Welock SECBN51: La nouvelle serrure connectée intelligente avec ouverture par smartphone, empreinte digitale et carte

La serrure connectée Welock SECBN51 offre une solution de sécurité domestique moderne et pratique. En intégrant la technologie d’empreintes digitales et le contrôle via une application smartphone, cette serrure donne la possibilité de gérer l’accès à votre domicile de manière efficace et sécurisée. Sa conception permet une installation simple, et sa compatibilité avec de nombreuses portes en fait une solution de verrouillage adaptable et polyvalente. Ensemble, découvrons cette toute nouvelle serrure (à -50€ actuellement) qui pourrait grandement simplifier votre quotidien.

Entrée sans clé : Plusieurs moyens pour ouvrir votre porte

La serrure intelligente Welock SECBN51 reconnaît votre empreinte digitale en seulement 0,5 secondes et déverrouille votre porte en 1 seconde. C’est plus rapide que de chercher vos clés. Cette serrure connectée permet d’enregistrer jusqu’à 100 empreintes digitales, dont 3 avec fonctions administrateur. De plus, vous pouvez aussi ouvrir la porte avec une carte RFID, avec une capacité de couplage allant jusqu’à 20 cartes.

La fonction de reconnaissance d’empreintes digitales est très fiable. La serrure connectée reconnaît correctement l’empreinte digitale enregistrée jusqu’à 98% du temps lorsque votre doigt est correctement placé sur le scanner. Pour ouvrir la porte avec la carte RFID, il suffit de la passer devant la serrure, et la porte s’ouvrira.

Déverrouillage à distance par smartphone

Grâce à l’application Welock disponible sur iOS et Android, vous pouvez contrôler votre porte de n’importe où. Vous pouvez déverrouiller ou verrouiller vos portes d’un simple clic sur votre smartphone.

De plus, tous les enregistrements de déverrouillage seront synchronisés avec l’application Welock, vous permettant de voir précisément qui est entré dans votre maison et quand cela s’est produit. La serrure Welock vous donne un contrôle total sur la sécurité de votre maison, directement depuis votre téléphone.

Aucune crainte de piles vides !

La serrure intelligente Welock SECBN51 dispose d’un affichage OLED qui permet de visualiser l’état de la batterie, les paramètres et les alertes. La serrure est alimentée par 3 piles AAA de 1,5 V. Si vous utilisez la serrure 10 fois par jour, ces piles dureront entre 8 et 10 mois.

Si jamais les piles sont à plat, vous pouvez utiliser la fonction de secours USB pour déverrouiller la porte. Notez cependant que la serrure ne possède pas de fonction de recharge.

Installation simple et ajustable

La serrure Welock SECBN51 est facile à installer sur n’importe quelle porte dont l’épaisseur est comprise entre 30 et 70 mm. Il n’est pas nécessaire de percer : vous n’avez qu’à remplacer le cylindre de la serrure existante par le cylindre de la serrure Welock.

Cette serrure intelligente est également dotée de distances de poignée réglables de 20mm à l’avant et à l’arrière, ce qui garantit une compatibilité parfaite avec toutes les portes.

Si votre porte est plus épaisse, pas de panique : grâce à une extension du cylindre de la serrure, cette serrure peut facilement s’adapter aux portes d’une épaisseur allant jusqu’à 100 mm.

Sécurité et certification

La sécurité est une priorité pour Welock. La serrure intelligente SECBN51 est protégée contre les chocs électrostatiques jusqu’à 30 000 volts et dispose d’un indice de protection IP54, ce qui la rend résistante aux intempéries. Cependant, elle reste adaptée pour les portes avec toiture, et ne convient pas pour les portes extérieures de jardin. En cas d’incendie ou d’autres urgences, la serrure peut toujours être ouverte de l’intérieur. Elle peut supporter jusqu’à 10 millions d’opérations de clôture.

Cette serrure connectée est fabriquée en acier inoxydable avec un alliage de zinc et du plastique, pour une durabilité et une fiabilité accrues. Elle est conçue pour résister à une large plage de températures, de -10 °C à 60 °C. Elle est ainsi adaptée à toutes les conditions climatiques, garantissant une performance optimale à tout moment de l’année.

Avec votre achat, vous recevrez un ensemble comprenant 1 serrure électronique WELOCK SECBN51, 3 cartes RFID, 1 clé Allen spéciale, 1 extension du cylindre de serrure, et 1 manuel de l’utilisateur.

La marque offre en plus une garantie de deux ans sur la serrure intelligente SECBN51. Ce type de nouveau produit connecté peut susciter quelques questions, un service client se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations.