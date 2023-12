Les anciens iPhones bénéficient de la recharge sans fil Qi2 grâce à la mise à jour iOS 17.2.

Apple propose une charge sans fil grâce à sa solution exclusive basée sur les aimants, appelée MagSafe. Avec la sortie de la série iPhone 15, le géant de Cupertino a introduit la norme de charge sans fil Qi2 pour ses smartphones. Bien sûr, il a également conservé la norme MagSafe exclusive.

Maintenant, avec le déploiement du nouvel iOS 17.2, Apple apporte la charge sans fil Qi2 aux anciens appareils. Plus précisément, toute la gamme des séries iPhone 13 et iPhone 14 bénéficiera de cette prise en charge. Et avec cette mise à jour, il deviendra un peu plus facile de charger les appareils Apple sans fil.

Qu’est-ce qui est si important à propos de la charge sans fil Qi2?

Fondamentalement, la charge sans fil Qi2 est la dernière norme universelle. Comme la solution MagSafe d’Apple, elle permet une charge sans fil basée sur les aimants pour les téléphones Android. Et ce qui est vraiment plus important, c’est qu’elle permet aux appareils de se charger plus rapidement en mode sans fil, ce qui est toujours un gros avantage.

Le changelog (journal des modifications) officiel d’Apple indique que l’iPhone 13 et l’iPhone 14 bénéficieront de la prise en charge Qi2 avec la mise à jour. Cependant, Apple n’a pas précisé si cette prise en charge permettra une charge plus rapide via des tapis tiers. Vous pouvez consulter le changelog (journal des modifications) pour iOS 17.2 sur ce lien. Pour ceux qui se demandent, ces deux séries atteignent jusqu’à 15W lors de l’utilisation de chargeurs MagSafe. Mais vous n’obtenez que 7,5W lorsque vous utilisez un chargeur tiers.

Cependant, le chargeur MagGo à venir d’Anker est prêt à offrir une vitesse de charge sans fil de 15W sur les derniers iPhones. Et il est fourni avec la dernière norme de charge sans fil Qi2. Ainsi, cela suggère que vous obtiendrez la vitesse de charge sans fil maximale sur les anciens iPhones en utilisant des solutions tierces.

Il est également important de noter que les solutions MagSafe d’Apple sont un peu plus chères que les offres de tiers. Donc, avec la prise en charge de Qi2, vous n’avez pas besoin de vous ruiner pour profiter de la commodité de la charge sans fil avec votre iPhone.

