conditions pour le time lapse s’appliquent toujours, comme poser votre téléphone sur une surface stable.

Portrait Light

Améliorez les nouvelles ou les anciennes photos de portrait qui ont une mauvaise luminosité. Il utilise l’IA pour équilibrer la lumière en supprimant les ombres dures. Il peut être accessible depuis Google Photos. La fonctionnalité est disponible pour les téléphones Android 14 éligibles, à l’exception du Pixel 5a 5G.

Amélioration de l’effacement de la photo

La fonctionnalité d’effet de la photo s’est améliorée. Elle est désormais meilleure pour affiner les images de chiens et de chats, en plus des fonctionnalités déjà disponibles. La fonctionnalité est disponible pour tous les appareils Pixel Android, à l’exception du Pixel 5a 5G.

Aperçu à double écran

Sur le Pixel Fold, la vue de la caméra est visible à la fois sur l’écran intérieur et extérieur. Depuis l’écran intérieur, vous pouvez prendre des photos, tandis que depuis l’écran extérieur, vous pouvez ajuster votre pose en voyant l’aperçu.

Appareil en tant que webcam

Nous savons tous que la caméra intégrée des ordinateurs portables est mauvaise, mais maintenant vous pouvez utiliser votre téléphone Pixel comme une caméra pour votre ordinateur portable. Il vous suffit de connecter votre téléphone Pixel à l’ordinateur via USB. Cette fonctionnalité est disponible pour les Pixel 6 et les nouveaux appareils.

Fonction de nettoyage

La nouvelle fonctionnalité de nettoyage du Pixel peut supprimer les taches, les traces et les plis des documents numérisés. Vous pouvez y accéder depuis l’application Appareil photo. Disponible pour tous les appareils, à l’exception du Pixel 5a 5G.

Améliorations du gestionnaire de passkey et de mot de passe

Le gestionnaire de mots de passe de Google peut désormais identifier les comptes qui acceptent les passkeys, ainsi qu’une manière facile de les ajouter. Disponible pour tous les téléphones Pixel (Android 14).

Mode de réparation

C’est similaire au mode de maintenance sur les téléphones Galaxy. Les utilisateurs peuvent l’activer avant d’envoyer ou de laisser l’appareil au centre de service ou à un atelier de réparation. Lorsqu’il est activé, les données sont protégées et inaccessibles aux utilisateurs non autorisés. Disponible sur les téléphones Pixel 6 et les modèles plus récents, à l’exception du Pixel 6a et de la tablette Pixel.

Réponses plus intelligentes dans l’écran d’appel

Google Assistant montre désormais des réponses contextuelles dans l’écran d’appel. Au cas où vous ne souhaiteriez pas parler, vous pouvez utiliser ces réponses qui seront lues à voix haute à l’appelant.

La fonction d’écran d’appel est désormais également disponible sur Pixel Watch.

Appels clairs sur Pixel Tablet

Avec l’aide de l’IA, les appels sur Pixel Tablet sont clairs car elle réduit le bruit de fond et améliore votre voix.

Audio spatial avec suivi de la tête sur Pixel Tablet

Pixel Tablet prend désormais en charge l’audio spatial pour profiter d’un son surround lors du visionnage de films ou d’émissions. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’associer vos Pixel Buds Pro et de profiter d’un son immersif.

Les autres fonctionnalités incluent :

Direct My Call et Hold For Me étendus aux numéros non gratuits. Et ils sont désormais également disponibles au Royaume-Unis.

Météo et horloge réunies

La mise à jour de Pixel Feature Drop est en cours de déploiement sur Pixel 5a 5G et les téléphones plus récents. Elle est déployée progressivement et le déploiement se poursuivra au cours des prochaines semaines. Certaines fonctionnalités d’IA ne sont disponibles que sur le Pixel 8 Pro. Vérifiez l’image ci-dessus pour savoir quelles fonctionnalités sont disponibles sur votre téléphone ou non. Profitez des nouvelles fonctionnalités de Pixel.

