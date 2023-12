Nokia présente sa nouvelle solution d’emballage écologique

Nokia a récemment effectué une avancée significative vers la durabilité en introduisant un emballage 100% recyclable pour son portefeuille de réseaux fixes Lightspan. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de Nokia à mettre en œuvre des solutions d’emballage plus écologiques. Le nouvel emballage est conçu pour éliminer la mousse non biodégradable, le plastique, le blanchiment, les matériaux toxiques et les traitements chimiques. Il les remplace par des alternatives plus durables. En plus d’être 100% recyclable, le nouvel emballage est également 60% plus petit et 44% plus léger. Cela contribue à réduire les émissions de CO2 jusqu’à 60%.

Nokia affirme que cet emballage est composé de carton entièrement recyclable conforme à la certification FSC. Il utilise des solutions à base de fibres 100% recyclées et est équipé de matériaux d’amortissement anti-chute. Cela permet la réutilisation et prétend réduire considérablement les décharges. Cela peut également réduire les déchets et les risques environnementaux, ainsi que les émissions de CO2 liées à l’incinération et à la pollution marine. Nokia a également réitéré son intention d’atteindre ses objectifs de protection de l’environnement d’ici 2030. L’entreprise vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 50% et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Engagement en faveur de la durabilité

La décision de Nokia de passer à un emballage plus durable et respectueux de l’environnement s’inscrit dans son engagement plus large envers la responsabilité environnementale. En 2022, l’entreprise a introduit un emballage de produits écologiques pour ses équipements destinés aux clients résidentiels à large bande, et elle a maintenant étendu cette initiative à son portefeuille de réseaux fixes Lightspan. Nokia vise également à atteindre ses objectifs scientifiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2030.

Caractéristiques du nouvel emballage

Le nouvel emballage du portefeuille de réseaux fixes Lightspan de Nokia est conçu pour être à la fois durable et efficace. Il est fabriqué à partir de fibres entièrement organiques, notamment des rubans, des bandes et des éléments d’amortissement de base. Le matériau de base utilisé, le FiberFlute, offre une solution d’amortissement durable avec d’excellentes performances d’amortissement à base de papier 100% recyclé. Le système d’emballage est composé de plusieurs couches et est imprimé avec des symboles servant de guide rapide pour les actions tutorielles, offrant une protection de transport alliant fiabilité et responsabilité environnementale.

Réduction de l’impact environnemental

En passant à un emballage 100% recyclable pour son portefeuille de réseaux fixes Lightspan, Nokia fait un pas important vers la réduction de son impact environnemental. Le nouvel emballage est non seulement plus durable, mais aussi plus efficace, car il est 60% plus petit et 44% plus léger que l’emballage précédent. Cette réduction de taille et de poids contribue à minimiser l’empreinte carbone de l’entreprise et à atteindre ses objectifs de durabilité globale.

L’engagement de Nokia envers la durabilité soutient également les objectifs d’économie circulaire de ses partenaires constructeurs. Par exemple, la transition de l’entreprise vers un emballage plus durable s’aligne sur les objectifs de circularité de Deutsche Telekom pour sa chaîne d’approvisionnement. En mettant en œuvre des solutions d’emballage plus respectueuses de l’environnement, Nokia réduit non seulement son impact environnemental, mais soutient également la transition plus globale vers une économie plus circulaire et durable.

Mots de conclusion

