Le Japon prévoit un nouveau alunissage le 20 janvier après une tentative avortée plus tôt cette année

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a annoncé le 5 décembre que sa sonde robotique « Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) » devait être lancée le 20 janvier de l’année prochaine. Le premier atterrissage lunaire du Japon a été réalisé aux premières heures du matin. Rappelons qu’plus tôt cette année, le plan ambitieux du Japon visant à réaliser le premier atterrissage sur la lune du pays a été contrarié lorsque la société privée spatiale ispace a perdu le contact avec son engin spatial, la mission HAKUTO-R Mission 1 (M1), quelques instants avant l’atterrissage prévu.

La mission, conçue pour être le premier atterrissage commercial sur la lune, visait à collecter des images et des données afin d’informer les futurs efforts d’exploration lunaire du Japon. L’échec constitue un coup dur pour le Japon, qui s’est fixé pour objectif d’envoyer des astronautes sur la lune d’ici la fin des années 2020. Malgré ce revers, le pays reste déterminé à explorer la lune, avec des projets de missions futures déjà en préparation. Avant de discuter de son dernier plan pour le 20 janvier de l’année prochaine, examinons son échec plus tôt cette année.

La tentative d’atterrissage ratée

La mission HAKUTO-R Mission 1 (M1) a été conçue par l’entreprise japonaise ispace et a été lancée au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9. L’engin spatial était équipé d’un mini rover lunaire destiné à parcourir la surface lunaire et à recueillir des données précieuses. D’autres charges utiles à bord de l’atterrisseur comprenaient une batterie à semi-conducteurs, un ordinateur de vol alimenté par l’intelligence artificielle et une caméra à 360 degrés. La mission visait également à participer à un programme de la NASA visant à réclamer et transférer la propriété du régolithe lunaire.

Environ une heure avant l’atterrissage prévu, le M1 de 2,3 mètres de haut a entamé sa phase d’atterrissage, resserrant progressivement son orbite autour de la lune, passant de 62 miles au-dessus de la surface à environ 15 miles. Cependant, la mission a rencontré des difficultés et l’engin spatial s’est écrasé lors de sa tentative d’atterrissage. Les contrôleurs de vol ont perdu le contact avec lui quelques instants avant l’atterrissage prévu.

Expliquant la raison de l’échec de l’atterrissage, le directeur de la technologie Ryo Ujiie a déclaré lors d’une conférence de presse

« Il est apparemment tombé en chute libre vers la surface car il était à court de carburant pour allumer ses propulseurs »,

Signification et projets futurs

L’échec de la mission HAKUTO-R Mission 1 (M1) constitue un revers important pour les efforts d’exploration lunaire du Japon. Le pays s’est fixé pour objectif d’envoyer des astronautes sur la lune d’ici la fin des années 2020, et le succès de la mission aurait été une étape importante vers la réalisation de cet objectif. Malgré ce revers, le Japon reste attaché à l’exploration lunaire, avec des projets de futures missions déjà en préparation.

Le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a exprimé la détermination du pays à poursuivre ses efforts d’exploration lunaire, déclarant que, bien qu’il soit triste que la mission n’ait pas réussi, le Japon voulait que ispace « continue à essayer » car ses efforts étaient importants pour le développement du pays. L’échec de la mission met également en évidence les défis de l’exploration spatiale, l’atterrissage sur des corps célestes étant particulièrement difficile. Comme le PDG de ispace, Takeshi Hakamada, s’est engagé à réessayer, il est clair que les ambitions d’exploration lunaire du Japon ne sont pas découragées par ce revers.

L’échec de la mission HAKUTO-R Mission 1 (M1) est un rappel des difficultés et des risques associés à l’exploration spatiale. Malgré ce revers, l’engagement du Japon envers l’exploration lunaire reste solide. Les leçons tirées de la mission ratée seront précieuses pour orienter les futurs efforts d’exploration lunaire, et l’expérience du Japon contribuera aux connaissances collectives des efforts de l’humanité dans l’espace.

Dernière annonce pour un atterrissage sur la lune le 20 janvier

Le Japon ne laisse pas l’échec de la mission HAKUTO-R Mission 1 (M1) stopper ses projets. Selon le plan, la sonde entrera en orbite lunaire le 25 de ce mois. Elle commencera sa descente aux alentours de minuit le 20 janvier de l’année prochaine et atterrira environ 20 minutes plus tard.

Le détecteur SLIM mesure 2,7 mètres de long et a été lancé le 6 septembre à bord d’une fusée japonaise H-2A. Il est accompagné d’un télescope spatial à rayons X appelé XRISM. XRISM a été déployé avec succès en orbite terrestre basse, tandis que SLIM a commencé son voyage vers la lune. Si SLIM réussit à atterrir, le Japon deviendra le cinquième pays à poser une sonde sur la lune. Les autres pays qui ont réussi cet exploit sont l’Union soviétique, les États-Unis, la Chine et l’Inde. Cet atterrissage pourrait également ouvrir la porte à des missions d’exploration plus ambitieuses du Japon à l’avenir.

Les responsables de JAXA ont déclaré : « SLIM vise à réaliser un atterrissage précis avec une marge d’erreur de moins de 100 mètres. Il s’agira d’un atterrissage d’une précision sans précédent sur un corps gravitationnel tel que la lune. Ses résultats devraient contribuer aux programmes internationaux d’exploration spatiale actuellement à l’étude. »

SLIM transporte également deux petites sondes qui seront déployées à la surface lunaire après l’atterrissage. Les deux sondes prendront des photos du site d’atterrissage. Elles aideront également l’équipe SLIM à surveiller l’état de SLIM et fourniront un système de communication indépendant pour communiquer directement avec la Terre. Une caméra spéciale à bord du corps de SLIM analysera le minéral lunaire « olivine ». JAXA a déclaré que si des problèmes surviennent lors de la tentative du 20 janvier, elle retentera sa chance en février.

Notre avis

Après le revers avec la mission HAKUTO-R Mission 1 (M1), le Japon prévoit maintenant un autre atterrissage sur la lune avec SLIM. Sans aucun doute, le Japon a dû tirer des enseignements de la mission initiale qui a échoué et améliorer son système. Il lui reste encore environ six semaines avant le lancement et espérons qu’elle sera couronnée de succès cette fois-ci.

